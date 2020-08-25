"Голодний карантин": підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень. ФОТОрепортаж

У Чернівцях майже 500 місцевих підприємців, фотографів, музикантів і представників ресторанного бізнесу зібралися сьогодні вранці під стінами міської ради на акцію протесту "Голодний карантин".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, учасники пікету висловлюють обурення через рішення уряду про посилення карантинних обмежень у місті після того, як Чернівці потрапили в "червону" зону.

Підприємці тримають у руках плакати "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Дайте змогу дітям навчатися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?".

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Організатори акції заявили, що вимагають у представників міської ради дозволити роботу підприємств та речових ринків, які в "червоній" зоні мають зачинити. Також вимагають дозволити працювати закладам харчування та дитсадкам.

"Ми зібралися, щоб захистити наше конституційне право на працю. Ми мусимо показати свої рішучі дії – що ми будемо захищатися. І сьогодні від того, як депутати проголосують, залежить доля підприємців Калинівського ринку", – сказав представник Калинівського ринку Василь Шкробанець.







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Нагадаємо, минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони, згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС, внесли до "червоної" карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.