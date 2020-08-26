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Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 серпня з 15:35 на території області пройшли грозові дощі із сильними поривами вітру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС Вінницької області.

Так, внаслідок ускладнення погодних умов рятувальники розкряжовували повалені вітром стовбури дерев, які заблокували рух автотранспорту та пішоходів на 12 вулицях та на Немирівському шосе у Вінниці, а також у Вінницькому, Калинівському, Немирівському, Хмільницькому та Козятинському районах області.

На вул.иПирогова в обласному центрі рятувальники прибрали повалені вітром дерева, які впали на транспортні засоби.

На вул. Антонова внаслідок сильного пориву вітру було пошкоджено конструкцію балконної рами. Прибувши на місце виклику, рятувальники демонтували балконну раму.

Фахівці ДСНС також надали допомогу мешканцям приватних домогосподарств з відкачування води на вулицях Бевза, Володарського та Брацлавській, де було відкачано приблизно 21 куб.м води.

Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 01

Загалом для проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальниками було здійснено 26 виїздів, під час яких було залучено 104 рятувальники особового складу та 26 одиниць спецтехніки.

Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 02
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 03
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 04
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 05
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 06
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 07
Під час потужної зливи з ураганом у Вінниці попадали дерева, а машини плавали вулицями 08
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Вінницька область (1014) негода (757) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+1
и главное что это становиться все более и более системой и обыденностью.....
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26.08.2020 11:19
+1
ой-ёй-ёй, придавило одну синюю бляху... ууу, "непогода разбила много-много машин"
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26.08.2020 12:36
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и главное что это становиться все более и более системой и обыденностью.....
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26.08.2020 11:19 Відповісти
До Восточной Украины осадки почему-то не доходят, проливаясь с избытком в Западной.
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26.08.2020 11:22 Відповісти
ой-ёй-ёй, придавило одну синюю бляху... ууу, "непогода разбила много-много машин"
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26.08.2020 12:36 Відповісти
чо збс а в зп +30 как в африке только доктор айболит не скачит по пляжику
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26.08.2020 18:27 Відповісти
 
 