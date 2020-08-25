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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У Павлограді відкрили пам'ятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків. ФОТОрепортаж

У День державного прапора України в Павлограді встановили пам'ятник захисникам країни, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Єдиний в Україні меморіальний знак, зроблений з реальних куль, снарядів, осколків, встановили біля волонтерського "Музею війни "У Діда", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Павлоград.dp.ua.

Відкриття зібрало понад сотню людей - місцевих жителів, волонтерів, активістів, АТОвців.

"Дякую всім, хто прийшов сьогодні", - подякував присутнім волонтер, який побував у полоні на Донбасі, Анатолій Токарєв, засновник музею (позивний Дід).

Його, а також творця пам'ятника, солдата Олександра Господа нагородили нагрудним знаком. Присутнім вручили нагороди від 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила - подяки та медалі.

Незвичайний не тільки пам'ятник, але і квіти біля його підніжжя - в металевому корпусі снаряда, розписаному маками, "розпустилися" квіти - розірвані снаряди.

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Поруч з пам'ятником - два флагштоки. На них синьо-жовтий і червоно-чорний прапори. Прапор України сьогодні разом з військовослужбовцями піднімав міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Також він зачитав висновок Офісу Генерального прокурора України про те, що агресія Російської Федерації стала єдиним фактором знищення колони українських військовослужбовців під Іловайськом - "Іловайського котла".

Знак освятили священнослужителі, в тому числі військовий капелан Дмитро Поворотний.

Після відкриття всіх пригостили солдатською кашею від військової частини №3024.

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У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 01
У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 02
У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 03
У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 04
У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 05
У Павлограді відкрили памятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків 06

Автор: 

Павлоград (120) пам’ятник (928) пам’ять (1186) військовослужбовці (4743) Антитерористична операція (6637) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Источник:https://censor.net/p3215631
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25.08.2020 11:25 Відповісти
Страшный памятник, если верить знакам, то кровь будет на севере Украины, не приведи, господи.
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25.08.2020 11:45 Відповісти
Может быть что угодно, но это никак не связано с какими то "знаками".
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25.08.2020 12:48 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:25 Відповісти
Дякувати пану Токареву Анатолію і його побратимам, які з перших днів війни допомагають нашим військовим, як матеріально, так і морально. А так Павлоград місто малороське. Але потихеньку, потихеньку стане українським і самим патріотичним. Слава Україні!
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25.08.2020 17:35 Відповісти
Героям Слава!
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26.08.2020 01:41 Відповісти
 
 