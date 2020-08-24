УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Фото День Незалежності
58 774 464

Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж

Офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.

Музична частина святкування розпочалася після промови президента Володимира Зеленського та церемонії нагородження державними нагородами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступ почали "Мелодією" Скорика, потім співали Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Оля Полякова, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Руслана, Олег Винник, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші знаменитості. Вєрку Сердючку завезли на площу на даху вагона на колесах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський

Пісні, які були популярні в незалежній Україні, звучали переважно українською та російською мовами, також виконали куплет пісні Джамали кримськотатарською мовою.

Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 01
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 02
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 03
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 04
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 05
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 06
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 07
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 08
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 09
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 10
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 11
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 12
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 13
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 14
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 15
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 16
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 17
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 18
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 19
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона 20

Фото: Укрінформ

Автор: 

День Незалежності (701) концерт (234) свято (682)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+124
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона - Цензор.НЕТ 8920
показати весь коментар
24.08.2020 13:04
+100
Мля стыдоба какая на день независимости никого лучше чем ватная сердючка найти не могли! Ещё бы Распутину пригласили бы! Млядский цирк!
показати весь коментар
24.08.2020 13:00
+78
Це дешеве шоу треба припиняти.
показати весь коментар
24.08.2020 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
https://www.youtube.com/watch?v=LqcmgRg9jIY

- ЭТО ПИСЕЦ ! .
.

показати весь коментар
24.08.2020 20:15 Відповісти
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7402
показати весь коментар
24.08.2020 20:17 Відповісти
Лишь обманом на трон зашёл ты

И, заметив зелёный свет,

Кто-то синий смешал и жёлтый,

Только вышел коричневый цвет.

Пристегнули на карабины

Ненадёжный прогнивший трос,

В голове его флаг Украины

Не из двух, а из трёх полос.

Слава Украине .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
показати весь коментар
24.08.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ClWPOWmxQWg

-
-
ЭТО ПИСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !!!! .
.
.
!!!

показати весь коментар
24.08.2020 20:38 Відповісти
Шо там Віник забув.
показати весь коментар
24.08.2020 20:37 Відповісти
***** носатый еще тот чамор
показати весь коментар
24.08.2020 20:41 Відповісти
Шоу МАЛОРОСОВ, 2020
показати весь коментар
24.08.2020 20:37 Відповісти
Позорище якесь!!!
показати весь коментар
24.08.2020 20:38 Відповісти
Модель Вагону метро виробництва Митіщенського вагонобудівельного заводу моск.обл.
показати весь коментар
24.08.2020 20:41 Відповісти
« покинь прокуренный вагон .....В яблочко ....
показати весь коментар
26.08.2020 02:20 Відповісти
какой цирк уродов я в шоке этот биомуссор с перекошеным хавалом и сердючка гермофрадит на старости лет не выйдет из образа ни как все поберушка ездит за деньги позорится из своей германии...богатенькие с пухлыми мордами..фу..
показати весь коментар
24.08.2020 20:41 Відповісти
Так а для кого все это шоу? Шоу было только для избранных? Где простый украинский нарид?
показати весь коментар
24.08.2020 20:55 Відповісти
Чогось подібного я й очікував. Тому й не дивився цієї ганьби. Пошкодував свої нерви. Зараз намагаюся осмислити, що відбулося. І чому.
показати весь коментар
24.08.2020 20:58 Відповісти
Гидота якась!!! Тьфу!!!
показати весь коментар
24.08.2020 21:16 Відповісти
Официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымско-татарском языках в исполнении известных артистов. Источник: https://censor.net/p3215516

Совкодрочний СОРОМ і ГАНЬБА
показати весь коментар
24.08.2020 21:24 Відповісти
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 2522
показати весь коментар
24.08.2020 21:25 Відповісти
просмотрел по быстрому тот говноконцерт, что устроил вован дегенерат, который не лох42
шо это было?какая то блевотина . дебилко реально ниже плинтуса.

таки да, за что конченый бедосик не возьмется , кругом жопа .
чувак явно сидит на айкосах, потому что такое дерьмо организовать можно только сидя на какой то дури .
показати весь коментар
24.08.2020 21:27 Відповісти
Веник есть, а где же Марув и Али Лорак???
показати весь коментар
24.08.2020 21:54 Відповісти
Эх Кобзон раньше здох..могли бы ЗЕкловуны и его пригласить, порадовать свой малоросский электорат..
показати весь коментар
24.08.2020 22:07 Відповісти
Пееечаль...
показати весь коментар
24.08.2020 22:13 Відповісти
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 5328
показати весь коментар
24.08.2020 22:21 Відповісти
А пісюном по роялю слабо, чи просто все "...чпок.."
Досягнення України "чпок", західні партнери України "чпок"...Українська ідентичність "чпок",
боєздатність, армія "чпок".... і т.д. і т п.
просто мізки "чпок"!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.08.2020 22:31 Відповісти
Хочу напомнить, что при Порошенко в День незалежности на Майдане звучали концерты классической музыки в исполнении лучших музыкантов. И это было благородно, красиво и говорило о хорошем эстетическом вкусе.
показати весь коментар
25.08.2020 12:03 Відповісти
Господи! Идиотизм высшей пробы. Нужно было шлях в кроватях вывезти.
показати весь коментар
24.08.2020 22:36 Відповісти
Представил себе 1941 год и Сталина на мавзолее. С зайчиком.
показати весь коментар
24.08.2020 22:57 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1


https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1297849523377758208 9 ч

Передивився в записі шабаш на Софіївській. Добре, що не бачив його в прямому ефірі. Для людей у яких є смак та відчуття міри, настали насправді важкі часи. Картинка за мотивами сьогоднішнього дійства від узеленських.
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
24.08.2020 23:19 Відповісти
Та ладно вам. Все пучком. Мы же знаем эту стадию. Называеться "Йолка" (такой как НГ при овоще такой ДН при клоуне). Осталось 2 стадии: "бег по пенькам" и "бег в ростов"
показати весь коментар
24.08.2020 23:47 Відповісти
С чего начнёт претендент????😁
Может лучше сразу второе?
показати весь коментар
25.08.2020 05:24 Відповісти
Тарас Яловничий: Сьогоднішнє "святкування" Дня Незалежності України вчергове показало, що нам намагаються нав'язати картину світу, яку сповідує сам президент
24.08.2020, 23:43 • 134 • https://uainfo.org/blognews/1598302014-taras-yalovnichiy-sogodnishne-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti.html#mc-container 0

Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда. Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності?
Колись на Заході зародився такий суспільний рух, як Бодіпозитив. Його засновники хотіли допомогти людям з яскраво вираженими відмінностями у зовнішності - вродженими травмами, травмами після аварій та нещасних випадків.
Допомогти тим, кому ці каліцтва заважають жити, хто стидається свого вигляду настільки, що не може вести соціальне життя. Філософія цього руху пропагувала приймати себе в своїй теперішній оболонці.
З часом цей рух підім'яли під себе феміністки, спотворивши його настільки, що тепер більшість розуміє під Бодіпозитивом можливість просто не гнатися за стандартами краси, гордо носити наїдений на маминих пиріжках тельбух та не голити ноги.
В подібну пастку потрапив і Володимир Зеленський. Одним зі стовпів його тріумфальної перемоги на виборах було гасло про об'єднання українців з різними переконаннями. Похвально, похвально…
Але де це об'єднання? Ви його бачите? Я - ні. Під якими гаслами ми повинні згуртуватися?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1598204048-vitaliy-gaydukevich-************-chas-doroslishati-abo-bez.html Віталій Гайдукевич: Українцям час дорослішати, або Без політики вже не вийде
Сьогоднішнє "святкування" Дня Незалежності України вчергове показало, що нам намагаються нав'язати картину світу, яку сповідує сам президент та його найбільш ядерні прихильники. Вони хочуть бути хохлами та малоросами. Хочуть бути тими смішними салоїдами в шароварах та віночках, що тільки і роблять, що жеруть сало з часником та співають тужливих пісень.Вони досі не бажають бути суб'єктом, вони хочуть йти у фарватері "старшого брата". Бо так легше, так не треба приймати рішення.
Можна, як дитина, сказати "я в доміку", і не бачити війну від якої втомився, і не бачити своє катастрофічне відставання від світових тенденцій, і не звертати увагу на те, що твою "будівлю" ось-ось вчергове реквізують, а тобі милостиво дозволять жити на кухні та "сплачувати комуналку". Що можна не намагатися вчитися, не намагатися стати краще. А краще кричати, щоб сприймали тебе яким ти є, "хоч сам читаєш по складах, та голосно пердиш в компанії дам".
Святкування незалежності будь-якої країни - це про політику, про кров, про смерть. Це нагадування, для чого ми живемо саме в цій країни, що вона для нас, а ми для неї. Так є навіть у безпроблемних країнах. А в таких, як Україна, що досі не закінчили формуватися…
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1597915003-********-v-yakiy-hochetsya-zhiti.html Україна, в якій хочеться жити​​​​​​​
Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда.
Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності.
Чи кожен українець повинен відчувати гордість та бажання розбудовувати країну тільки зачувши перші ноти "Киевлянка, киевлянка, киевляночка - не путана, не воровка, не цыганочка"?
ЦРУ колись катувало полонених арабів заставляючи їх слухати тяжку рок-музику. Незвичні до такого мусульмани, досить швидко ламалися та втрачали бажання боротися. На цьому Дні Незалежності я відчув себе в'язнем Гуантанамо.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://site.ua/taras.yalovnichiy/30664-nam-pesnya-stroit-i-jit-pomogaet/ Тарас ЯЛОВНИЧИЙ
показати весь коментар
25.08.2020 00:20 Відповісти
Ну все логично - пейсатый клоун зельцман и его подельники именно такой и хочет видеть Украину и украинцев, тупыми хАхлами, которые за сало все продадут, и верка смердючка как раз именно этот образ и воплощает в жизнь. А вот согласны ли украинцы таковыми себя считать не уверен, хотя справедливости ради нужно отметить, что речь идет об активных украинцах, а не о зебильном быдле мечтающем о дешевой колбасе, которые и есть фанаты как смердючки. таки шапито 95.
показати весь коментар
25.08.2020 01:45 Відповісти
Боже ж мой! Клоунский заяц с флагом Украины!" Небесная сотня" и наши воины - и заяц . прыгающий с этим же флагом! Вот это называется маразм только у пожилых от прожитых лет а у этих " зеленых" от хаоса в головах и в душе
показати весь коментар
25.08.2020 02:09 Відповісти
*****! 🤮
Я так і знала, шо буде Тіна Курваль з голими цицьками, ще вчора про неї згадувала, було цікаво, якою мовою вона заспіває гімн у цьому році, бо в минулому вона співала не українською, а абракадабрською. А шо там Віник робив? Тоді вже можна було б і Гамзанова з Кіркоровим запросити.
показати весь коментар
25.08.2020 02:19 Відповісти
Сердючка посрала от души.
показати весь коментар
25.08.2020 02:42 Відповісти
Ребята! Всем успокоиться!!!
НУ, ПОСМОТРЕЛИ МЫ СЕГОДНЯ НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ "95 КВАРТАЛА"ВО ГЛАВЕ СО СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
НО.......!!!!!!
Мы сегодня увидели,что Украина Свободная ЖИВЁТ И ПОБЕЖДАЕТ!
А "ЭТО" только подчекнуло ,что патриотов больше и они СИЛА!
И НАРОД на их стороне.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 💙💛
показати весь коментар
25.08.2020 05:38 Відповісти
10-е фото блондинка с микрофоном в руках.
показати весь коментар
25.08.2020 07:14 Відповісти
ганьба, позорная!
показати весь коментар
25.08.2020 07:46 Відповісти
Не думав, що Руслана і Джамала таке гімно.
показати весь коментар
25.08.2020 07:55 Відповісти
Им сделали предложение от которых они не смогли отказаться(The Godfather)
показати весь коментар
25.08.2020 09:04 Відповісти
Прикольно......
показати весь коментар
25.08.2020 08:13 Відповісти
висер"прікольна".. як раз в тему! це з лексікону москальських ін'єкційних наркоманів
показати весь коментар
25.08.2020 08:59 Відповісти
Хороший концерт. Потужний. Заєць з прапором. Потяг з Сердючкою. Труси Могілєвскої. Шльопки. А чому пісюніст на роялі не зіграв?
показати весь коментар
25.08.2020 08:26 Відповісти
А действительно... Слабал бы " Мурку" на рояле этим....самым. Фурор был бы на весь Мир...
Эх...,жаль ...,не сообразил.
А серьёзно... Сколько ещё будет длиться это издевательство? Сколько надо ещё терпеть?
Когда народ ему скажет,как Лукашенко:"УХОДИ !"????
показати весь коментар
26.08.2020 01:37 Відповісти
Концерт я вижу. А где зрители?
показати весь коментар
25.08.2020 08:27 Відповісти
Боже мой! Какое ПОЗОРИЩЕ! Какой ужас!
А что это за сцена,в виде украинского флага и по нем ходят?!
Зеленая шмаркля ГЛАВНОЕ ПОЗОРИЩЕ УКРАИНЫ! ПРЕДАТЕЛЬ!
Зеленые уроды проголосовавшие за этого молороса, морального урода, вы ЭТО привели к власти!
Посмотрите кто поставил лайки, пять нулевок))) Вот эта и есть настоящая поддержка, зелёнойшмаркли и его команды!
показати весь коментар
25.08.2020 08:29 Відповісти
Трэш какой-то...
В день независимости хочеться видеть лица тех благодаря кому мы защищены и независимы... А для этих шутов есть свой день 1-вое апреля и кабак на бессарабке...
показати весь коментар
25.08.2020 08:47 Відповісти
А что должен был символизировать мальчик-зайчик?
А на толстенных мужиков в бабских нарядах стыдно даже взглянуть.
Вагон надо было в голубой цвет выкрасить. "Голубая устрица" (кто в курсе)
показати весь коментар
25.08.2020 08:58 Відповісти
Мда, отборная сепарская кодла)
показати весь коментар
25.08.2020 09:19 Відповісти
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7731
показати весь коментар
25.08.2020 09:30 Відповісти
А какая разница?
показати весь коментар
25.08.2020 10:55 Відповісти
однаковий 3,14дар-двіж
показати весь коментар
25.08.2020 11:18 Відповісти
Что то у них впереди торчит, переодетые мальчики?
показати весь коментар
25.08.2020 14:22 Відповісти
Стидоба - Сердючка виступає на День Незалежності України. Хоча, в порівнянні з Зеленим Гавном, Данилко ще нормальним виглядає - він хоча б тільки ротом працює і нічого руками не трогає.
показати весь коментар
25.08.2020 09:35 Відповісти
ЗЕленый идиотизм в жизни...….
показати весь коментар
25.08.2020 09:41 Відповісти
Таке щось...
показати весь коментар
25.08.2020 10:12 Відповісти
Испанский стыд... убоищный позор. Сердючка выступала на крыше вагона, поп-дивы блистали ляжками... А вид сверху показывал пустыню вокруг этого острова шутов. Праздник на безлюдье организовал продюсер Зе.... И нам телеканалы показывали сердючку... и попсовых птичек... Таня, Оля ...думал о вас лучше..как вы повелись на этот стыд ?! А в это время по Майдану шли тысячи бойцов, остановивших покушение на независимость Украины, шли сотни семей, чьи мужчины отдали за эту независимость свои жизни...шли десятки тысяч тех, кто знал где именно сейчас праздник... И то, что среди них не было "островитян" с Михайловской праздник не испортило...
показати весь коментар
25.08.2020 13:15 Відповісти
Жалюгідне видовище...
показати весь коментар
25.08.2020 13:20 Відповісти
Начало нормальное было По Европейски Концерт тоже бы прокатил Но без песен на русском Особенно супер-шлягер Шлёпки добил Как раз соответствует масштабу праздника Вообщем хотели без шароварщины а вышло как вышло
показати весь коментар
25.08.2020 13:40 Відповісти
Могли бы еще ...чундру чучундру... запустить, прокатило бы...
показати весь коментар
25.08.2020 14:19 Відповісти
Як на мене, то мав би виступити перед нацією на це Свято не Зєля, а якийсь моральний авторитет. Такий, як Левко Лук'яненко, або Джон Мак Кейн. Сьогодні їх немає. Але є інші.
показати весь коментар
25.08.2020 14:49 Відповісти
Позорище! Ещё и додумались по украинскому флагу топтаться! Насмешка и унижение!
показати весь коментар
25.08.2020 16:07 Відповісти
катастрофа, потрібно це гавно гнати до Ростова, бо буде біда
показати весь коментар
25.08.2020 16:54 Відповісти
я коли увімкнув телевізор був шокований, хочу щоб наші хлопці, які на передоій побачили Полоржинського бо така фігня......
показати весь коментар
25.08.2020 17:18 Відповісти
********
показати весь коментар
27.08.2020 01:57 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 