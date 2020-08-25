Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти". ФОТО

Рекламу "Слуги народу", розміщену на Столичному шосе в напрямку елітного селища Конча-Заспа, відредагували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На білборді з рекламою "Слуги народу", розташованому на Столичному шосе в напрямку елітного селища Конча-Заспа, слоган "Україна - це ти" виправили на "Кривий Ріг це ти".

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