Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ветерани полку "Азов" взяли участь у Марші Захисників України до Дня Незалежності, що стартував сьогодні об 11:00 у Києві. За інформацією організаторів, на марш зібралися 50 тисяч людей. Ветерани пройдуть колоною від Парку Шевченка до Майдану.
В Youtube ведеться пряма трансляція події, передає Цензор.НЕТ.
До маршу також приєдналися волонтери та рідні загиблих у російсько-українській війні. Захід відбувається без використання партійної символіки – у руках ветерани несуть державні прапори України та стяги підрозділів.
Полк "Азов" привітав українців з Днем Незалежності. "Українські воїни щодня ризикують собою, захищаючи державний суверенітет. Бійці полку "Азов" впевнені: маючи високу мотивацію, потужну підготовку, самовіддачу та залізну віру у перемогу, можна досягти найбажанішого – повернути те, що належить нам, під синьо-жовтий стяг. І ми обіцяємо українцям, що докладемо максимальних зусиль, аби звільнити окуповані сьогодні території якнайшвидше!" – йдеться у привітанні.
До Дня Незалежності в 4 містах України також відбудеться масовий автопробіг – у Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Організаторами автопробігу виступили українські патріоти та представники полку "Азов".
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ЧИТАЙ:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
«ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ... а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака.... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ. ............
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Не забудьте покрасить транспортное средство в приятный черный цвет 😂
"В Одесі трьох депутатів з ОПЗЖ намагалися спустити Потьомкінськими сходами. Активісти Нацкорпусу проганяли трьох соратників Медведчука-Рабіновича відомою матерною кричалкою.
Сутичка депутатів ОПЗЖ та націоналістів почався біля верхнії станції Фуніколеру. Конфлікт розпочався, коли до Потьомкінських сходів підійшли народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова та два депутати Одеської міськради від тієї ж політсили Лілія Леонідова та Богдан Гіганов.
Їхня поява не обйшлася без уваги активістів Нацкорпусу, виникла спочатку словесна перепалка, а згодом націоналісти спробували прогнати соратників одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича, штовхаючи їх донизу Потьомкінськими сходами та вигукуючи відому футбольну кричалку "А ну-ка, давай-ка, уйопувай отсюда..." Гиганова спустили з Потемкинської, штовхаючи в плечі".
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-trokh-deputativ-z-opzzh-namagalisya-spustiti-potomkinskimi-skhodami-202008241206078
Але всі зебіли закидають Порошенку: "а чого він не посадив ворогв?"... Забуваючи, що Зеля посадив Ріффмайстра і Юлю Кузьменко... Ой, що ж їм разом з сабаковим буде... Влада все-одно поміняється...