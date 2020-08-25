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Хакерське угруповання на Львівщині викрадало персональні дані за допомогою вірусів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Львівщині незаконну діяльність групи осіб, які здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці з кібербезпеки СБУ встановили, що хакери розробляли та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів громадян для отримання персональних даних. Зловмисники у месенджері "Телеграм" через закриті онлайн-канали систематично розміщували інформацію, яку викрадали у користувачів мережі "Інтернет" під час несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та мобільних пристроїв.

Під час проведення слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України кільком фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Хакерське угруповання на Львівщині викрадало персональні дані за допомогою вірусів, - СБУ 01
Хакерське угруповання на Львівщині викрадало персональні дані за допомогою вірусів, - СБУ 02
Хакерське угруповання на Львівщині викрадало персональні дані за допомогою вірусів, - СБУ 03

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12812) кібербезпека (1163) Львівська область (2425)


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25.08.2020 15:06 Відповісти
це антена
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25.08.2020 15:34 Відповісти
развели зеленые преступность - при Пети такого не было))
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25.08.2020 15:06 Відповісти
так ось хто спалив операцію сбу в мінську...
а ви бубочка.бубочка...
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25.08.2020 15:08 Відповісти
Судя по технике и обстановке ... группировка мощнейшая! Слава нашим киберСБУшным войскам! Ущерб нанесен кому? В каком размере? Не позорились бы уже! Вместо дешевого пиара, лучше бы шпионов русских ловили.
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25.08.2020 15:33 Відповісти
на першому і останньому фотах впізнаєтьмя терикон
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25.08.2020 15:36 Відповісти
15-дюймовый монитор, установленный на покоцаной тумбочке, и галимый "самсунг" наводят на мысль о том, шо нормальный непьющий плиточник зарабатывает в несколько раз больше всех отэтих ваших хакеров.
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25.08.2020 16:02 Відповісти
Какие брутальные фотографии - специально зашёл поглазеть.
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25.08.2020 17:42 Відповісти
Откуда такое воинствующее дремучее невежество? Как оно находит пути, чтобы вещать без всякого стыда совершенную дурь через СМИ на огромную аудиторию? ...Неужели никто не может им объяснить, что Ddos-атака это одно, а похищение персональных данных это совсем-совсем другое...
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25.08.2020 17:55 Відповісти
 
 