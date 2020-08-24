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Новини Фото Будні поліції
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Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція. ФОТО

Мешканець Кривого Рогу під час конфлікту кинув у знайомих гранату РГД-5.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався напередодні пізно ввечері на околиці Кривого Рогу.

"Під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату в бік знайомих. У результаті вибуху постраждали четверо чоловіків. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями їх доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Чоловіка затримали, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція 01
Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція 02

Автор: 

граната (789) Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+8
Земляк президента при делах.. Рояль остался в кустах, в ход пошла граната.
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24.08.2020 11:23
+6
Да к них там все-малохольные.
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24.08.2020 11:17
+6
дайте уже людям свободно покупать гранаты! было бы намного веселее, если бы у знакомых тоже были гранаты, и у соседей и у прохожих и они бы их подкинули бы в кучку, чтобы было меньше преступности и вообще, чтобы все были вежливыми друг с другом
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24.08.2020 11:19
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Да к них там все-малохольные.
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24.08.2020 11:17 Відповісти
дайте уже людям свободно покупать гранаты! было бы намного веселее, если бы у знакомых тоже были гранаты, и у соседей и у прохожих и они бы их подкинули бы в кучку, чтобы было меньше преступности и вообще, чтобы все были вежливыми друг с другом
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24.08.2020 11:19 Відповісти
" Никого не жалко, никого...
Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
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24.08.2020 11:43 Відповісти
Страсті по зе-клоуну.
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24.08.2020 12:05 Відповісти
Я же говорил - не пейте много
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24.08.2020 11:18 Відповісти
Термінологія смішна, "Криворожец", рога криві жінка ноставила чи шо.
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24.08.2020 11:19 Відповісти
та не...то рожа кривая .наследственность от понаехалов из запоребрика.
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24.08.2020 11:35 Відповісти
Земляк президента при делах.. Рояль остался в кустах, в ход пошла граната.
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24.08.2020 11:23 Відповісти
Дивлячись на новини з цього міста складається враження що там нормальних вже нема.
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24.08.2020 11:23 Відповісти
щось схоже на це.
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24.08.2020 11:24 Відповісти
Их там и раньше не особо много было,а в последние годы сплошь зеклоны.
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24.08.2020 11:32 Відповісти
Їх ще при совку не було(- ти кріворожєц?.. а, тоді все ясно) .
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24.08.2020 14:03 Відповісти
Таке ж іпанько як і його землячок на табуретці.
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24.08.2020 11:24 Відповісти
деградують виборці Зеленського.
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24.08.2020 11:26 Відповісти
Эхо войны
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24.08.2020 11:27 Відповісти
Так Родина Гнусавого отмечает день Независимости Украины.
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24.08.2020 11:31 Відповісти
Слушай, а откуда все это? Эхо войны (с) Брат 2
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24.08.2020 11:33 Відповісти
Обезьяна с гранатой это серьезно...А сколько их отмороженных еще ждут своего звездного часа
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24.08.2020 11:40 Відповісти
Даунбасец бросил в даунбасцев. " Никого не жалко. Никого..."(с)
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24.08.2020 11:41 Відповісти
К Дню Независимости подгадал )
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24.08.2020 11:51 Відповісти
криворожец, криворожец - ето все твои знакомые?
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24.08.2020 12:07 Відповісти
Омоновец наверное
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24.08.2020 12:28 Відповісти
Админ.. Криворожец это в зеркале.. Криворожанин
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24.08.2020 12:53 Відповісти
После того как отведал мухоморов с водкой чел транспортировался прямо на станцию Марс сити из ДУМ-3 пришлось применить гранату против мутантов.
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24.08.2020 14:17 Відповісти
Дуже важлива вчорашня новина на святковий стіл сьогодні !
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24.08.2020 14:27 Відповісти
У вас там що, в "Кривому Бивні", "пороблено"? Як не "клоуни", то педофіли, як не батьковбивці, так "гранатометники"... Може кинуть "бонбу ядрьону", щоб все вигоріло?...
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24.08.2020 14:44 Відповісти
"Guten Morgen" - новое пожелание доброго дня.
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24.08.2020 17:21 Відповісти
А когда населению разрешили иметь гранаты?! Я что-то пропустил?
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24.08.2020 22:50 Відповісти
Кал_Інін, у вас ніколи нічого нікому не дозволяли і взагалі
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25.08.2020 07:47 Відповісти
 
 