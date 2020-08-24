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Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко. ФОТОрепортаж

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною пройшли в колоні ветеранів війни проти російської агресії під час багатотисячного Маршу Незалежності, який відбувся в центрі Києва в понеділок, 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

В урочистій ході також взяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, ветерани, волонтери, громадські активісти. Учасники акції несли величезний банер із гаслом "З Незалежністю не жартують".

"Сьогоднішній день, цей парад ветеранів, парад Незалежності, парад патріотів – нехай хтось спробує заборонити. Нехай хтось скаже сотням тисяч людей, що такі паради не потрібні. Ми впевнені в тому, що це є сила, яка збереже Україну. Це є сила, яка не дозволить злочиній і некомпетентній владі перетнути "червоні лінії", за якими стоїть знищення держави. Знищення суверенітету, ліквідація і руйнація незалежності. Ліквідація і руйнація армії, економіки, бойового духу, культурного підґрунтя – фундаменту державності", – переконаний Порошенко.

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"Кількість людей, які беруть участь в акції, дає серйозні підстави для оптимізму і є дуже тривожним дзвіночком владі – не жартуйте з Незалежністю. З Незалежністю не жартують", – переконаний Порошенко.

Після маршу тисячі українців зібралися на Європейській площі, де відбулася акція на підтримку об‘єднання демократичних сил.

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Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко 01
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко 02
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко 03
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко 04
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко 05

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Під час свого виступу на мітингу на Європейській площі Порошенко заявив, що українська Незалежність відбулася завдяки небайдужій патріотичній частині суспільства, яка на відміну від "диванної сотні" і шанувальників "шапіто" готова захищати свою землю і європейські перспективи України.

"Тут зібралися небайдужі люди. Ті люди, які в 2014-19 років не давали концерти, не в диванній сотні служили, а зі зброєю в руках захищали країну і закладали фундамент державності. Сюди прийшли ті, хто вже півтора роки пильнує, щоб цей державницький фундамент не міг бути зруйнований, як би не старався. І знаєте, настав час визнати, що фундамент виявився доволі міцним і стійким. Але це не дає підстав розслаблятися! Більше року тому люди трохи збилися з дороги. Зеленуваті болотні вогні люди помилково сприйняли за зірку-дороговказ. А болотяне трясовиння іноді небезпечніше за ворожі кулі", – наголосив Порошенко.

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"Кожен з тут присутніх, кожен хто нас чує – нехай запитає сам себе. Чи стала за останні 16 місяців наша держава сильнішою? Чи сильнішими зброєю стали бійці, які стримують російську навалу на Сході? Чи задоволені вони відведенням з позицій, за які заплачено кров’ю побратимів? Чи вірять вони, що агресора можна подолати, просто переставши стріляти? Чи впевненіше себе почуває українська дипломатія? Адже все частіше про Україну у світі говорять без України. Чого не було за наших часів. Чи сильнішою стала економіка?", – запитує Порошенко.

"16 місяців тому вірус некомпетентності, вірус дилетантства, вірус безвідповідальності вразив Україну. Ми з вами не тішили себе ілюзіями, але десь в глибині душі, в тривозі за майбутнє країни, все ж таки припускали, що з часом вони якось засвоять найпростіші уроки, ази державного управління? Може, папуга навчитися говорити, а може ведмідь навчиться їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями – провалився", – констатує п’ятий Президент.

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"Але з Незалежністю не жартують. Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота. Управління країною – не вечір гумору. Влада інтелектуально та організаційно нездатна вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною. Ми ж з вами робимо все від нас залежне, щоб мінімізувати шкоду, якої "дилетантура комедіантів" завдає Україні", – зауважив лідер "ЄС".

Місцеві вибори, які пройдуть одночасно по всій країні, є дуже важливою політичною подією, наголошує Порошенко.

"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому, заборона її федералізації. Місцеві вибори мають стати потужним корабельним ревуном, сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що "триумфальное шествие зеленой власти" завершилося. Зелень падає восени", – каже п’ятий Президент.

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"Європейська Солідарність" – це українська опозиційна сила, здатна захищати громадян України від влади дилетантів, уособленої командою Зеленського. Рівно як і від реваншистів п’ятої колони, згуртованих в ОПЗЖ. Опозиційна платформа – це теж опозиція, але не українська. Це російська опозиція до української державності, це російська опозиція до самого факту існування України як соборної, незалежної Європейської держави! Націленість цієї п’ятої колони на завоювання місцевих Рад в південних та східних областях створює додаткову загрозу територіальній цілісності країни", – застерігає Петро Порошенко.

"Щоб запобігти поступовому і часом малопомітному для широкого загалу сповзанню України назад у сферу російського впливу, потрібні єдність та координація зусиль державницьких політичних сил. Так як сьогодні це відбулося під час нашого з вами параді ветеранів", – наголосив Порошенко.

"Попри наміри зовнішніх ворогів, попри слабкодухість внутрішніх зрадників з п’ятої колони, попри кричуще невігластво та безпросвітний дилетантизм теперішньої влади я хочу вас запевнив ти – все у нас точно буде добре!", – наголосив Петро Порошенко.

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День Незалежності (701) марш (334) Порошенко Петро (15171) Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+63
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2701
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24.08.2020 16:39
+61
кацапе, більш тупішої методички ти не знайшло?))
до речі, це "підтримка" шмарклі сьогодні: пуста площа зі шмарклею та оркестром..https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6203
https://images.cnscdn.com/images/1/6/4/4/16441ab7f20f954846c72fae27d09098/650x441.jpg
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24.08.2020 16:39
+60
Петр Алексеевич мой Президент
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24.08.2020 16:35
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Сторінка 4 з 4
Посмотрела видео официального празднования Дня Независимости...да уж, такого еще не было - где простые люди? У Зе же поддержка 73 %, зебилы почему вы не пришли поддержать Зе на Софиевскую площадь или там только для избранных было празднование?
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24.08.2020 19:13 Відповісти
просто 73% треба читати як 7,3%
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24.08.2020 21:00 Відповісти
https://censor.net/user/466345 Не надо нам такое добро , ему самое место в Ростове
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24.08.2020 19:15 Відповісти
73%-бидло, скажи що завадило квартальному клоуну сьогодні пройти маршем з захисниками України, як пройшов президент Порошенко? Заодно й почув би, що про нього думають герої. А всі вони скандували: "Путін ху*ло! Зеля сцикло!"

Ось так. Як зазначив президент Порошенко: "Біля вагону Сердючки, йому комфортніше ніж біля танку".

Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9297
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24.08.2020 19:22 Відповісти
чуєш, бидло, ти чого фамільярничаєш? Що це за "президент Порошенко"?
П'ЯТИЙ, ВИДАТНИЙ, ВСЕПЕРЕМАГАЮЧИЙ, ВІНЦЕНОСНИЙ, СОЄВИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО! Вивчи, бидло, і повторюй наніч.
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24.08.2020 20:55 Відповісти
Для 73%-бидла, один з яких на Цензорі під ніком Автентичний Українець "відкрию Америку": згідно ст. 105 Конституції України Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
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24.08.2020 21:39 Відповісти
...ти, бидло, і Ялинковича президентом називаєш? А "президент Володимир Зеленський" - зможеш написати так щоб тебе трясця не вхопила? Чи вже його усунули імпічментом? А "зе-бидлом" називати своїх співвітчизників, які тільки і відрізняються від тебе, бидла, що не моляться на Порошенка - це для тебе норм?
Хто дав тобі, бидлу, право більшість виборців відносити до бидла? Що скажеш, бидло?))
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24.08.2020 22:03 Відповісти
Для 73%-бидла, один з яких на Цензорі під ніком Автентичний Українець "відкрию Америку":

4 лютого 2015 року, Верховна Рада України проголосувала за позбавлення Януковича звання Президента України. Законопроект № 1883 підтримав 281 народний депутат. «Проти» проголосував лише один депутат Михайло Добкін.
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24.08.2020 22:11 Відповісти
...давай но, бидло/законник, по наступних пунктах. Де бидло закон, про те що 73% бидло?
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24.08.2020 22:14 Відповісти
Це вчора. На військовому аеродромі у Василькові Київської області.
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1456 Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6483
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24.08.2020 23:36 Відповісти
А це сьогодні. Софійська площа.

Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5156
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24.08.2020 23:39 Відповісти
Україна дуже дякує вам, зелебобіки, за те, що ви спаплюжили її найцінніше.
В минулі роки ми віддавали шану нашим Героям, а сьогодні Стіна пам'яті полеглих за Україну плакатиме, дивлячись на голі дикі танці.
Більшого дна і цинізму годі й уявити було.
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24.08.2020 23:42 Відповісти
...думаю, що жертовним самоспаленням, ти принесеш користь не тільки Україні, а і природі взагалі. Бо твій дешевий пафос і надривні камлання вражають хіба що тебе самого. Насправді, ти дешевий пи_добол, який до кучі ще і недалекий зомбований порохоботик.
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25.08.2020 21:46 Відповісти
Здохнеш ти від передозу наркоти зебільна бидлото.
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25.08.2020 22:02 Відповісти
...ну от, нарешті.) Бидло таки взяло гору. І всього то і треба було, що зішкребти лушпиння із пафосної пики. Гріш тобі ціна в базарний день, неборако...))
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25.08.2020 23:01 Відповісти
Дрыщ, так не надо никакого закона, стоит только посмотреть на зебанутых, чтобы понять, что они тупое быдло, которое дрочит на идиота, играющего членом на рояле и обозвавшее Украину проституткой. Ты тоже дрочишь на бубочку, зебанько?
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25.08.2020 16:58 Відповісти
...ти, дурнику, прямо ілюстрація до праць Фрейда.
Одне незрозуміло, ти пересмикуєш на Марину, чи зразу на Петра?
Власне і відповіді твоєї не потрібно, тому що твоя ЗПР самоочевидна.
Вчи українську, йолопе. Для порохосмока - російська не комільфо.)
Мандруй!(здогадайся як на мокшанську перекладається)))
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25.08.2020 21:40 Відповісти
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7812
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24.08.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/user/470798 А зачем его мазать , оно само измазалось по самое не хочу Территории сдал , мир в глазах ***** увидел , с Оманом забрехався , операцию с вагнеровцами сдал кремлю И токо не называйте меня порохоботом , всегда критиковал Порошенко , но похоже зря
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24.08.2020 19:23 Відповісти
Порох і надалі мій Президент! крапка
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24.08.2020 19:41 Відповісти
Комусь і Ялинкович досі президент. Головне не хвилюватись і пігулки вчасно приймати.
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24.08.2020 20:49 Відповісти
Яке ж ти недолуге...
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25.08.2020 07:01 Відповісти
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6003
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24.08.2020 19:41 Відповісти
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3153
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24.08.2020 19:42 Відповісти
Ладно, Зеленскому противно быть с Порошенко.
А где Кравчук, Кучма, и ближайший кум Ющенко, гму??? Почему не рядом?
Может быть, что-то не то в действиях "пятого с наперед выданным доверием народа".
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24.08.2020 20:01 Відповісти
Андрію, може по тверезому свої думки викладеш?
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24.08.2020 21:56 Відповісти
Порох хорошо выглядит.
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24.08.2020 20:40 Відповісти
...ну скажімо не в колоні пройшли, а на чолі колони, але то дрібниці. І так було страшно за Зеленського. ))
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24.08.2020 20:47 Відповісти
Порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом, а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании евреев, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.

Секретарь АП при порошенко, был такой товарищщщ райнин.
Быстро райнин ушёл после проигрыша порошенко, к медведчуку+рабиновичу.
Это говорит о патриотизме назначенцев порошенко.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача стояла у олигархов вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
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24.08.2020 20:58 Відповісти
и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.



Порошенко тоді був Турчиновим - Головою Нацбезпеки )
І вони регулярно сралися з жЮлькою - яка була тоді премьр-міністром ... поки Ющенко не втратив терпіння і перший раз не стукнув кулаком по столі - і Порох та жЮлька одночасно полетіли з посад (другий раз Ющенко стукнув по столі - коли розпустив парламент ...більше за свої роки президенства він радикальних рішень і не приймав ...).
А жаль
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24.08.2020 21:35 Відповісти
Зеля свой тупой электорат так кормит, Порох уже его троллит. Молодец Петр, кошмарь дураков!
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24.08.2020 21:03 Відповісти
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 905
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24.08.2020 22:22 Відповісти
Это ты, барыга, являешься тревожным колоколом для всей нашей страны. И пока ты не будешь сидеть, спокойствия в стране не будет. Пока денег у тебя хватает платить "активистам" и порохоботам. Но они, надеюсь, не бесконечные!
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24.08.2020 22:44 Відповісти
Настоящий Президент, умный, толковый, грамотный и правильно говорит.
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24.08.2020 23:00 Відповісти
Пане Порошенко, повертайтесь! Ви наш президент!
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24.08.2020 23:01 Відповісти
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1994
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24.08.2020 23:28 Відповісти
https://prm.ua/ukrayintsi-ne-dadut-nekompetentniy-vladi-zdati-natsionalni-interesi-poroshenko/ Сто тисяч людей, які сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, мають стати своєрідним щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: "тут ви нікого не обдурите" - так в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
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25.08.2020 00:42 Відповісти
Как ничтожно выглядит зеленый Додик на фоне Порошенко...
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25.08.2020 06:21 Відповісти
Показушность Порошенко предпочтительнее открытости Зеленского.
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25.08.2020 10:54 Відповісти
Тривожить ... на фоні пандемії.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
"Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за звезду-указатель. А болотная трясина иногда опаснее вражеской пули". Отлично сказано ...
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25.08.2020 16:59 Відповісти
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