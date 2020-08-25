Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок "відкат" у 1 млн грн ФОТО

Печерський районний суд розглянув та задовольнив у повному обсязі клопотання слідчого ДБР, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора та обрав підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в постачанні медичних масок для потреб Збройних Сил України (ч. 4 ст. 368 КК України) запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, для начальника управління командування Медичних Сил ЗС України, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, визначено заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ – понад 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду України – 230 тис грн.



За даними слідства, ці особи одержали від підприємця "відкат" за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними Силами України медичних масок для потреб військовослужбовців. Розмір "винагороди" за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.







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Нагадаємо, 19 серпня 2020 після передачі останньої частини хабаря із загального розміру 998 тис. грн чиновник командування Медичних Сил ЗСУ разом зі спільниками був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Нині вживаються заходи для встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб.

У разі доведення провини військовослужбовців і цивільних осіб, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.