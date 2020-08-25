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На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу. ФОТО
На площі Незалежності в Мінську почали затримувати учасників акції протесту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 серпня повідомляє Tut.by у Telegram-каналі.
За інформацією видання, люди почали збиратися на площі приблизно о 19:00 за місцевим часом (збігається з київським).
"ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування у форматі вільного мікрофона", - повідомляється в Telegram-каналі.
На опублікованому відео видно затримання деяких учасників акції протесту в Білорусі.
Топ коментарі
+57 Виктор Степаненко
показати весь коментар24.08.2020 21:44
+47 Владимир Пономаренко #471653
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+40 Серж Рача
показати весь коментар24.08.2020 21:48
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Програють- значить програють. Виграють- бог в поміч.
Еге ж, - омонівський кийок в анусі виглядає дуже шляхетно.
Пора би згадати, що на вашому гербі Погоня, - лицар з мечем, а не тєрпіла з дубінкою в жопі.
А йти українським шляхом - їм щось мішає ...
Навіть , якщо Путін прислав своїх підарасів , все одно вони повинні перемогти - а інакше - вони народність а не нація
А если бы он уехал в Харьков, и оттуда попросил РФ ввести войска для помощи в поддержании порядка в стране, а так же созвал всех сохранивших присягу военных и ментов, защитить Украину? Да там бы пожалуй страна распалась на 2 части (как и надо было РФ).
Цар від орди.
Ну раз они не майданутые то вскоре всех активных посадят на бутылку а остальные расползутся по нормам и на кухне будут ругать власть!!! Аминь...
такие же имбицылы как и хабаровчане!