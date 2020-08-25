СБУ блокувала контрабанду сильнодіючих речовин для виробництва анаболіків, знайдено майже 2 тонни готової продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандним ввезенням сильнодіючих речовин для виготовлення і збуту анаболіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередньою версією слідства, до угруповання входили громадяни України та їхні закордонні спільники. Зловмисники замовляли в Східній Азії суміші із вмістом метандієнону і нандролону, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів. Аби уникнути викриття, "товар" доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування.
Після прибуття в міжнародний аеропорт "Бориспіль" вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах на Київщині. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і постачали замовникам із країн Західної Європи.
Слідчі спецслужби за участю оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки. Також вилучено комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад 70 тис. доларів США.
Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі фігуранти справи.
Заходи із блокування контрабанди здійснювались під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.
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Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
...
Или это как с рождаемостью?
Насилие и убийства льются с экранов телевизоров, а секс под запретом.