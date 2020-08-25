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Новини Фото Революція в Білорусі
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На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу. ФОТО

На площі Незалежності в Мінську почали затримувати учасників акції протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 серпня повідомляє Tut.by у Telegram-каналі.

За інформацією видання, люди почали збиратися на площі приблизно о 19:00 за місцевим часом (збігається з київським).

"ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування у форматі вільного мікрофона", - повідомляється в Telegram-каналі.

На опублікованому відео видно затримання деяких учасників акції протесту в Білорусі.

На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу 01

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Автор: 

Білорусь (7929) затримання (4339)


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Топ коментарі
+57
Мало цветочков принесли с собой ....
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24.08.2020 21:44
+47
На центральной площади Минска вечером 24 августа начались задержания митингующих - Цензор.НЕТ 8984
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24.08.2020 21:53
+40
Чеченов около миллиона,но имели хутина во все места
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24.08.2020 21:48
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пятьом мусорам незмогли наваляти ?
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24.08.2020 22:16 Відповісти
С установленным оборудование это уже шоу. А на шоу скучающие люди обязательно будут собираться. Пусть попробуют собрать людей без оборудования. Если сотен 3 соберут, то это максимум.
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24.08.2020 22:17 Відповісти
Сябри чи Вераси самі розберуться з дурнуватим Лукою. Те що ви тут пишете ну ніяк не допоможе їм.
Програють- значить програють. Виграють- бог в поміч.
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24.08.2020 22:25 Відповісти
1000% я це казав с першого дня, а нам би своїми "дурнуватими Луками" зайнятись би?
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25.08.2020 04:51 Відповісти
Думка білоруса, - "На відміну від України, ми змінюєм країну без насилля і шляхетно..."
Еге ж, - омонівський кийок в анусі виглядає дуже шляхетно.
Пора би згадати, що на вашому гербі Погоня, - лицар з мечем, а не тєрпіла з дубінкою в жопі.
На центральной площади Минска вечером 24 августа начались задержания митингующих - Цензор.НЕТ 8474
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24.08.2020 22:31 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/24/390742/comments/
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24.08.2020 22:32 Відповісти
ответил на комент...
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25.08.2020 17:29 Відповісти
Жорстко сказано, але це правда!
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Вполне может быть такое, что явное большинство собирается не для поддержки, а для того чтобы посмотреть изнутри на ту толпу, и получить новое ощущения от нахождения в середине большой толпы. Ну кто придет один раз, другой 2 раза, кто-то 3 раза и решит что хватит. Посмотрел, пофоткал и хватит.
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24.08.2020 22:32 Відповісти
спец. приходят, чтобы их дубинками погрели!..
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25.08.2020 12:52 Відповісти
варваров, фашистов и коммунистов методами присущими цивилизованому обществу не победить.
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24.08.2020 22:41 Відповісти
краще бульбы паесть, с укпропом, а потом падарить омону цветы, за то что свинтили вашего...
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24.08.2020 22:41 Відповісти
сябры - мирные импотенты...
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24.08.2020 22:42 Відповісти
200 тыщ лошков позволили десятку беркутни забрать своих, это сябры...
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24.08.2020 22:48 Відповісти
Метод Ганди - на совковое государство не действует !

А йти українським шляхом - їм щось мішає ...
Навіть , якщо Путін прислав своїх підарасів , все одно вони повинні перемогти - а інакше - вони народність а не нація
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24.08.2020 23:06 Відповісти
Шанс упущен ! рабов загоняют в стойло !
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24.08.2020 22:56 Відповісти
Нам вообще-то выгодно было бы чтобы или в результате протестов к власти в Беларуси пришли антикацапские силы или лукашенко как можно быстрее подавил эти протесты с минимальными потерями для своей власти и уступками кацапам. А так как вся нынешняя беларуская оппозиция стараниями все того же лукашенко ватная (национально-демократическая или сидит по тюрьмам или в эмиграции), то нам выгодно быстрейшее завершение этих протестов.
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24.08.2020 22:57 Відповісти
Кому это "вам" выгодно? Как здесь можно вообще рассуждать о "выгодности", когда ОМОН тупо убивает протестующих?
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25.08.2020 01:52 Відповісти
Нам это Украине как государству и украинцам как нации выгодно иметь независимую Беларусь без кацапских войск на ее территории, а вот сумеет ли лукашенко отбиться от очередного "выгодного" предложения путлера на эту тему на фоне массовых протестов и санкций еврошлюх не понятно, и скорее всего нет, не сможет. Ну а про нынешних беларуских ватных "оппозиционеров" и говорить нечего, эти марионетки кремля выполнят любое пожелание их хозяина. Убитых и избитых конечно же жаль, но на кону стоит выживание государства Украина и украинской нации, так что как говорится приходится выбирать меньшее зло в виде лукашенко.
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25.08.2020 11:59 Відповісти
Квіти принесли?
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24.08.2020 23:08 Відповісти
свечки, и вставили себе в попу...
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24.08.2020 23:16 Відповісти
Пи...ц, у них там хоть мужики кроме лукашеску есть в Беларуси?
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24.08.2020 23:18 Відповісти
Ой, а что ж флажков бело-зеленых не видно в комментариях? Доказывали тут с пеной у рта совсем недавно, что мирные протесты приведут к свержению режима, а теперь тишина... Позицию новую вырабатывают?
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24.08.2020 23:33 Відповісти
А что Вы хотите услышать - ненасильственная революция, вроде, не прошла, в результате все пока остается на своих местах. У вас силовой сценарий революции победил и все поменялось. Дальше каждый сам решает насколько его устраивает получившийся результат и, как он будет действовать следующий раз.
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25.08.2020 00:36 Відповісти
Фигня в том - что "у них" правитель испугался продолжать силовое подавление, и сбежал. А Лукашенко, испугается???
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25.08.2020 00:50 Відповісти
С чего Вы взяли, что испугался - некоторые пишут, что так было задумано для создания необходимых условий успешного осуществления дальнейших событий.
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25.08.2020 00:57 Відповісти
Ну то теории заговора...

А если бы он уехал в Харьков, и оттуда попросил РФ ввести войска для помощи в поддержании порядка в стране, а так же созвал всех сохранивших присягу военных и ментов, защитить Украину? Да там бы пожалуй страна распалась на 2 части (как и надо было РФ).
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25.08.2020 01:06 Відповісти
Понятия не имею, что конкретно кому надо. уверен только, что дурят народ все и его интересы никого не волнуют.
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25.08.2020 01:13 Відповісти
Все дурят, пускай уж лучше Лука астаецца. Дурит, но к нему уже привыкли... Вот и весь нехитрый мотив этой заунывной песенки #ябатьков...
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25.08.2020 01:55 Відповісти
Ну это Ваше видение нюансов революций. Дальше каждый сам решает насколько его устраивает получившийся результат и, как он будет действовать следующий раз.
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25.08.2020 09:49 Відповісти
"Вроде"? То есть еще есть надежда? Серьезно?
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25.08.2020 15:21 Відповісти
Да и такой солидарности вроде тоже никто не ожидал, но она была. все возможно, не сегодня, так завтра. но пока - нет.
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25.08.2020 16:21 Відповісти
Ага, особенно с этими вашими красновыми, тихановскими и латушками. Особенно последний "порадовал" своими заверениями в совершеннейшем почтении параше.
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25.08.2020 21:28 Відповісти
модуро фон лукашеску
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24.08.2020 23:39 Відповісти
Той омон треба а них по квартирах ловити за місцем проживання... І проводити хорошу виховну бесіду.
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24.08.2020 23:55 Відповісти
похоже что Белорусам таки придется мочить луку,иначе никак
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25.08.2020 00:12 Відповісти
Вы ещё наивно верите что там кто-то готов замочить луку?))
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25.08.2020 00:56 Відповісти
Кстати, я так нигде и не встречал вразумительных претензий к Луке еще до всех этих событий с побоями... Просто иди, ты нам надоел и все... Напомнило "Кучму геть"... -)
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25.08.2020 06:30 Відповісти
Вони i без всякой Украiни розiйдуться , нiчого iм показувати не тре , ввечерi всi по хатах , вранцi на роботу,а на вихiдних можна хороводи водити пок омон не розгонить всiх нах
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25.08.2020 07:13 Відповісти
Пабольше цвитов и хараводов сябри и у вас всьо получитца !
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25.08.2020 07:09 Відповісти
На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу - Цензор.НЕТ 915
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25.08.2020 10:27 Відповісти
Это такой же подсадной народишко,который бродит по юго востоку Украины,Московия сделала своё дело по перемещению народов на Дальний восток.
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25.08.2020 21:11 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242371126114974&set=p.1242371126114974&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ-166hFQdnTH0cFz8yuRQILkfSRgcIwRlHsENArly4JD8PJOdZjHKD_GHtTF73LRg&__cft__[0]=AZUcKQUwz9A9RAggPsJpZ3c_wDCEzyBcAMPk3mx-c2m4njhS3i-***************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R На центральній площі Мінська увечері 24 серпня почалися затримання учасників мітингу - Цензор.НЕТ 8841 .
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25.08.2020 21:14 Відповісти
Лукашеску розпочав нові розборки із своєю челяддю.
Цар від орди.
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25.08.2020 11:14 Відповісти
Будут ходить с хабаровском и кричать ПАЗОР?
Ну раз они не майданутые то вскоре всех активных посадят на бутылку а остальные расползутся по нормам и на кухне будут ругать власть!!! Аминь...
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25.08.2020 16:43 Відповісти
Они думают что хлопаньем в ладоши и гуляние по улицам с шариками они заставят диктатора комуняку уйти в отставку или провести новые выборы!Вот наивные ватаноиды вы действительно
такие же имбицылы как и хабаровчане!
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25.08.2020 16:48 Відповісти
будет вам теперь не открытый микрофон, а кожаный! терпилы сцыкливые
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25.08.2020 16:53 Відповісти
цари всегда заканчивают плохо
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25.08.2020 16:56 Відповісти
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