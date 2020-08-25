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Новини Фото Коронавірус і карантин
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"Голодний карантин": підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень. ФОТОрепортаж

У Чернівцях майже 500 місцевих підприємців, фотографів, музикантів і представників ресторанного бізнесу зібралися сьогодні вранці під стінами міської ради на акцію протесту "Голодний карантин".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, учасники пікету висловлюють обурення через рішення уряду про посилення карантинних обмежень у місті після того, як Чернівці потрапили в "червону" зону.

Підприємці тримають у руках плакати "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Дайте змогу дітям навчатися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?".

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Організатори акції заявили, що вимагають у представників міської ради дозволити роботу підприємств та речових ринків, які в "червоній" зоні мають зачинити. Також вимагають дозволити працювати закладам харчування та дитсадкам.

"Ми зібралися, щоб захистити наше конституційне право на працю. Ми мусимо показати свої рішучі дії – що ми будемо захищатися. І сьогодні від того, як депутати проголосують, залежить доля підприємців Калинівського ринку", – сказав представник Калинівського ринку Василь Шкробанець.

Голодний карантин: підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень 01
Голодний карантин: підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень 02
Голодний карантин: підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень 03

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Нагадаємо, минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони, згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС, внесли до "червоної" карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Автор: 

карантин (18172) протест (2398) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Я знаю за кого они голосовали в 2019 г.
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25.08.2020 11:44
+4
Сьогодні зранку я розмовляв з буковинцями, які тікають торгувати в Київ. Кажуть, що влада їх задрала з цим короновірусом.
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25.08.2020 11:30
+4
В кабинке для голосования надо было думать, а сейчас твои вопросы - риторические
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25.08.2020 11:49
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Сьогодні зранку я розмовляв з буковинцями, які тікають торгувати в Київ. Кажуть, що влада їх задрала з цим короновірусом.
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25.08.2020 11:30 Відповісти
А як це на практиці відбувається? Во на пристрій везуть свою будку і мінісклад з Калинівського ринку у Київ?. У Київ куди саме?
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25.08.2020 11:40 Відповісти
Вони на причипі везуть свою будку...
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25.08.2020 11:41 Відповісти
- Ну, Петька, палец в ж2пе чувствуешь?
- Чувствую.
- А ручки-то, вот они. (с)

Так и Стёпа со своими побрехеньками..
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25.08.2020 11:33 Відповісти
"Голодний карантин": підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень - Цензор.НЕТ 7430
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25.08.2020 11:41 Відповісти
Я знаю за кого они голосовали в 2019 г.
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25.08.2020 11:44 Відповісти
Да!
И даже не 73% было в Черновцах, а все 75%, как можно удостовериться здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/
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25.08.2020 12:20 Відповісти
Хорошая информация
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25.08.2020 12:39 Відповісти
Та в підприємців все одно є якісь запасні гроші.А що робити тим,хто втратив взагалі заробіток? Восени скоріше за все,буде жорсткий і довгий карантин.Що цим людям робити? Йти в бандитизм? Чи ви думаєте,що в людей є приховані долари? В переважної більшості людей,немає запасних коштів.
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25.08.2020 11:47 Відповісти
В кабинке для голосования надо было думать, а сейчас твои вопросы - риторические
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25.08.2020 11:49 Відповісти
https://censor.net/user/83878 Ну ок.Я сам не за зелених голосував,від слова зовсім.Але у всьому світі подібне роблять.Ви це розумієте?Так що і при Порошенку,би було майже це саме.Маю на увазі щодо карантину.
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25.08.2020 11:51 Відповісти
Не згоден. При Порошенкові так не було б. Бо ВВП почав скорочуватись задовго до ковіда - з серпня 2019, коли про ковід ніхто і не чув. Проміняли державника на блазня.
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25.08.2020 12:02 Відповісти
https://censor.net/user/83878 Це так,я за це не казав.Але карантині міри були би ще жорсткіші.Ця влада просто побоялася,жорстко вводити.А від так і втрата заробітків.
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25.08.2020 12:07 Відповісти
https://censor.net/user/83878 Форумчани також за жорсткий карантин і не тільки форумчани.Змі кричать за жорсткий карантин.Їм то пофіг,в них зарплата стабільна.
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25.08.2020 11:54 Відповісти
Влада має відкривати нові лікарні, платити високу зарплату лікарям, знизити ціни на ліки, а не закривати людей на карантин і лякати маніпулятивною статистикою.
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25.08.2020 11:52 Відповісти
Как протестуют?
Мы же тогда все умрём!
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25.08.2020 12:19 Відповісти
От голода то "лучше".
Во-первых, умирают дольше.
А во-вторых, под ИВЛ не кладут.
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25.08.2020 12:21 Відповісти
За "бубочку" в Черновцах проголосовали 75%.
На доброе здоровье вам

(результаты голосования здесь
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/ )
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25.08.2020 12:19 Відповісти
Ну а чого ж протестуєте у масках, якщо у коронавірус не вірите?
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25.08.2020 12:31 Відповісти
Ну ну.. Влада их задрала
Бессмертные...
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15.11.2020 14:11 Відповісти
 
 