На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу. ФОТО

На площі Незалежності в Мінську почали затримувати учасників акції протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 серпня повідомляє Tut.by у Telegram-каналі.

За інформацією видання, люди почали збиратися на площі приблизно о 19:00 за місцевим часом (збігається з київським).

"ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування у форматі вільного мікрофона", - повідомляється в Telegram-каналі.

На опублікованому відео видно затримання деяких учасників акції протесту в Білорусі.

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