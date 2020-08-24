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Новини Фото День Незалежності
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Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани полку "Азов" взяли участь у Марші Захисників України до Дня Незалежності, що стартував сьогодні об 11:00 у Києві. За інформацією організаторів, на марш зібралися 50 тисяч людей. Ветерани пройдуть колоною від Парку Шевченка до Майдану.

В Youtube ведеться пряма трансляція події, передає Цензор.НЕТ.

До маршу також приєдналися волонтери та рідні загиблих у російсько-українській війні. Захід відбувається без використання партійної символіки – у руках ветерани несуть державні прапори України та стяги підрозділів.

Полк "Азов" привітав українців з Днем Незалежності. "Українські воїни щодня ризикують собою, захищаючи державний суверенітет. Бійці полку "Азов" впевнені: маючи високу мотивацію, потужну підготовку, самовіддачу та залізну віру у перемогу, можна досягти найбажанішого – повернути те, що належить нам, під синьо-жовтий стяг. І ми обіцяємо українцям, що докладемо максимальних зусиль, аби звільнити окуповані сьогодні території якнайшвидше!" – йдеться у привітанні.

До Дня Незалежності в 4 містах України також відбудеться масовий автопробіг – у Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Організаторами автопробігу виступили українські патріоти та представники полку "Азов".

Телеграм-канал "Азова".

Сайт "Азова".

Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 01
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 02
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 03
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 04
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 05
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 06
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 07
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 08
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 09
Ветерани Азова взяли участь у Марші Захисників України в Києві 10

Автор: 

ветерани (1069) День Незалежності (701) Азов (777) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+30
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 2835

...
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24.08.2020 15:18
+28
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8151
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24.08.2020 15:21
+24
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 977Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6992
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24.08.2020 15:18
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сім'ї Журавля зесрань запропонувала вибрати день смерті, "з 13 по 16"...
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24.08.2020 15:10 Відповісти
Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве - Цензор.НЕТ 4395
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24.08.2020 15:13 Відповісти
Про Потроха і Іловайськ напиши!!! Порохойоби срані, такі ж як і ЗеЛупа!
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24.08.2020 16:11 Відповісти
про то как коломойша в обход генштаба и Пороха заставил добробатов идти отжимать майно ахмедки ?так зае писать ,зесрань вонючая
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24.08.2020 16:13 Відповісти
Про Іловайськ хотів почитати?
ЧИТАЙ:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА

«ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ... а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака.... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ. ............
.........
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24.08.2020 16:18 Відповісти
Ти, часом не дурнуватої ганьки родич?
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24.08.2020 16:19 Відповісти
Та ще попереду ті дикі новини, які ми ще узнаємо, що творили з Україною ті прокацапські шістки,...
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24.08.2020 15:35 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8440
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24.08.2020 16:12 Відповісти
Дай Боже ій вирости здоровою та щасливою. І мати купу здорових і щасливих діток. Ну і хорошого чоловіка, як то має бути.
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24.08.2020 17:25 Відповісти
Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве - Цензор.НЕТ 8247
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24.08.2020 15:12 Відповісти
Сьогоднішній президент боїться військових і особливо від бійців Схову йому лячно.
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24.08.2020 15:17 Відповісти
...Азову...
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24.08.2020 15:18 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 977Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6992
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24.08.2020 15:18 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 2835

...
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24.08.2020 15:18 Відповісти
Фестиваль закончится а Крым и часть Донбасса и ныне под триколором привыкают жить
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24.08.2020 15:19 Відповісти
трицвет правильней писать.
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24.08.2020 15:27 Відповісти
Один х власовская сцаная тряпка
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24.08.2020 15:33 Відповісти
Де-які орли Азова під кришою Білецького- Рюкзакова перейшли на службу до Ківи- Медведчука!!! Такі ж захисники як і партія Швобода. Шось орлів Тягнибакса взагалі не видно))) Всі зрозуміли що їх використовують як лохів! З Азова тоже залишилось 200-300 сотні на платній основі яку спонсорує Рюкзаков-Медведчук, щоб тримати Зе в тонусі!!!
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24.08.2020 15:19 Відповісти
1 сентября новая нация юных ОРДлят уже пойдет в школу и будет учиться по привезенным из рфии учебникам украинскую родину любить. А у нас гуляночка...Ваша Вера Сердючка
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24.08.2020 15:24 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8151
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24.08.2020 15:21 Відповісти
😂
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24.08.2020 15:29 Відповісти
Я хлопець простий: бачу ці гіфки - одразу вподобайка
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24.08.2020 15:39 Відповісти
Креативно
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24.08.2020 17:48 Відповісти
"По информации организаторов, на марш собрались 50 тысяч человек" - а по панорамній фотці там ~ 200 азовців...
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24.08.2020 15:27 Відповісти
Це той вагон в якому сцикло, ПО..ЯРЕ ДО ростова.

Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 218
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24.08.2020 15:28 Відповісти
Вперёд ногами.
Не забудьте покрасить транспортное средство в приятный черный цвет 😂
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24.08.2020 15:31 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6034
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24.08.2020 15:34 Відповісти
та можно в белый. с логотипом "+ 200 +".
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25.08.2020 08:33 Відповісти
Я был сегодня там. Такое количество людей я видел только на майдане. Всего было далеко за сотню тысяч!
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24.08.2020 15:32 Відповісти
Тут, в цій інфі, окремо за Азов, Нацкорпус мова. Повторюсь: по фотці - ~ 200 в колоні.
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24.08.2020 16:00 Відповісти
Краще б навели лад у Маріуполі, де 80% ВАТА
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24.08.2020 15:33 Відповісти
було би ідеально, якби можна було би хоча би Г+Г з їх черепків витрусти... Так не виходить, на жаль...
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24.08.2020 15:36 Відповісти
А чего не 146
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24.08.2020 15:43 Відповісти
Заколебал этот Порошенко свозить тысячи людей в Киев. Раз бюджетники, так что - можно издеваться?
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24.08.2020 15:33 Відповісти
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24.08.2020 15:40 Відповісти
https://censor.net/user/448180,надеюсь это был юмор?
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24.08.2020 15:41 Відповісти
Зачетный стеб
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24.08.2020 15:51 Відповісти
одні збитки, на ни так і рошенків не напасешся..))
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24.08.2020 16:14 Відповісти
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 3466
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24.08.2020 15:36 Відповісти
Хоча, азовці сьогодні зробили одну богоугодну справу:
"В Одесі трьох депутатів з ОПЗЖ намагалися спустити Потьомкінськими сходами. Активісти Нацкорпусу проганяли трьох соратників Медведчука-Рабіновича відомою матерною кричалкою.

Сутичка депутатів ОПЗЖ та націоналістів почався біля верхнії станції Фуніколеру. Конфлікт розпочався, коли до Потьомкінських сходів підійшли народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова та два депутати Одеської міськради від тієї ж політсили Лілія Леонідова та Богдан Гіганов.
Їхня поява не обйшлася без уваги активістів Нацкорпусу, виникла спочатку словесна перепалка, а згодом націоналісти спробували прогнати соратників одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича, штовхаючи їх донизу Потьомкінськими сходами та вигукуючи відому футбольну кричалку "А ну-ка, давай-ка, уйопувай отсюда..." Гиганова спустили з Потемкинської, штовхаючи в плечі".

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-trokh-deputativ-z-opzzh-namagalisya-spustiti-potomkinskimi-skhodami-202008241206078
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24.08.2020 15:52 Відповісти
Вітаю всіх українців- бандерівців з Днем Незалежності! Горіть у пеклі окупанти і прихвосні *****. СЛАВА УКРАЇНІ.
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24.08.2020 15:53 Відповісти
Что это за ветераны...Если несколько гнид по стране не могут задавить. Пусть даже неофициально-криминально. Правда то ведь на их стороне. Если медведпута с ахметом уложат,потомки только спасибо скажут.Что то здесь не то...- Столько рыл...И все без клыков ?
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24.08.2020 15:54 Відповісти
так в тому й то справа, що нікому на зону за безпредєл не хочеться. Навіть цим навіженим. Бо: побачили, що буває за таке, на прикладі тих, хто прикончив Бузину.
Але всі зебіли закидають Порошенку: "а чого він не посадив ворогв?"... Забуваючи, що Зеля посадив Ріффмайстра і Юлю Кузьменко... Ой, що ж їм разом з сабаковим буде... Влада все-одно поміняється...
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24.08.2020 16:04 Відповісти
Что для них тюрьма ? Если они под пулями якобы были...Я не верю,что,зная кто мог стрелять им в спины,мог бы уйти от ответственности от разъяренных героев.Чтобы не понимать, кто враг за спиной - может либо тупой.Либо трус.А ветеранов-трусов ,не бывает ))
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24.08.2020 16:12 Відповісти
МОЛОДЦІ!
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24.08.2020 16:23 Відповісти
ти диви **** скільки гебнявих тролів на наш священне свято з кремлядського павутиння виповзло...
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24.08.2020 16:29 Відповісти
Слава Украине!
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24.08.2020 18:04 Відповісти
Героям Слава!
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24.08.2020 19:42 Відповісти
 
 