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У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського. ФОТО

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковалькової у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно біля прохідної МТЗ (Мінського тракторного заводу. - Ред.) затримано членів Президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Вони приїхали поговорити перед прохідною з робітниками, які страйкують, і заступником генерального директора з ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції

У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського 01

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського 02

Автор: 

Білорусь (7929) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+24
Цветы закончились на раздачу омону ?
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
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24.08.2020 12:11
+23
Наверное, мирно власть будут передавать
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24.08.2020 12:08
+19
Белорусы которые присутствовали при этом не шелохнулись , революционеры мля .
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24.08.2020 12:19
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24.08.2020 12:07 Відповісти
У них же мирный протест.
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24.08.2020 12:12 Відповісти
ну они щас посадят активних
а остальние сами обламаются - методичка
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24.08.2020 12:29 Відповісти
Лукашенко гуманний, арештовує офіційно, не так як робив Янукович в Україні - таємно ловив і вбивав!
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Кого он убил? кулявлоба?и откуда ты знаешь скольких убил таракан?
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24.08.2020 12:53 Відповісти
ти дол бо **
как может не официальний президент - официально арестовывать
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24.08.2020 17:06 Відповісти
Методичка с другого начинается. Если оппозиция не выиграла выборы - срочно организовывать митинги и стачки, переводить деньги митингующим и тд.
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Ты лучше раскажи, козломорд, как с бутылки слез? А то оппозиция, митинги - не твое єто
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24.08.2020 12:58 Відповісти
Прекращай с собой разоварить
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24.08.2020 13:00 Відповісти
Усё ...
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24.08.2020 13:01 Відповісти
Прогнозируемые движения Луки
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24.08.2020 12:07 Відповісти
Ты чего со страны пишешь с вопросительны знаком?
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24.08.2020 12:36 Відповісти
бо існування його країни під питанням.
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25.08.2020 07:44 Відповісти
Наверное, мирно власть будут передавать
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24.08.2020 12:08 Відповісти
затихне - і ці зникнуть, як ото колишні керівники МВС і ЦВК
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24.08.2020 12:09 Відповісти
Цветы закончились на раздачу омону ?
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
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24.08.2020 12:11 Відповісти
а вот это правильно..
вся топ-верхушка оппозиции должна посидеть в карцерах и желательно получить дубинками от ОМОНа..
Каждый мирный и бестолковый марш - два сломанных ребра..
Может поумнеют так..
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24.08.2020 12:14 Відповісти
Белорусы которые присутствовали при этом не шелохнулись , революционеры мля .
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24.08.2020 12:19 Відповісти
" Глубокая озабоченность" с Запада, " молчаливая поддержка" с Востока , "невнятное блеяние" с Юга и фашистский террор внутри страны. Вот она реальная ситуация вокруг и внутри Беларуси по сути обреченной в этом гребанном мире гибридности.
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24.08.2020 12:19 Відповісти
мало букетов и обнимашек с катами-омоновцами недоработка а если серьезно то на площади должно стоять и не уходить хотя бы 50 000 постоянно с палатками ротацией заменой на отдых как майдан всеобщий игнор работы блокирования трасс с ультиматумом луки покинуть пост так он переловит по одиночке
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24.08.2020 12:20 Відповісти
К чему было заводить всю эту бодягу с плакатиками о правах? Чтобы луке стыдно стало и он ушел сам?
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24.08.2020 12:20 Відповісти
Щоб допомогти кремлю загнати Лукашенка в кут, де він не зможе маневрувати та остаточно затягнути Білорусь в рюсське болото. Тому я зразу казав, що не час було робити такі протести. По перше вже пізно, по друге ще рано, як це не пародоксально звучить. а тепер жопа, сценарій кремля спрацював гарно. І білоруси самі це зробили.
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24.08.2020 12:26 Відповісти
Який сенс у мирних протестах? Протест в апріорі не може бути мирним інакше це не протест, а майські гуляння. А ще "революціонерам" скажу стару мудрість - Не вмієш срать, не муч жопу.
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24.08.2020 12:21 Відповісти
У нас Витю Легетмного на раз в Ростов отправили
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24.08.2020 12:26 Відповісти
По перше поки були мирні, то він не тікав, а по друге овощ був сциклом, а Лукашенко ні.
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24.08.2020 12:28 Відповісти
Белорусы сцыкуны
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24.08.2020 12:29 Відповісти
І в чому полягає сміливість Лукашенка?
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24.08.2020 12:45 Відповісти
с автоматом ходит
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24.08.2020 12:54 Відповісти
Травневі .
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24.08.2020 13:12 Відповісти
Дупу
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24.08.2020 13:12 Відповісти
Мне кажется, весь этот флеш-моб с хороводами с цветами был инспирирован и поддерживался цветочной мафией чтобы за 1 месяц продать больше цветов чем обычно за год.
Никакой другой вменяемой цели у этих хороводов нет. Не думали же эти леваруционеры что Лука посмотрит на их цветочные хороводы, прослезится и сам отдаст власть. Не могли же они быть настолько тупыми.
Или могли?..
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24.08.2020 12:24 Відповісти
Белорусы вытрите сопли
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24.08.2020 12:24 Відповісти
как могли они так и сопротивлялись.
они не видят врага в расее, которая их желает подмять под себя.
их право.
тогда нам с ними не по пути.
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24.08.2020 13:45 Відповісти
Если мне не изменяет память,то Ковальковскую уже пару дней назад задерживали))
Теперь опять??)))
По ходу жопозиционеры таким образом получают Цу от Луки.Ну типа чтоб никто не заподозрил что их наэббли.
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24.08.2020 12:27 Відповісти
Я помню все , Я был не пьяный
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24.08.2020 12:30 Відповісти
Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии .Источник: https://censor.net/p3215510
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24.08.2020 12:29 Відповісти
Не верю, что у белорусов что-то вменяемое получится с свержением тирана. Помитингуют ещё, самых активных власть закроет. И разойдутся по домам.
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24.08.2020 12:29 Відповісти
так и будут сидеть в жопе
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24.08.2020 12:31 Відповісти
Ты белорус и знаешь как они там живут?
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24.08.2020 12:37 Відповісти
і как ані живут?
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24.08.2020 12:47 Відповісти
темно и русским миром воняет
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24.08.2020 12:56 Відповісти
Да вот и мне интересно как они живут. Но живут же гады как то, и получается что им нравится так жить. А если им нравится жить так как они живут, то какого хрена вы все лезете и поучаете их уму разуму???!!!
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24.08.2020 13:00 Відповісти
вроде ... как бьі... мьі на сайте своей страньі и не лезем на сайтьі других стран ПОУЧАТЬ.
а усебя дома мьі можем говорить и обсуждать все, что мьі хотим.
так что, нихто белорусов не поучает и не ЛЕЗЕТ к ним с нравоучениями - мьі у себя дома.

нравится им так жить - их дело, нам главное вовремя границьі закрьіть с Белорусью от их кровавого упьіря.
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24.08.2020 13:41 Відповісти
ну,все равно увеличится количество прозревших...даром все не пройдет,просто затянется на годы.
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24.08.2020 12:37 Відповісти
Правильно сказали выше:НЕТ беларусской революции,есть кацапский сценарий раскачивания ситуации в отдельно взятом регионе.И просто омерзительное унижение Луки перед Мацквой доказывает всю бесчеловечность ***** как личности,и как правителя!!!
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24.08.2020 12:38 Відповісти
Александру Григорьевичу не дают покоя лавры другого Александра,прозванного Невским, верного служаки хана Батыя,утопившего в крови и зачистившем от всякого вольнодумства Новгород Великий,и преподнесшего Хану новгородское княжество на блюдечке,с золотой каемочкой. За верную службу его потомки получили в вечное пользование земли вокруг Москвы.
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24.08.2020 12:39 Відповісти
Фенита ля камедия,глотайте.
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24.08.2020 12:45 Відповісти
Зам.генерального по идеологии?? А что это за зверь такой? Там в беларуссии что и политинформации по понедельникам еще есть??
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24.08.2020 12:45 Відповісти
сябри, давайте марш добра!!! із квіточками! і не дратувати міліцію - ходити виключно по тротуарам! І так дивитись на світлофори!!! Виявляється білорусі таки виховані і чистоплотні! А бацька повбиває і повішае ваших братів і батьків, виїбе сестер і матерів тощо.Головне що ви не майдануті! Живе Бєларуь?
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24.08.2020 12:50 Відповісти
https://www.google.com/search?sxsrf=**********************************:1598263007283&source=univ&tbm=isch&q=flower+power&sa=X&ved=2ahUKEwiizrnWybPrAhXll4sKHWplDYgQsAR6BAgOEAE flower power
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24.08.2020 12:57 Відповісти
Что и следовало ожидать..
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24.08.2020 12:56 Відповісти
И расстрэлять нэгодяев)
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24.08.2020 12:56 Відповісти
и тебе не кашлять
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24.08.2020 12:57 Відповісти
Слабаки.
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24.08.2020 13:04 Відповісти
как могли.
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24.08.2020 13:53 Відповісти
Зам генерального директора по ідеології....
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24.08.2020 13:59 Відповісти
Теж звернув увагу... Піпєц совок запліснявілий
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24.08.2020 16:54 Відповісти
"...и замом генерального директора по идеологии. Источник: https://censor.net/p3215510..."

!!!??? Меня одного перемкнула должность на предприятии!?!? Это... Таво... Как...Оно... Замполит!?! На Заводе!? Мокшания нервно курит в стороне...
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24.08.2020 14:09 Відповісти
Инквизиция работает - еретиков отлавливают!
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24.08.2020 14:49 Відповісти
Вот и кончилась "РЕВОЛЮЦИЯ".
Хлопаньем в ладоши и криками УХАДИ не напугать диктатора!
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24.08.2020 18:22 Відповісти
Гестапо 4го рейха а каким образом омон к этому они ни кто вообще
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24.08.2020 20:33 Відповісти
 
 