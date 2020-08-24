Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани полку "Азов" взяли участь у Марші Захисників України до Дня Незалежності, що стартував сьогодні об 11:00 у Києві. За інформацією організаторів, на марш зібралися 50 тисяч людей. Ветерани пройдуть колоною від Парку Шевченка до Майдану.

В Youtube ведеться пряма трансляція події, передає Цензор.НЕТ.

До маршу також приєдналися волонтери та рідні загиблих у російсько-українській війні. Захід відбувається без використання партійної символіки – у руках ветерани несуть державні прапори України та стяги підрозділів.

Полк "Азов" привітав українців з Днем Незалежності. "Українські воїни щодня ризикують собою, захищаючи державний суверенітет. Бійці полку "Азов" впевнені: маючи високу мотивацію, потужну підготовку, самовіддачу та залізну віру у перемогу, можна досягти найбажанішого – повернути те, що належить нам, під синьо-жовтий стяг. І ми обіцяємо українцям, що докладемо максимальних зусиль, аби звільнити окуповані сьогодні території якнайшвидше!" – йдеться у привітанні.

До Дня Незалежності в 4 містах України також відбудеться масовий автопробіг – у Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Організаторами автопробігу виступили українські патріоти та представники полку "Азов".

Телеграм-канал "Азова".

Сайт "Азова".



















