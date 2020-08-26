Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване "Міністерство інформації ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори", - йдеться в повідомленні.

Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання їхніх спільників.

У СБУ нагадують, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.

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