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Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який "обслуговував" низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через них клієнти отримували "послуги" з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.

За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертовували понад 150 мільйонів гривень. Ковертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої "послуги" 10-10,5% від суми.

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Правоохоронці провели 24 одночасні обшуки, у ході яких вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ 01
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ 02
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ 03
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ 04

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конвертцентр (256) Полтава (555) СБУ (12812)


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раніше любили писати "податкова міліція ліквідувала "конвертаційний центр"...тепер пишуть СБУ -"заблокувала" "конвертаційний центр". А що це за така процесуальна чи слідча дія - "заблокувати" конвертаційний центр? Чи передбачена вона в КПК? Може це така слідча або розшукова дія...чи це НСРД? А от цікаво.... Скільки осіб затримано СБУ за вчинення злочину , передбаченого ч.3 ст. 212 КК України в порядку ст.208 КПК? Чи оголошено їм підозру та чи обирається у суді запобіжний захід... і коли обвинувальний акт по ним буде в суді? Чи є ухилення від сплати податків - підслідністю СБУ? Чи їм просто не має чим більше занятись? бо всіх терористів, сепарів і їх співучасників, що посягають на незалежність і суверинитет вже викрито та затримано? А може це такій заробіток? і блокування ..тимчасове? Може після перемов і сплати відступного "конвертаційний центр" розблокують?
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26.08.2020 10:19 Відповісти
СБУ блокировала, потому что окрыла новый, обновлённый. Когда хоть кто то за обнал срок получит реальный?
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26.08.2020 10:29 Відповісти
Новина цікава.. з початку року вже поназактивали конвертів біш на 1млрд щорічних оборуток.. а в Україні шорічно "абналічують" 38млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96 ₴ і в конверт центрах і через базари і через"зряплати та відрядження" Так що роботи ще багато
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26.08.2020 10:37 Відповісти
А я уже заскучал. Пару дней СБУ не брали обнальщиков. С таким бы энтузиазмом по русской пятой колонне прошлись бы - глядишь и не было бы угрозы национальной безопасности Украине. Но увы, это скучно и не денежно, поэтому не про СБУ.
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26.08.2020 10:46 Відповісти
 
 