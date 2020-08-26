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Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване "Міністерство інформації ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори", - йдеться в повідомленні.

Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання їхніх спільників.

У СБУ нагадують, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.

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Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ 01
Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ 02
Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ 03

Автор: 

агітація (202) пропаганда (2801) СБУ (12812) сепаратизм (757) тероризм (2867) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
за сепаратизм нужно лишать гражданства и высылать из Украины, после отбытия уголовного наказания.. нужен закон о колоборантах..
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26.08.2020 10:16
+5
Давно пора:Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019 /
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26.08.2020 10:15
+5
Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1040
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26.08.2020 10:33
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Даже не понимаю - кто читает этих агитаторов, там же у них чушь полная написана на их ресурсах.
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26.08.2020 10:15 Відповісти
Читают наверное те у кого пенсионеры родители охраняют квартиры и дома на оккупированной территории,ну и...
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26.08.2020 10:21 Відповісти
а ти придивиися: час від часу такі агітатори появляються і на цензорі. Щоправда, більшість з них каналізується через https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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26.08.2020 10:23 Відповісти
Как говориться - каждому своё. Уровень пропаганды у всех на уровне. Только одни шпионы, а другие разведчики.
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26.08.2020 10:41 Відповісти
Даже тут на Цензоре, полно подобных агитаторов. Просто агитируют, немного, другими словами.
вот к примеру
Так и 90%населения Украины за то,что бы эти территории обнести колючей проволокой.
Это что не агитация за нарушение территориальной целостности Украины?
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26.08.2020 12:37 Відповісти
Давно пора:Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019 /
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26.08.2020 10:15 Відповісти
"Мы готовы принять у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они с радостью нам их дадут",

- сказал Коломойский
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26.08.2020 10:22 Відповісти
за сепаратизм нужно лишать гражданства и высылать из Украины, после отбытия уголовного наказания.. нужен закон о колоборантах..
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26.08.2020 10:16 Відповісти
НУЖЕН ЗАКОН О ТРОЙКАХ И ОДНО НАКАЗАНИЕ ПОВЕСИТЬ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ....и никаких Конвенций о правах человека и утю-тю оправданий в ООН Евросоюзе и так далее послали на уй у нас свое государство и свои законы и ВОЙНА ДЛЯ ТЕХ КТО ЗАБЫЛСЯ.... и все одно найдутся зашкваренный кретины за идею или бабло и будут писать и нести пропаганду в годы 2 Мировой (отечественной) даже расстрелы и ГУЛЛАГ) не останавливал от предательства но в % отношении это были факты а не система а у нас пока система у нас предательством занимается Офис Президента Рада КМУ чиновники гос-структур местных органов власти судов прокуратуры МВС ГПУ СБУ НАБУ и ВСУ... .......
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26.08.2020 10:23 Відповісти
Вы хотели бы что бы у властей было право по решению тройки казнить неугодных людей?
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26.08.2020 12:50 Відповісти
Та у нас заместитель начальника контактной группі в Минске, поставленный лично президентом, оправдывает российскую агрессию.

почему СБУ его не блокирует ?
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26.08.2020 10:19 Відповісти
хіба одна така мережа в мережі українського нету? Вони не лише свої сайти мають, а й на популярних мізки засирають.

На Цензорі, благо, таких придурків банять до деактиву. На інших ресурсах, особливо спортивних - побажливо дивляться.
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26.08.2020 10:22 Відповісти
На юго востоке Украины холуи Кремля с ОБЗЖ ,рвутся к власти на местах и видать что кто то сильно заинтересован ,чтобы всё шло как шло,а СБУ тормознуть этот процесс получается не по зубам.
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Пятнашкой по рогам этим гнидам ...
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26.08.2020 10:26 Відповісти
партійці СН?
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26.08.2020 10:27 Відповісти
Так и 90%населения Украины за то,что бы эти территории обнести колючей проволокой.
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26.08.2020 10:31 Відповісти
Зона ЧС для ******************* уже давно готова..Проблемы?!!
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26.08.2020 10:53 Відповісти
Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1040
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26.08.2020 10:33 Відповісти
Сомневаюсь, что высшее руководство СБУ сейчас одобряет подобные операции...
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26.08.2020 10:34 Відповісти
секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной
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26.08.2020 10:58 Відповісти
Деактевировали они российскую соцсеть
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26.08.2020 10:36 Відповісти
Наконец-то СБУ занялось хоть чем-то, напоминающим Безопасность Украины. Проблема только в том, что этим "агитаторам" ничего по итогу не будет, т.к. нет соответствующего закона. Покашмарят и выпустят. А самое интересное в том, что кураторы этих "агитаторов" прекрасно об этом знают и подробно разъясняют это своим адептам.
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26.08.2020 10:40 Відповісти
А вдруг они не отдавали себе отчёта в том, что они делают? Может они немного больны? Нужно проверить их здоровье. Провести глубокое анальное зондирование... дважды. 😉
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26.08.2020 10:46 Відповісти
 
 