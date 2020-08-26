Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: "Сьогодні останній день моєї служби". ФОТОрепортаж
Військовослужбовиця Олена Білозерська, одна з найавторитетніших активісток українського національного руху, одна з найвідоміших блогерок, доброволець-снайпер від початку війни, офіцер ЗСУ, автор книги про бойові дії "Правого сектора", звільняється зі ЗСУ в запас за станом здоров'я.
Про це в Facebook, написала сама Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні останній день моєї служби в ЗСУ. Звільнилася в запас за станом здоров'я. Я тепер теж ветеранка - неоголошеної замороженої війни. У найближчих планах - лікування, а там подивимося. Думаю, моя подальша діяльність так чи інакше буде пов'язана із захистом Батьківщини. І так, я повернуся на фронт, якщо ситуація зміниться. Допомога не потрібна, все є. На вибори не збираюся, тому політичну конспірологію прошу не розводити. Однак і в стороні від політичних процесів більше не буду. Мені тепер можна писати все, за що не забанить Цукерберг. Буду потроху віддирати від себе камуфляж, який не знімала шість з половиною років. Повернуся до батьків, які сильно постаріли за цей період і вимагають моєї турботи. Дочекаюсь чоловіка з його контракту. Буду підтримувати проукраїнські сили. Співпрацювати з людьми, яким довіряю. Спробую реалізувати кілька творчих задумів, які накопичилися за ці роки", - розповіла вона.
"Дякую всім, хто був крайні два роки зі мною - командирам, особливо комбату Вадиму Сухаревському, підлеглим і всім товаришам по службі - тим, хто вчив і допомагав, і тим, хто не сприймав і демотивував - за неоціненний життєвий досвід, який тепер назавжди мій і обов'язково втілиться в щось цікаве. Попереду - новий етап життя і нові битви. Важкий період нашої історії нікуди не подівся, і ми від нього нікуди не подінемося", - резюмувала Білозерська.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Оленою Білозерською:
Олена Білозерська: "Щоденник нелегального солдата" - три роки спогадів, незручна правда та "наша звичка до війни"
Снайпер УДА Олена Білозерська: "Моя гвинтівка цього року має три підтверджених влучання"
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не в армии имени Бубочки...
ей и на гражданке будет чем заняться, причем с намного большей пользой
я знаю тих, хто зміг "переключитись" - на родину, на якесь хобі...на політику теж можна (якщо нічого іншого немає)
но сам не хочешь понять очевиднейшего (ну, то ли зе-бил на з/п, то ли де-бил от рождения)
добровольцы шли в армию, чтобы сражаться, чтобы освобождать свою землю
не за тем, чтобы бубочка их предавал, запрещал стрелять и игрался в перемирия
садить, тебе "2"
2. Зачем шли добровольцы я как-то и без вас знаю!
3. бубочку выбрали такие как вы, а теперь на себе трусы рвете.
Ведь мы полностью проигрываем информационную войну до сих пор везде транслируются российские фейки, они их вбрасывают настолько умело, что даже яро проукраинские издания их перепечатывают Далеко ходить не надо на этих страницах не раз бывали подобные случаи. Наверное важней бороться с причиной как информационный боец, а не как снайпер со следствием, хотя возможно это более сложно, чем постреливать дурачков с той стороны, которые по сути тоже жертвы росспроагандны.
Щастя в цівільному житті!
Знаменитая (оказывается) женщина - Воин, Доброволец ПС с начала войны, осваивала профессию "снайпера- патриота", "несколько лет пробыла на фронте и не где нибудь, а на "нуле" с бойцами ПС и т.д.", "рисковала собой и убивала" - "постреливала дурачков с той стороны", наконец - военнослужащая ВСУ по контракту, боевой офицер - орденоносец Морской пехоты ВСУ (!!!) (у Сухаревского, недолго), "реальный ветеран", и вот - уволена в запас по состоянию здоровья (вот как лихо!).
И ведь верно: дилетант дилетантов вон прямо рубонул - "нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах ("информационным бойцом", надо полагать), а не в совковой клоунаде ВСУ".
"Благодарим за службу"!!!
Что б вы поздыхали, *****, пишущие подобное