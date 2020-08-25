У районі проведення ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український воїн Володимир Рудик. ФОТОрепортаж

У зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув старший лейтенант Володимир Рудик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Володимира", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ГО "Теребовлянська вежа", Володимир Рудик, 1989 року народження, загинув 21 серпня в Новоайдарському районі Луганської області.



Володимир Рудик

"Військовослужбовець був мобілізований у квітні 2015 року. На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав 6 державних нагород, але віддав найдорожче - власне життя. Найщиріші співчуття батькам, сестрі й усій родині та щира вдячність за виховання гідного сина - нашого новітнього Героя України. Спочивай з Богом, Герою!!! Царство небесне Тобі та вічная пам'ять!!!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців

Зазначається, що 23 серпня Героя провели в останню путь у Золотниках, де він народився.











Фото: ГО "Теребовлянська вежа"



