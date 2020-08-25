СБУ блокувала контрабанду сильнодіючих речовин для виробництва анаболіків, знайдено майже 2 тонни готової продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандним ввезенням сильнодіючих речовин для виготовлення і збуту анаболіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, до угруповання входили громадяни України та їхні закордонні спільники. Зловмисники замовляли в Східній Азії суміші із вмістом метандієнону і нандролону, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів. Аби уникнути викриття, "товар" доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування.

Після прибуття в міжнародний аеропорт "Бориспіль" вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах на Київщині. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і постачали замовникам із країн Західної Європи.

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Слідчі спецслужби за участю оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки. Також вилучено комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад 70 тис. доларів США.

Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі фігуранти справи.

Заходи із блокування контрабанди здійснювались під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

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