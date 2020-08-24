Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж

Офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.

Музична частина святкування розпочалася після промови президента Володимира Зеленського та церемонії нагородження державними нагородами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступ почали "Мелодією" Скорика, потім співали Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Оля Полякова, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Руслана, Олег Винник, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші знаменитості. Вєрку Сердючку завезли на площу на даху вагона на колесах.

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Пісні, які були популярні в незалежній Україні, звучали переважно українською та російською мовами, також виконали куплет пісні Джамали кримськотатарською мовою.









































Фото: Укрінформ