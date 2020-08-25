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Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти". ФОТО
Рекламу "Слуги народу", розміщену на Столичному шосе в напрямку елітного селища Конча-Заспа, відредагували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На білборді з рекламою "Слуги народу", розташованому на Столичному шосе в напрямку елітного селища Конча-Заспа, слоган "Україна - це ти" виправили на "Кривий Ріг це ти".
Топ коментарі
+76 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар25.08.2020 16:52
+64 abc123
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+53 Вася Шевченко #371210
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Інтерв'ю Володимира Зеленського - Ексклюзив Україна 24"
Там много перлов, но я осилила только первые две минуты.
Итак, поехали.
❝Ми захищаємо Україну, ми захищаємо наш суверенітет, наших людей люди найголовніше і тому ми боремося з викликами дійсно щодня. Найголовніший виклик для нашої країни - це війна на сході України ми це розуміємо втрачаємо е-е-е-е…. людей е-е-е-е…. найкращих е-е-е-е… героїв молодих людей, які в житті ви знаєте, що вони бачили зараз молоді люди по 20 років, по 30 років, найголовніше що вони бачили вони…. пф-пф-бе-ме, вони ви знаєте вони бачили тільки майбутнє своєї країни, вони його бачать вони його захищають я... я приїхав зараз нещодавно приїхав з Донбасу, там були в черговий раз хоча скажу вам відверто не можу навіть так називати «черговий» тому що кожного разу це по-іншому це складно це не зважається що ми чоловіки повинні бути мужніми завжди через сльози тому що ти бачиш таких велетнів з точки зору душі і серця і героїчних людей, які захищають щодня нас всіх і приїхавши плум-плум були ночували з хлопцями з дівчатами е-е-е-е…. ти бач яке яке дійсно твоє покоління ти бачиш які вони дійсно які вони українці ну просто щирі, коли кажуть коли приходиш до українців додому вони завжди щирі пригощають, які вони щирі які вони потужні, захищаючи Україну це великий виклик для нашої країни війна на сході це для нас найголовніше завдання для мене як для президента, для моєї команди припинити війну, закінчити війну, повернути всі території, повернути людей додому в сім'ї❞.
Сверить можно https://www.youtube.com/watch?v=r-KyY5L_Qps тут .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2641836566145367&set=a.1406600609668975&type=3 Victoria Maximenko
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3248660.html Чому здоровий націоналізм - це здорово. Лікнеп для хохлів та малоросів
Уявіть - на День Незалежності Польщі, 11 листопада, Президент Польщі вилазить на сцену у кольорах національного прапору, топчеться по ній і розповідає патріотам та націоналістам, щоб не заважали йому будувати Польщу, після чого на неї вилазять фріки в трусах та без і на російській та німецькій мові виконують ідіотські пісеньки.
Уявили, курви?
Питання - а скільки годин після цього втримається на посаді такий ідіот у Польщі?
Хоча ні, Поляки - нація, і такого ідіота не оберуть ніколи!
Уявіть Чехію - День виникнення незалежної Чехословацької Республіки, 28 жовтня і аналогічний розвиток подій, уявили? Думаю, що в Польщі, що в Чехії - вже б горіла адміністрація Президента, в центрі столиці були б сотні тисяч.
Нагадую для тупих малоросів - 2018 рік, Польща.
У середу, 7 листопада, мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів «через погрози насилля й розпалювання ненависті», мотивуючи це тим, що «Варшава вже досить настраждалася від агресивного націоналізму».
У відповідь на це рішення, президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький виступили з ініціативою провести загальнонаціональний марш, запросивши всіх охочих.
Акція отримала назву «Біло-червоний марш» з огляду на кольори польського стяга. Після цього, Варшавський окружний суд скасував рішення мера.
Даний марш зібрав майже 200 000 осіб, із яких близько кілька десятків тисяч - праві.
За оцінками журналістів, то була найбільша хода правих у Європі.
Головними гаслами були: «Бог, Честь, Вітчизна», «Честь і слава героям», «Ісус - король Польщі».
Дійшло, чому ви, малороси дебільні і вата тупа, їздите на заробітки до Польщі та Чехії, а не навпаки?
Боюсь, не дійшло, бо для вас ні мова, ні віра, ні армія і навіть Незалежність на хліб не намащуються.
Микола Завірохін
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.. .
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Хоть пол пункта !!!! .
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