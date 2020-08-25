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СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів. ФОТОрепортаж

СБУ викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на більш ніж 100 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією слідства, посадовці "Укртрансбезпеки" у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їхнє використання за цільовим призначенням.

Зазначається, що за висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитків на майже 109 млн гривень.

СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів 01

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, "Укртрансбезпеки" та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

Також читайте: Мінінфраструктури поставлено ​​завдання - перезавантаження "Укртрансбезпеки", - Зеленський

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз ухвалюватиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів 02

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів 03
СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

розтрата (259) СБУ (12812) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+2
уволят "по согласию сторон"?
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25.08.2020 15:01
+1
как же при зеленых барыгах воруют - боже мой))
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25.08.2020 15:03
+1
ВИМОГА НОВОГО КЕРІВНИЦТВА:

У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.

"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.

Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.

Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
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25.08.2020 15:03
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уволят "по согласию сторон"?
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25.08.2020 15:01 Відповісти
как же при зеленых барыгах воруют - боже мой))
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25.08.2020 15:03 Відповісти
та ваще...безбожно ! )))
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25.08.2020 15:24 Відповісти
чиновники организовали схему в 2018 году Источник: https://censor.net/p3215704

нет это политические преследования!
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25.08.2020 15:40 Відповісти
Еще один тупой поклонник секты поросёнка, даты в упор не видит. Щеколадный кєрував
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25.08.2020 16:23 Відповісти
ВИМОГА НОВОГО КЕРІВНИЦТВА:

У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.

"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.

Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.

Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
показати весь коментар
25.08.2020 15:03 Відповісти
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 9056СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 7653СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 6782

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25.08.2020 15:27 Відповісти
Оно. Клоуны даже изображения меча боятся в помещении СБУ, решили косить под богодельню.
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25.08.2020 15:30 Відповісти
а всего пару месяцев назад не боялись обидить рашку и троллили по полной!
в Харькове , Киеве и Львове напротив дип.установ и консульств вешали борды и рисовали муралы )))
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 1594

..
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 7526

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25.08.2020 15:40 Відповісти
Тогда новый руководитель Альфы, назначенный Зелей, был на должности меньше месяца.
Сейчас вошел во вкус, может даст указание закрашивать муралы, чтобы не гневить мокшанских партнеров из фсб?
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25.08.2020 15:48 Відповісти
так и будет! (увы!)
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25.08.2020 15:53 Відповісти
* Риболовля спортивна * ...зась ? ...А суди . суди ..?
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25.08.2020 15:41 Відповісти
Это всё Адский Порошенко!
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Скромно так -"растрата бюджетных средств" !?? Нет бы сказать правду...группа проходимцев замутила дурку с откатом и получила и разделила между собой. Пока бушуют политические страсти ,данные бандиты отдыхают на водах ,яхты прилагаются.
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25.08.2020 18:25 Відповісти
 
 