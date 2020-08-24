Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко. ФОТОрепортаж

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною пройшли в колоні ветеранів війни проти російської агресії під час багатотисячного Маршу Незалежності, який відбувся в центрі Києва в понеділок, 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

В урочистій ході також взяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, ветерани, волонтери, громадські активісти. Учасники акції несли величезний банер із гаслом "З Незалежністю не жартують".

"Сьогоднішній день, цей парад ветеранів, парад Незалежності, парад патріотів – нехай хтось спробує заборонити. Нехай хтось скаже сотням тисяч людей, що такі паради не потрібні. Ми впевнені в тому, що це є сила, яка збереже Україну. Це є сила, яка не дозволить злочиній і некомпетентній владі перетнути "червоні лінії", за якими стоїть знищення держави. Знищення суверенітету, ліквідація і руйнація незалежності. Ліквідація і руйнація армії, економіки, бойового духу, культурного підґрунтя – фундаменту державності", – переконаний Порошенко.

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"Кількість людей, які беруть участь в акції, дає серйозні підстави для оптимізму і є дуже тривожним дзвіночком владі – не жартуйте з Незалежністю. З Незалежністю не жартують", – переконаний Порошенко.

Після маршу тисячі українців зібралися на Європейській площі, де відбулася акція на підтримку об‘єднання демократичних сил.

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Під час свого виступу на мітингу на Європейській площі Порошенко заявив, що українська Незалежність відбулася завдяки небайдужій патріотичній частині суспільства, яка на відміну від "диванної сотні" і шанувальників "шапіто" готова захищати свою землю і європейські перспективи України.

"Тут зібралися небайдужі люди. Ті люди, які в 2014-19 років не давали концерти, не в диванній сотні служили, а зі зброєю в руках захищали країну і закладали фундамент державності. Сюди прийшли ті, хто вже півтора роки пильнує, щоб цей державницький фундамент не міг бути зруйнований, як би не старався. І знаєте, настав час визнати, що фундамент виявився доволі міцним і стійким. Але це не дає підстав розслаблятися! Більше року тому люди трохи збилися з дороги. Зеленуваті болотні вогні люди помилково сприйняли за зірку-дороговказ. А болотяне трясовиння іноді небезпечніше за ворожі кулі", – наголосив Порошенко.

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"Кожен з тут присутніх, кожен хто нас чує – нехай запитає сам себе. Чи стала за останні 16 місяців наша держава сильнішою? Чи сильнішими зброєю стали бійці, які стримують російську навалу на Сході? Чи задоволені вони відведенням з позицій, за які заплачено кров’ю побратимів? Чи вірять вони, що агресора можна подолати, просто переставши стріляти? Чи впевненіше себе почуває українська дипломатія? Адже все частіше про Україну у світі говорять без України. Чого не було за наших часів. Чи сильнішою стала економіка?", – запитує Порошенко.

"16 місяців тому вірус некомпетентності, вірус дилетантства, вірус безвідповідальності вразив Україну. Ми з вами не тішили себе ілюзіями, але десь в глибині душі, в тривозі за майбутнє країни, все ж таки припускали, що з часом вони якось засвоять найпростіші уроки, ази державного управління? Може, папуга навчитися говорити, а може ведмідь навчиться їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями – провалився", – констатує п’ятий Президент.

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"Але з Незалежністю не жартують. Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота. Управління країною – не вечір гумору. Влада інтелектуально та організаційно нездатна вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною. Ми ж з вами робимо все від нас залежне, щоб мінімізувати шкоду, якої "дилетантура комедіантів" завдає Україні", – зауважив лідер "ЄС".

Місцеві вибори, які пройдуть одночасно по всій країні, є дуже важливою політичною подією, наголошує Порошенко.

"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому, заборона її федералізації. Місцеві вибори мають стати потужним корабельним ревуном, сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що "триумфальное шествие зеленой власти" завершилося. Зелень падає восени", – каже п’ятий Президент.

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"Європейська Солідарність" – це українська опозиційна сила, здатна захищати громадян України від влади дилетантів, уособленої командою Зеленського. Рівно як і від реваншистів п’ятої колони, згуртованих в ОПЗЖ. Опозиційна платформа – це теж опозиція, але не українська. Це російська опозиція до української державності, це російська опозиція до самого факту існування України як соборної, незалежної Європейської держави! Націленість цієї п’ятої колони на завоювання місцевих Рад в південних та східних областях створює додаткову загрозу територіальній цілісності країни", – застерігає Петро Порошенко.

"Щоб запобігти поступовому і часом малопомітному для широкого загалу сповзанню України назад у сферу російського впливу, потрібні єдність та координація зусиль державницьких політичних сил. Так як сьогодні це відбулося під час нашого з вами параді ветеранів", – наголосив Порошенко.

"Попри наміри зовнішніх ворогів, попри слабкодухість внутрішніх зрадників з п’ятої колони, попри кричуще невігластво та безпросвітний дилетантизм теперішньої влади я хочу вас запевнив ти – все у нас точно буде добре!", – наголосив Петро Порошенко.