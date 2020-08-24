У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам. ФОТОрепортаж
З нагоди 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський на Софійській площі вручив високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, вчителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури і мистецтва.
За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно прапорщику В'ячеславу Кубраку (посмертно), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння Глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олега Коростельова.
Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.
Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, "ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність".
"Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність", – зазначив Президент.
Фото: Офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності в Києві, ОП.
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Я вже пишу всюди може хтось має контакти цієї сім'ї - я б допоміг фінансово, бо бачу що сім'я дійсно в скруті..
КБ "Луч" the best!
Оно не знает, как важен для военных парад.
Видать, Журавель для него не свой.
Вечная память Ярославу Журавлю.
https://twitter.com/sofnesk Кардинал SoF https://twitter.com/sofnesk @sofnesk https://twitter.com/sofnesk/status/1297832366350700544 2 ч
З сьогоднішніх подій можна остаточно зафіксувати:
- Є незалежна Україна
- Є слуги рф які влаштовують собі корпоративи.
Це два абсолютно різних світи, і перший знищить другий, бо дибіли вважають себе богами на олімпі.
Допустим, он решил не проводить военный парад в День Независимости, но это ведь не карнавал в Рио, а ключевая дата в истории страны и относится к этому дню следует с уважением.
Вот кадры с Дня Независимости США: девочек в купальниках там не видно!
http://notanothernewenglandsportsblog.blogspot.com/2013/07/happy-independence-day-from-not-another.html
хто багато балакае и на пикчури здаеться - той не дуже багато робить...
без образ от тильки...
и чому? - нема видповиди....
президентапотерпілого, ані Кабміном.
касабські - специ по "карнавальних" ака шутєйних війнах...
…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
Можна не сплачувати податки, не воювати за країну і навіть зраджувати її і все це не забороняє впливати на доленосні рішення в країні
"Об'єднувач" країни остаточно розділив її на нас і їх
Данилко манкурт. И это теперь абсолютно доказанный факт.
Грустно, но вспоминается "Калигула". Еще тот креативщик.