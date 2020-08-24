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У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам. ФОТОрепортаж

З нагоди 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський на Софійській площі вручив високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, вчителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури і мистецтва.

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно прапорщику В'ячеславу Кубраку (посмертно), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння Глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олега Коростельова.

Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є ким і чим пишатися"

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, "ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність".

"Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність", – зазначив Президент.

У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 01
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 02
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 03
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 04
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 05
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 06
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 07
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 08
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 09
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 10
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 11
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 12
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 13
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 14
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 15
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 16
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 17
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 18
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 19
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 20
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 21
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 22
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 23
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 24
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 25
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 26
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 27
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 28
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 29
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 30
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 31
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 32
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 33
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 34
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 35
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 36
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 37
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 38
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 39
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 40
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам 41

Фото: Офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності в Києві, ОП.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) Коростельов Олег (17)


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Топ коментарі
+46
вiслюк оманский превратил День Независимости Украины в какое-то бл@дство:

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 5440
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24.08.2020 14:35
+44
Нагадаю......

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 9520
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24.08.2020 14:34
+36
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8426
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24.08.2020 14:42
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Нагадаю......

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 9520
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24.08.2020 14:34 Відповісти
Такого болю і відчаю як у образі цієї дитини я не бачив давно. Бідна дитина. Сором пекельний. Сирота вбога несе портрет свого зрадженого Батька, а поряд відбувається шабаш голих задниць -цицьок і зайчиків ... Одним словом - глум над святом.
Я вже пишу всюди може хтось має контакти цієї сім'ї - я б допоміг фінансово, бо бачу що сім'я дійсно в скруті..
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24.08.2020 15:07 Відповісти
Не потрібно було цього робить! По фото видно що дитині дуже боляче, такій прохід з фото батька був дуже не простий для неї та може залишити ще більшу психологічну травму...
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24.08.2020 15:38 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 807
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24.08.2020 16:45 Відповісти
Порівняйте це фото і фото з цицьками і голими дупами "народних" виконавців + травесті гівно! Тетяна Лайф- Тьєррі- Дніпро Циклон-Зеніт! Де ви ЗЕленята ? Гівна в рот понабирали чи від сорому згоріли ? Так так : "Усьо будєт харашо"! ????
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24.08.2020 16:49 Відповісти
Зеля раздает героев как горячие пирожки.
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24.08.2020 14:34 Відповісти
Все зєля роздає. Мацкалям Донбас, українцям нагороди. Головне, щоб Вєрці Сердючці свою невинність не подарував.
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24.08.2020 14:34 Відповісти
Ректальну!
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24.08.2020 16:50 Відповісти
А де фото того зайця у вишиванці? Цензор,це дискримінація зайців.
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24.08.2020 14:34 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 9903на, і успокойся
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24.08.2020 15:00 Відповісти
І весь цей Playboy відбувався на тлі плакату "Свободу Марківу". Тьфу, мля...
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24.08.2020 16:47 Відповісти
Руки повідбивати блеать- за наругу на Прапором Держави! Зайчик з прапірцем! Ганьба! Жах! Підлість!
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24.08.2020 16:53 Відповісти
Герой Украины это почетное звание с кучей льгот
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24.08.2020 14:34 Відповісти
Коростелев реально заслужил!!.. а его фотки нету..
КБ "Луч" the best!
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24.08.2020 14:35 Відповісти
вiслюк оманский превратил День Независимости Украины в какое-то бл@дство:

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 5440
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24.08.2020 14:35 Відповісти
Це балаган.
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24.08.2020 14:57 Відповісти
К сожалению, именно бл@дство... Я не только конкретно об этом выступлении, а вообще.
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24.08.2020 14:59 Відповісти
неужели без голосящих лахудр нельзя было в такой день?!
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24.08.2020 14:38 Відповісти
Ні. Бо ЗЕлене шапіто must go on.
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24.08.2020 16:49 Відповісти
Ніт! Вони накупили нових трусєлєй, тому сьодні у свято треба було їх вигуляти шоб не засмерділись. Я ще вчора жартувала, шо замість піанін будуть балалайки, а замість реперши у капелюшку буде балерина у кАкАшнику, але я навіть уявити не могла, шо буде стриптиз-шоу з підстаркуватими жирними кобилами.
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25.08.2020 02:46 Відповісти
Шо то за полуголые тётки бегают? Никого не знаю. Не празднование, такого важного праздника, а какой то балаган.
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24.08.2020 14:39 Відповісти
Це вони вже вдяглися перед виходом із ОП.
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24.08.2020 14:41 Відповісти
Это, *****, вместо парада.
Оно не знает, как важен для военных парад.
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24.08.2020 14:43 Відповісти
Повернись на 9 Травня до Мінську і розкажи про його важливість.
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25.08.2020 13:18 Відповісти
Концепция ЗЕгенеата не изменилась. Не получив в табло после Юрмалы он продолжает глумиться...
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24.08.2020 15:55 Відповісти
Что то брать из рук этого ПОЦА-западло
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24.08.2020 14:39 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8426
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24.08.2020 14:42 Відповісти
Да, что то в этом есть!
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24.08.2020 14:53 Відповісти
и легким пинком под зад, ты улетаешь в спам, скотина!
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24.08.2020 14:52 Відповісти
В спам не дивлячись.
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24.08.2020 14:56 Відповісти
пнх, говноед
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24.08.2020 14:57 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 7435
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24.08.2020 14:58 Відповісти
Но, чтобы смотреть шария, нужно сначала стать доло*бом
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24.08.2020 14:58 Відповісти
Эта зеленая гнида сегодня сказала, шо оно своих не бросает.
Видать, Журавель для него не свой.
Вечная память Ярославу Журавлю.
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24.08.2020 14:46 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8554
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24.08.2020 14:46 Відповісти
Зелень падає восени(с). Все так і відбудеться.
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24.08.2020 14:52 Відповісти
Скоро эти награды полученные от предателя будут наперегонки выкидывать-скриньте.
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24.08.2020 14:55 Відповісти
https://twitter.com/sofnesk

https://twitter.com/sofnesk Кардинал SoF https://twitter.com/sofnesk @sofnesk https://twitter.com/sofnesk/status/1297832366350700544 2 ч

З сьогоднішніх подій можна остаточно зафіксувати:
- Є незалежна Україна
- Є слуги рф які влаштовують собі корпоративи.
Це два абсолютно різних світи, і перший знищить другий, бо дибіли вважають себе богами на олімпі.
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24.08.2020 14:55 Відповісти
Что ни говори, а Зеленский таки редкостный мудак.
Допустим, он решил не проводить военный парад в День Независимости, но это ведь не карнавал в Рио, а ключевая дата в истории страны и относится к этому дню следует с уважением.
Вот кадры с Дня Независимости США: девочек в купальниках там не видно!
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 6166 У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 75У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 682У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 726У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 1872
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24.08.2020 15:01 Відповісти
https://censor.net/user/88272 Військова авіація В США була.
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24.08.2020 15:05 Відповісти
Я в общих чертах представил, просто что бы показать, что превращать такое событие в аттракцион это не правильно и недопустимо.
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24.08.2020 15:40 Відповісти
Тут по-разному. Бывает и так....
http://notanothernewenglandsportsblog.blogspot.com/2013/07/happy-independence-day-from-not-another.html

У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3992
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24.08.2020 16:18 Відповісти
Серьезный отряд!
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24.08.2020 16:21 Відповісти
Угу. Я бы сдался в плен просто моментально. Всем сразу.
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24.08.2020 16:29 Відповісти
Скоро нигеры вас и так всех там в плен возьмут...
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24.08.2020 19:11 Відповісти
Побольше слушай московитской пропаганды - поскорее совсем дебилом станешь.
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24.08.2020 20:25 Відповісти
ха-ха. Це точно. Я як згадаю у що вірив у свій час - на хохот пробирає )))
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24.08.2020 22:27 Відповісти
Мы тут с середины 90-х, как почитаешь московитские побрехушки - и никаких комедийных шоу не треба
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24.08.2020 22:37 Відповісти
Нам треба може якісь екскурсії робити дітям за кордон, щоб змалку робилось щеплення від мордовської брехні
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25.08.2020 19:55 Відповісти
Я аж мову з рота вивалив У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3242
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24.08.2020 16:50 Відповісти
шось ви, хлопци, пидбаламучуете и якось раптово вже все вгору....
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24.08.2020 20:35 Відповісти
Уж и подумать нельзя....
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24.08.2020 22:38 Відповісти
чому не мона? - мона...
хто багато балакае и на пикчури здаеться - той не дуже багато робить...
без образ от тильки...
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24.08.2020 22:55 Відповісти
В мене вихiдний.Маю право.А еще - пивко созрело,pilsner, дегустирую вот, под беларусскую селедку Santa Bremor. Ммм...
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24.08.2020 22:58 Відповісти
смачного, Мах... - сьогодни свято и не будь яке, а те що серце жме,
и чому? - нема видповиди....
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24.08.2020 23:06 Відповісти
Дякую Пану.Серце щемить тому, шо незалежнiсть Украiни зара продають. Але це е звичайна iсторiя Украини - на змiну Козакам завжди прiходять свинопаси.
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24.08.2020 23:14 Відповісти
лагер не? - теж не дурно....
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24.08.2020 23:10 Відповісти
Не, лагер - то темнoвато,ячменное, а пилснер - светлое,пшеничное
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24.08.2020 23:15 Відповісти
Сподіваюсь, що там це не було організовано державними інститутами - ані їхнім офісом президента потерпілого, ані Кабміном.
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24.08.2020 16:57 Відповісти
Звiстно, це мiсцева самодеятельность...
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24.08.2020 20:27 Відповісти
Насправді це таки був парад. Просто дуже спеціалізованих військових частин відомих як *утешительные батальоны* або ППЖ.
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24.08.2020 15:41 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 2505
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24.08.2020 15:18 Відповісти
Так, батько був нагороджений раніше. Ви б точно зішли б на гімно, якби нагородження затримали до Дня Незалежності.
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25.08.2020 13:23 Відповісти
Це був ранковий "95-й квартал"?
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24.08.2020 15:30 Відповісти
ні, це черговий акт шутєйной войни...

касабські - специ по "карнавальних" ака шутєйних війнах...

…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
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24.08.2020 16:16 Відповісти
ОСЕЛ И ОСЛИНОЕ ДЕРЬМО!
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24.08.2020 15:34 Відповісти
Герой Украины поэт-песенник Рыбчинский. Почему не Верка-Сердючка? У нее тоже хорошие песни.
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24.08.2020 15:38 Відповісти
К общей прокацапленности Данилко и унтерменншести ему не достает национального фактора.
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25.08.2020 02:32 Відповісти
ЗЕлене прокремлівське бидло продовжує глумитись над символами нашої Держави... Цю антиукраїнську патороч треба гнати з нашої землі...
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24.08.2020 15:39 Відповісти
Freakshow
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24.08.2020 15:39 Відповісти
Я не розумію як можна отримувати хай і заслужену нагороду від зрадника. Хоча ... Хохли, жиди, манкурти, кацапи - їм "нєт разніци". ... Єдина видатна людина яка категорично відмовилась ганьбитися і приймати нагороду від гівна це Ліна Василівна Костенко...
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24.08.2020 16:03 Відповісти
просто обирати владу у нас дозволено будь-кому.
Можна не сплачувати податки, не воювати за країну і навіть зраджувати її і все це не забороняє впливати на доленосні рішення в країні
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24.08.2020 22:29 Відповісти
Это глум над воюющей страной и народом.
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24.08.2020 16:38 Відповісти
так і є.
"Об'єднувач" країни остаточно розділив її на нас і їх
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24.08.2020 22:30 Відповісти
Ипаный стыд, *****...

У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 2139
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24.08.2020 17:08 Відповісти
Ну ЗЕгенерат и Ко ... понятно... Но как будучи этническим украинцем на своей земле холуйствовать "на подтанцовках" у ЗЕ?

Данилко манкурт. И это теперь абсолютно доказанный факт.
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25.08.2020 02:36 Відповісти
Это только мне кажется, что она как будто лыжи снять забыла?
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24.08.2020 17:15 Відповісти
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3402
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24.08.2020 17:38 Відповісти
Сиди на березі річки і чекай поки пропливе труп твого ворога. - Сенцову до цієї мідрості ще далеко.
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25.08.2020 13:28 Відповісти
почему преЗЫдэнт БЕЗ МАСКИ??? все в масках, а он особенный? Почему его ленка без маски? Она ж переболела ковидом...а вдруг не до конца? какой пример наш отец нации подает остальным?)
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24.08.2020 17:42 Відповісти
Он переболевши.....
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24.08.2020 19:36 Відповісти
в него пчхи дуже особенне, благодине - 73 носы пидставляють на тей занюх....
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24.08.2020 20:40 Відповісти
Почему "отец нации" в скобки не взял?
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25.08.2020 02:39 Відповісти
Який лютий *******........
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24.08.2020 19:55 Відповісти
Державні нагороди в Україні девальвують.
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24.08.2020 21:47 Відповісти
Який сором!
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24.08.2020 23:21 Відповісти
Мужики, переодетые бабами. Юрко-дурко со звиздой, герой моксельских попоек и корпоративов. Бабы - п*дотрясы. Мальчик-зайчик с Флагом! Не считаю себя ханжой, но выглядит это мерзко.
Грустно, но вспоминается "Калигула". Еще тот креативщик.
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25.08.2020 01:32 Відповісти
Если эта мерзость только для того, чтобы снова пиарился порох - это супер многоходовочка. Выбор без выбора.
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25.08.2020 01:41 Відповісти
 
 