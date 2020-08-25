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Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок "відкат" у 1 млн грн ФОТО

Печерський районний суд розглянув та задовольнив у повному обсязі клопотання слідчого ДБР, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора та обрав підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в постачанні медичних масок для потреб Збройних Сил України (ч. 4 ст. 368 КК України) запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, для начальника управління командування Медичних Сил ЗС України, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, визначено заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ – понад 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду України – 230 тис грн.

За даними слідства, ці особи одержали від підприємця "відкат" за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними Силами України медичних масок для потреб військовослужбовців. Розмір "винагороди" за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.

Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок відкат у 1 млн грн 01
Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок відкат у 1 млн грн 02
Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок відкат у 1 млн грн 03

Дивіться: Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 19 серпня 2020 після передачі останньої частини хабаря із загального розміру 998 тис. грн чиновник командування Медичних Сил ЗСУ разом зі спільниками був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Нині вживаються заходи для встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб.

У разі доведення провини військовослужбовців і цивільних осіб, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

арешт (2523) ЗСУ (7542) маски (118) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+6
Долгая история, зачем всякие проззоро, если я маску покупал за 1,55 гривен в аптеке в январе. Значит себестоимость 1-3 цента. Сложно было на гос предприятие их делать. Клоуны. Свои фирмы, аукционы. Так на маски можно пару миллиардов за год вывести. Совести нет совсем
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25.08.2020 13:01
+3
А як там справи з Крадуцьким?))
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25.08.2020 12:57
+3
А тих, хто отримав гешефт з продажу масок з Держрезерву за кордон на початку епідемії, коли арештують?
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25.08.2020 13:14
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А як там справи з Крадуцьким?))
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25.08.2020 12:57 Відповісти
Он еще не "справился" со второй волной коронавируса...
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25.08.2020 13:04 Відповісти
Генерал не собі брав гроші, а Хомчаку. Коли Хомчака арештують?
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25.08.2020 13:14 Відповісти
Долгая история, зачем всякие проззоро, если я маску покупал за 1,55 гривен в аптеке в январе. Значит себестоимость 1-3 цента. Сложно было на гос предприятие их делать. Клоуны. Свои фирмы, аукционы. Так на маски можно пару миллиардов за год вывести. Совести нет совсем
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25.08.2020 13:01 Відповісти
Т.е они хотят сказать, что медицинские маски для медсил закупались, а не были получены с противоэпидемических складов госрезерва? Т.е. в госрезерве масок нету совсем и их приходится закупать? Снова мыши съели?
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25.08.2020 13:05 Відповісти
маски из госрезерва вывезли еще в феврале
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25.08.2020 13:26 Відповісти
Ну кто при таких делах будет сворачивать карантин? Наоборот каждый день теперь увеличивают количество как бы зарегистрированных не известно кого и чего. Никто до сих пор не обнародовал какие тесты используют, а при этом никто так и не знает суть и природу этого заболевания. А как можно диагностировать и тем более лечить не зная главного - что это за болезнь??? Есть ученые, которые вообще утверждают, что это вовсе не вирус. Совсем не плохо - за один такой тест человек должен отдать от 500 до 1000 гр. и никто при этом не гарантирует, что это настоящий анализ. Это ли не мировая коррупция?
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25.08.2020 13:13 Відповісти
А тих, хто отримав гешефт з продажу масок з Держрезерву за кордон на початку епідемії, коли арештують?
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25.08.2020 13:14 Відповісти
пархатая мразь
Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок "відкат" у 1 млн грн - Цензор.НЕТ 8465
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25.08.2020 13:32 Відповісти
Госрезерв открывается с письменного разрешения президента, главы правительства, секретаря СНБО и спикера Рады. И с их обязательным уведомлением фельдъегерской службой. Садить тогда нужно всех перечисленных.
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25.08.2020 19:19 Відповісти
Маски? -Нет, не видели. Я не знаю кому там вообще маски достаются, я сама мужу высылаю каждый месяц.
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25.08.2020 13:27 Відповісти
Як лiкар Збройних СилБ вимагаю розстрiлу гiвнюка!
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25.08.2020 14:10 Відповісти
**** мои глаза...падло у меня 9 грн вместе с мелочью ах ты жопа--где трибунал на плацу с плетками по жопе и срыв погона
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25.08.2020 16:09 Відповісти
А де нацсуки? Чому не прийшли кидатися ігрушечники свинками, бог то є кнурчики, а ті мовчать. Щось у них не так, чи вже не борються з корупцією???
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25.08.2020 17:10 Відповісти
Кто же будет прекращать карантин, если на закупках масок для ВСУ только один чиновник за раз получил взятку 1 млн.грн.(!!!?). А где маски из Госрезерва? А сколько вообще вариантов по-крупному зарабатывать на карантине - одному Богу известно!!! Но поскольку к этому процессу в основном причастны люди из верхних эшелонов, вот они и проталкивают эти очередные продления карантина. Меняются партии во власти, появляются новые должности и лица, а дерибан бюджета вовсе не уменьшается.
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25.08.2020 21:21 Відповісти
Камеру без кондіціонера.
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25.08.2020 22:22 Відповісти
 
 