У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам. ФОТОрепортаж

З нагоди 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський на Софійській площі вручив високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, вчителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури і мистецтва.

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно прапорщику В'ячеславу Кубраку (посмертно), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння Глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олега Коростельова.

Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.

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Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, "ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність".

"Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність", – зазначив Президент.



















































































Фото: Офіційні урочистості з нагоди Дня Незалежності в Києві, ОП.