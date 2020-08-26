Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який "обслуговував" низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через них клієнти отримували "послуги" з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.

За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертовували понад 150 мільйонів гривень. Ковертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої "послуги" 10-10,5% від суми.

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Правоохоронці провели 24 одночасні обшуки, у ході яких вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.







