Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ. ФОТО
У районі проведення операції Об'єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване "Міністерство інформації ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори", - йдеться в повідомленні.
Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання їхніх спільників.
У СБУ нагадують, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот к примеру
Так и 90%населения Украины за то,что бы эти территории обнести колючей проволокой.
Это что не агитация за нарушение территориальной целостности Украины?
- сказал Коломойский
почему СБУ его не блокирует ?
На Цензорі, благо, таких придурків банять до деактиву. На інших ресурсах, особливо спортивних - побажливо дивляться.