Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого перебували двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Протягом декількох хвилин його наздогнали і затримали правоохоронці. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув з республіки Судан для навчання в одному з вишів Полтави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції міста Полтава 24 серпня надійшла інформація від чоловіка, що близько 13-ї години на вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем "Опель", у салоні якого перебували двоє дітей: 2012 та 2019 років народження.

На пошуки автомобіля одразу орієнтували весь особовий склад поліції міста. Упродовж декількох хвилин поліцейські виявили даний автомобіль по вулиці Маршала Бірюзова. Чоловік, який кермував авто, допустив зіткнення з відбійником та почав тікати. Однак поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника.

За кермом автомобіля перебував громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий.

Порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3-х до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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