СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів. ФОТОрепортаж
СБУ викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на більш ніж 100 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією слідства, посадовці "Укртрансбезпеки" у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їхнє використання за цільовим призначенням.
Зазначається, що за висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитків на майже 109 млн гривень.
Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, "Укртрансбезпеки" та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз ухвалюватиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.
Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.
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У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.
"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.
Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.
Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
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в Харькове , Киеве и Львове напротив дип.установ и консульств вешали борды и рисовали муралы )))
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Сейчас вошел во вкус, может даст указание закрашивать муралы, чтобы не гневить мокшанских партнеров из фсб?