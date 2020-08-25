УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 993 55

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого перебували двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Протягом декількох хвилин його наздогнали і затримали правоохоронці. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув з республіки Судан для навчання в одному з вишів Полтави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції міста Полтава 24 серпня надійшла інформація від чоловіка, що близько 13-ї години на вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем "Опель", у салоні якого перебували двоє дітей: 2012 та 2019 років народження.

На пошуки автомобіля одразу орієнтували весь особовий склад поліції міста. Упродовж декількох хвилин поліцейські виявили даний автомобіль по вулиці Маршала Бірюзова. Чоловік, який кермував авто, допустив зіткнення з відбійником та почав тікати. Однак поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника.

За кермом автомобіля перебував громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий.

Порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3-х до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Також дивіться: Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція 01
Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція 02

Автор: 

іноземець (390) Нацполіція (15163) Полтава (555) викрадення (819) викрадення автівки (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
дикі араби до нас приїхали, пора їх вже відстрілювати.
показати весь коментар
25.08.2020 13:41
+7
зачем его учить? он уже и так все умеет..
показати весь коментар
25.08.2020 13:44
+7
Пускайте в страну побольше негров, грёбаные толлерасты.
показати весь коментар
25.08.2020 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дикі араби до нас приїхали, пора їх вже відстрілювати.
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Суданцы не арабы! а так всё верно)
показати весь коментар
25.08.2020 14:00 Відповісти
Согласно Википедии 70% арабы, а без учёта Южного Судана, в котором живут негроиды и сейчас он вроде независим то ещё больше
показати весь коментар
25.08.2020 14:06 Відповісти
Суда́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. السودان‎)...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B Арабы составляют 70 % населенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-17 [17] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) беджа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B кушиты ) - 6 %, прочие 3 %.
показати весь коментар
25.08.2020 14:10 Відповісти
Суданцы (суданские арабы) - основное население https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судана , описываемое как "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F арабизированные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B нубийцы "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1] или "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B кушиты "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] . Общая численность свыше 18 млн чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] В том числе в Судане - больше половины населения, причём на севере их доля составляет менее 70 % процентов. В других странах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чад : - 1,29 млн, по 5 тысяч в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Руанде и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80 Заире . - Этнически суданцы не арабы!!! Это нубийцы!
показати весь коментар
25.08.2020 14:40 Відповісти
нет, это уже арабы...
ниже примеры: кем были, кем стали
-булгары на балканах - это уже славяне болгары
-угро-финны верхнего поволжья и окрестностей- это московиты, щаз называемые славянами - русские
-латинизированные германцы(франки) - это уже романцы французы
-без разницы прошедшие гиюр и их потомки - это евреи
показати весь коментар
25.08.2020 15:06 Відповісти
с каких пор арабы - чернокожие африканцы?
показати весь коментар
25.08.2020 16:28 Відповісти
африканцы - это и арабы, независимо от цвета кожи
показати весь коментар
25.08.2020 17:08 Відповісти
так це ж антисемітизьм !
показати весь коментар
25.08.2020 18:16 Відповісти
з якого дива?
показати весь коментар
25.08.2020 18:24 Відповісти
ну я вообще-то еврей))
показати весь коментар
25.08.2020 18:26 Відповісти
ашкеназы - это европейцы?
показати весь коментар
25.08.2020 18:29 Відповісти
смешение есть конечно, но не европейцы! это евреи когда-то осевшие в центральной Европе («Ашкеназ» - семитское название средневековой Германии, место расселения потомков Аскеназа, внука Иафета), как когда-то ранее осели сефарды в Испании, на юге Франции, Италии, Нидерландах, Англии, на Балканах, в Северной Африке и странах Ближнего Востока (то что было когда-то Римской империей), есть ещё и мизрахим - это евреи из арабских стран Ближнего востока, а также персидские, курдистанские, бухарские, индийские евреи...
показати весь коментар
25.08.2020 18:52 Відповісти
это не ответ на вопрос об ашкеназах - жителях европы и не только германии...
жители европы - это европейцы?
показати весь коментар
25.08.2020 18:59 Відповісти
не перекручивайте! мы же сейчас об этносе говорим?
показати весь коментар
25.08.2020 19:01 Відповісти
арабы - не африканцы вообще! они припёрлись в африку! а с тем что не все коренные африканцы чернокожие - согласен (коренные народы северной африки), но суданцы - смесь арабизированых чернокожих африканских народов, обращённых в ислам и принявших арабский язык
показати весь коментар
25.08.2020 18:25 Відповісти
арабы - это уже и европейцы и латиноамериканцы
показати весь коментар
25.08.2020 18:35 Відповісти
А Египет это что ??? Не Африка ? Там африканцы живут или арабы ?? Съездите и посмотрите. Основная часть населения - это арабы. А не африканцы. И да - это тоже Африка.
В Ливане - я так понял тоже африканцы одни. И так далее.
показати весь коментар
25.08.2020 18:49 Відповісти
чукча писатель, а не читатель? "арабы - не африканцы вообще! они припёрлись в африку!" - припёрлись в том числе и в Египет и расселились там! "В Ливане - я так понял тоже африканцы одни" - а с каких пор Ливан в Африке, после взрыва в Бейруте в Африку перебросило?
показати весь коментар
25.08.2020 18:55 Відповісти
Він плутає Ліван з Лівією. )))
Знатоки хєрови.
В тому Судані всякої хєрні понамішано.
От, нехай знавці поламають голови над таким казусом, - плем'я суданських угорців. Називається мадьяраби. Проживає в Нубії на кордоні з Єгиптом. То хто вони, - араби, чи угорці?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 Мадьяраби

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4638
показати весь коментар
25.08.2020 19:29 Відповісти
почти как проФФесор витя, Австрию с Австралией))
показати весь коментар
25.08.2020 19:51 Відповісти
В Ливии)
показати весь коментар
16.10.2020 21:14 Відповісти
первые два примера - насрать как они себя называют)) французы - это не просто латинизированные германцы, там кроме франков намешалось много кого - получились французы, как отдельная нация! а последний пример тут ни к чему! у евреев вера и национальность нераздельны, поэтому человек после гиюра считается евреем! европеец, африканец, китаец, индус, эскимос, кто угодно, может быть христианином, мусульманином, буддистом и .д., говорить на каком угодно языке, но от этого его национальная, этническая, принадлежность не меняется!
показати весь коментар
25.08.2020 16:37 Відповісти
все приведенные примеры - не отдельная ветка темы..
арабы есть и смуглые и белые и землистые и черные...суданские - черные...
а ливанцы и сирийцы еще и христиане(это тоже пример всего разнообразия арабского мира)..
да и славяне не только русые да голубоглазые и православные
показати весь коментар
25.08.2020 17:05 Відповісти
зачем его учить? он уже и так все умеет..
показати весь коментар
25.08.2020 13:44 Відповісти
Тутай нада есчє таку фоточку с абізянай. нєт у тібя?
показати весь коментар
25.08.2020 13:48 Відповісти
Ніт. Ні храню.
показати весь коментар
25.08.2020 13:49 Відповісти
виноват саня в том, что вовой брызнул в риму
показати весь коментар
25.08.2020 14:02 Відповісти
в заграницу, в монгольский эрденет без нее обрюхаченной не выпускали...
показати весь коментар
25.08.2020 14:06 Відповісти
Это всё потому что у нас мечети нет. Вот скоро зелепукин построит мечеть, как обещал и всё устаканится.
показати весь коментар
25.08.2020 14:04 Відповісти
Пускайте в страну побольше негров, грёбаные толлерасты.
показати весь коментар
25.08.2020 14:05 Відповісти
Ну вони різні бувають. Наприклад є нормальні. Які краще за українців розмовляють українською мовою або(та) знають краще історію України за "корінних"...
показати весь коментар
26.08.2020 10:16 Відповісти
Спочатку повчсити, а потім можна дати від 3-х до 5-ти.
показати весь коментар
25.08.2020 14:05 Відповісти
А який м#дак залиш дітей у авто без нагляду??? Чи його силою викунули з машини?
показати весь коментар
25.08.2020 14:09 Відповісти
І з ключами
показати весь коментар
25.08.2020 14:23 Відповісти
шото осмелели в городе первой альмаматери иностранные "турЫсты" за последние тридцать лет..)
показати весь коментар
25.08.2020 14:12 Відповісти
преподаватели в вузах наживаются, в вузах скоро одни негры будут учиться.
основная задача негра, сделать в Украине фиктивный брак и получить загран. паспорт гражданина Украины.
дурёхи массово расписываются, есть и по любви, но не едут в Африку, а остаются в Украине с неграми.
показати весь коментар
25.08.2020 14:20 Відповісти
Французи кажуть що біла жінка, яка попробувала чорного, назавжди втрачена для білих.
показати весь коментар
25.08.2020 14:32 Відповісти
А чорна кандидатка в віце-президентки США від Демпартії (принаймні, вона позиціонує себе чорною) Камала Гарріс втрачена для негрів, бо одружилася з білим чоловіком?

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8264
показати весь коментар
25.08.2020 19:37 Відповісти
Не знаю.
показати весь коментар
25.08.2020 19:46 Відповісти
Поцікавтеся у французів.
показати весь коментар
25.08.2020 19:50 Відповісти
То в гамериканів треба питати.
показати весь коментар
25.08.2020 19:53 Відповісти
Только голодных студентов-каннибалов нам не хватало!
Деток сожрать хотел?

"https://nv.ua/publications/kannibalizm-vojna-i-rabstvo-v-juzhnom-sudane-vstrechajut-pervyj-jubilej-nezavisimosti-86305.html В итоге к пятилетию своей независимости Южный Судан подходит в ситуации, напоминающей XII, а не XXI век. По саваннам и взгорьям носятся вооруженные копьями и мечами орды кочевников, которые бьются друг с другом, угоняют скот и женщин врага, осаждают поселения оседлых «князей» и «вольные города». Крестьяне прячутся от вооруженных людей всех мастей по лесам и болотам. Массовые убийства, изнасилования, пытки, работорговля и каннибализм стали почти обычным делом. В разоренных войной районах начинается голод, от которого люди спасаются в соседних и далеких странах. "
показати весь коментар
25.08.2020 14:21 Відповісти
https://censor.net/ua/user/449331

Да *рен с ней, пусть только едут во Францию(новая Африка) или в Африку.
показати весь коментар
25.08.2020 14:41 Відповісти
Франція не гумова, тут і так їх купа приїжджає кожного дня.
показати весь коментар
25.08.2020 19:55 Відповісти
отмороженный гад... а бить нельзя, белый бы за такое отхватил ты по первое число

а копам спасибо
показати весь коментар
25.08.2020 14:41 Відповісти
Видно дети от страха сидели тихо...
показати весь коментар
25.08.2020 14:51 Відповісти
Они что, обнимаются там, на первой фотографии?
показати весь коментар
25.08.2020 15:03 Відповісти
В ліс не втік?
показати весь коментар
25.08.2020 17:05 Відповісти
В нашому лісі банани не ростуть.
показати весь коментар
25.08.2020 19:41 Відповісти
В їхньому теж.
показати весь коментар
25.08.2020 19:56 Відповісти
Чому ж, - в Судані прекрасно ростуть банани. Наприклад, ось тут

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Штат Сеннар

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 146
Основна сфера економіки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сільське господарство , в місті Сеннар знаходиться фабрика з виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукру , на берегах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D1%96%D0%BB Блакитного Нілу розташовані плантації (в основному вирощують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE манго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD банани ).
показати весь коментар
25.08.2020 20:23 Відповісти
Хай ростуть. Не знав що там є щось крім пустині.
показати весь коментар
25.08.2020 20:56 Відповісти
 
 