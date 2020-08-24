Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж
Офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.
Музична частина святкування розпочалася після промови президента Володимира Зеленського та церемонії нагородження державними нагородами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Виступ почали "Мелодією" Скорика, потім співали Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Оля Полякова, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Руслана, Олег Винник, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші знаменитості. Вєрку Сердючку завезли на площу на даху вагона на колесах.
Пісні, які були популярні в незалежній Україні, звучали переважно українською та російською мовами, також виконали куплет пісні Джамали кримськотатарською мовою.
Фото: Укрінформ
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- ЭТО ПИСЕЦ ! .
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И, заметив зелёный свет,
Кто-то синий смешал и жёлтый,
Только вышел коричневый цвет.
Пристегнули на карабины
Ненадёжный прогнивший трос,
В голове его флаг Украины
Не из двух, а из трёх полос.
Слава Украине .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ЭТО ПИСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !!!! .
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Совкодрочний СОРОМ і ГАНЬБА
шо это было?какая то блевотина . дебилко реально ниже плинтуса.
таки да, за что конченый бедосик не возьмется , кругом жопа .
чувак явно сидит на айкосах, потому что такое дерьмо организовать можно только сидя на какой то дури .
Досягнення України "чпок", західні партнери України "чпок"...Українська ідентичність "чпок",
боєздатність, армія "чпок".... і т.д. і т п.
просто мізки "чпок"!!!!!!!!!!!
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1297849523377758208 9 ч
Передивився в записі шабаш на Софіївській. Добре, що не бачив його в прямому ефірі. Для людей у яких є смак та відчуття міри, настали насправді важкі часи. Картинка за мотивами сьогоднішнього дійства від узеленських.
Может лучше сразу второе?
24.08.2020, 23:43 • 134 • https://uainfo.org/blognews/1598302014-taras-yalovnichiy-sogodnishne-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti.html#mc-container 0
Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда. Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності?
Колись на Заході зародився такий суспільний рух, як Бодіпозитив. Його засновники хотіли допомогти людям з яскраво вираженими відмінностями у зовнішності - вродженими травмами, травмами після аварій та нещасних випадків.
Допомогти тим, кому ці каліцтва заважають жити, хто стидається свого вигляду настільки, що не може вести соціальне життя. Філософія цього руху пропагувала приймати себе в своїй теперішній оболонці.
З часом цей рух підім'яли під себе феміністки, спотворивши його настільки, що тепер більшість розуміє під Бодіпозитивом можливість просто не гнатися за стандартами краси, гордо носити наїдений на маминих пиріжках тельбух та не голити ноги.
В подібну пастку потрапив і Володимир Зеленський. Одним зі стовпів його тріумфальної перемоги на виборах було гасло про об'єднання українців з різними переконаннями. Похвально, похвально…
Але де це об'єднання? Ви його бачите? Я - ні. Під якими гаслами ми повинні згуртуватися?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1598204048-vitaliy-gaydukevich-************-chas-doroslishati-abo-bez.html Віталій Гайдукевич: Українцям час дорослішати, або Без політики вже не вийде
Сьогоднішнє "святкування" Дня Незалежності України вчергове показало, що нам намагаються нав'язати картину світу, яку сповідує сам президент та його найбільш ядерні прихильники. Вони хочуть бути хохлами та малоросами. Хочуть бути тими смішними салоїдами в шароварах та віночках, що тільки і роблять, що жеруть сало з часником та співають тужливих пісень.Вони досі не бажають бути суб'єктом, вони хочуть йти у фарватері "старшого брата". Бо так легше, так не треба приймати рішення.
Можна, як дитина, сказати "я в доміку", і не бачити війну від якої втомився, і не бачити своє катастрофічне відставання від світових тенденцій, і не звертати увагу на те, що твою "будівлю" ось-ось вчергове реквізують, а тобі милостиво дозволять жити на кухні та "сплачувати комуналку". Що можна не намагатися вчитися, не намагатися стати краще. А краще кричати, щоб сприймали тебе яким ти є, "хоч сам читаєш по складах, та голосно пердиш в компанії дам".
Святкування незалежності будь-якої країни - це про політику, про кров, про смерть. Це нагадування, для чого ми живемо саме в цій країни, що вона для нас, а ми для неї. Так є навіть у безпроблемних країнах. А в таких, як Україна, що досі не закінчили формуватися…
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1597915003-********-v-yakiy-hochetsya-zhiti.html Україна, в якій хочеться жити
Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда.
Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності.
Чи кожен українець повинен відчувати гордість та бажання розбудовувати країну тільки зачувши перші ноти "Киевлянка, киевлянка, киевляночка - не путана, не воровка, не цыганочка"?
ЦРУ колись катувало полонених арабів заставляючи їх слухати тяжку рок-музику. Незвичні до такого мусульмани, досить швидко ламалися та втрачали бажання боротися. На цьому Дні Незалежності я відчув себе в'язнем Гуантанамо.
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https://site.ua/taras.yalovnichiy/30664-nam-pesnya-stroit-i-jit-pomogaet/ Тарас ЯЛОВНИЧИЙ
Я так і знала, шо буде Тіна Курваль з голими цицьками, ще вчора про неї згадувала, було цікаво, якою мовою вона заспіває гімн у цьому році, бо в минулому вона співала не українською, а абракадабрською. А шо там Віник робив? Тоді вже можна було б і Гамзанова з Кіркоровим запросити.
НУ, ПОСМОТРЕЛИ МЫ СЕГОДНЯ НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ "95 КВАРТАЛА"ВО ГЛАВЕ СО СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
НО.......!!!!!!
Мы сегодня увидели,что Украина Свободная ЖИВЁТ И ПОБЕЖДАЕТ!
А "ЭТО" только подчекнуло ,что патриотов больше и они СИЛА!
И НАРОД на их стороне.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 💙💛
Эх...,жаль ...,не сообразил.
А серьёзно... Сколько ещё будет длиться это издевательство? Сколько надо ещё терпеть?
Когда народ ему скажет,как Лукашенко:"УХОДИ !"????
А что это за сцена,в виде украинского флага и по нем ходят?!
Зеленая шмаркля ГЛАВНОЕ ПОЗОРИЩЕ УКРАИНЫ! ПРЕДАТЕЛЬ!
Зеленые уроды проголосовавшие за этого молороса, морального урода, вы ЭТО привели к власти!
Посмотрите кто поставил лайки, пять нулевок))) Вот эта и есть настоящая поддержка, зелёнойшмаркли и его команды!
В день независимости хочеться видеть лица тех благодаря кому мы защищены и независимы... А для этих шутов есть свой день 1-вое апреля и кабак на бессарабке...
А на толстенных мужиков в бабских нарядах стыдно даже взглянуть.
Вагон надо было в голубой цвет выкрасить. "Голубая устрица" (кто в курсе)