Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 серпня з 15:35 на території області пройшли грозові дощі із сильними поривами вітру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС Вінницької області.

Так, внаслідок ускладнення погодних умов рятувальники розкряжовували повалені вітром стовбури дерев, які заблокували рух автотранспорту та пішоходів на 12 вулицях та на Немирівському шосе у Вінниці, а також у Вінницькому, Калинівському, Немирівському, Хмільницькому та Козятинському районах області.

На вул.иПирогова в обласному центрі рятувальники прибрали повалені вітром дерева, які впали на транспортні засоби.

На вул. Антонова внаслідок сильного пориву вітру було пошкоджено конструкцію балконної рами. Прибувши на місце виклику, рятувальники демонтували балконну раму.

Фахівці ДСНС також надали допомогу мешканцям приватних домогосподарств з відкачування води на вулицях Бевза, Володарського та Брацлавській, де було відкачано приблизно 21 куб.м води.

Загалом для проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальниками було здійснено 26 виїздів, під час яких було залучено 104 рятувальники особового складу та 26 одиниць спецтехніки.















Фото: сайт ДСНС