Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО
Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого перебували двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Протягом декількох хвилин його наздогнали і затримали правоохоронці. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув з республіки Судан для навчання в одному з вишів Полтави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До поліції міста Полтава 24 серпня надійшла інформація від чоловіка, що близько 13-ї години на вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем "Опель", у салоні якого перебували двоє дітей: 2012 та 2019 років народження.
На пошуки автомобіля одразу орієнтували весь особовий склад поліції міста. Упродовж декількох хвилин поліцейські виявили даний автомобіль по вулиці Маршала Бірюзова. Чоловік, який кермував авто, допустив зіткнення з відбійником та почав тікати. Однак поліцейським вдалося наздогнати та затримати правопорушника.
За кермом автомобіля перебував громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий.
Порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3-х до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
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ниже примеры: кем были, кем стали
-булгары на балканах - это уже славяне болгары
-угро-финны верхнего поволжья и окрестностей- это московиты, щаз называемые славянами - русские
-латинизированные германцы(франки) - это уже романцы французы
-без разницы прошедшие гиюр и их потомки - это евреи
жители европы - это европейцы?
В Ливане - я так понял тоже африканцы одни. И так далее.
Знатоки хєрови.
В тому Судані всякої хєрні понамішано.
От, нехай знавці поламають голови над таким казусом, - плем'я суданських угорців. Називається мадьяраби. Проживає в Нубії на кордоні з Єгиптом. То хто вони, - араби, чи угорці?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 Мадьяраби
арабы есть и смуглые и белые и землистые и черные...суданские - черные...
а ливанцы и сирийцы еще и христиане(это тоже пример всего разнообразия арабского мира)..
да и славяне не только русые да голубоглазые и православные
основная задача негра, сделать в Украине фиктивный брак и получить загран. паспорт гражданина Украины.
дурёхи массово расписываются, есть и по любви, но не едут в Африку, а остаются в Украине с неграми.
Деток сожрать хотел?
"https://nv.ua/publications/kannibalizm-vojna-i-rabstvo-v-juzhnom-sudane-vstrechajut-pervyj-jubilej-nezavisimosti-86305.html В итоге к пятилетию своей независимости Южный Судан подходит в ситуации, напоминающей XII, а не XXI век. По саваннам и взгорьям носятся вооруженные копьями и мечами орды кочевников, которые бьются друг с другом, угоняют скот и женщин врага, осаждают поселения оседлых «князей» и «вольные города». Крестьяне прячутся от вооруженных людей всех мастей по лесам и болотам. Массовые убийства, изнасилования, пытки, работорговля и каннибализм стали почти обычным делом. В разоренных войной районах начинается голод, от которого люди спасаются в соседних и далеких странах. "
Да *рен с ней, пусть только едут во Францию(новая Африка) или в Африку.
а копам спасибо
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Штат Сеннар
Основна сфера економіки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сільське господарство , в місті Сеннар знаходиться фабрика з виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукру , на берегах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D1%96%D0%BB Блакитного Нілу розташовані плантації (в основному вирощують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE манго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD банани ).