У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського. ФОТО
У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.
Про це йдеться на сторінці Ольги Ковалькової у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно біля прохідної МТЗ (Мінського тракторного заводу. - Ред.) затримано членів Президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Вони приїхали поговорити перед прохідною з робітниками, які страйкують, і заступником генерального директора з ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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а остальние сами обламаются - методичка
как может не официальний президент - официально арестовывать
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
вся топ-верхушка оппозиции должна посидеть в карцерах и желательно получить дубинками от ОМОНа..
Каждый мирный и бестолковый марш - два сломанных ребра..
Может поумнеют так..
Никакой другой вменяемой цели у этих хороводов нет. Не думали же эти леваруционеры что Лука посмотрит на их цветочные хороводы, прослезится и сам отдаст власть. Не могли же они быть настолько тупыми.
Или могли?..
они не видят врага в расее, которая их желает подмять под себя.
их право.
тогда нам с ними не по пути.
Теперь опять??)))
По ходу жопозиционеры таким образом получают Цу от Луки.Ну типа чтоб никто не заподозрил что их наэббли.
а усебя дома мьі можем говорить и обсуждать все, что мьі хотим.
так что, нихто белорусов не поучает и не ЛЕЗЕТ к ним с нравоучениями - мьі у себя дома.
нравится им так жить - их дело, нам главное вовремя границьі закрьіть с Белорусью от их кровавого упьіря.
!!!??? Меня одного перемкнула должность на предприятии!?!? Это... Таво... Как...Оно... Замполит!?! На Заводе!? Мокшания нервно курит в стороне...
Хлопаньем в ладоши и криками УХАДИ не напугать диктатора!