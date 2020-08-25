СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів. ФОТОрепортаж

СБУ викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на більш ніж 100 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією слідства, посадовці "Укртрансбезпеки" у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їхнє використання за цільовим призначенням.

Зазначається, що за висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитків на майже 109 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, "Укртрансбезпеки" та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

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У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз ухвалюватиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.





Фото: сайт СБУ