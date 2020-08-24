Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція. ФОТО

Мешканець Кривого Рогу під час конфлікту кинув у знайомих гранату РГД-5.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався напередодні пізно ввечері на околиці Кривого Рогу.

"Під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату в бік знайомих. У результаті вибуху постраждали четверо чоловіків. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями їх доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Чоловіка затримали, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.



