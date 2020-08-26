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Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: "Сьогодні останній день моєї служби". ФОТОрепортаж

Військовослужбовиця Олена Білозерська, одна з найавторитетніших активісток українського національного руху, одна з найвідоміших блогерок, доброволець-снайпер від початку війни, офіцер ЗСУ, автор книги про бойові дії "Правого сектора", звільняється зі ЗСУ в запас за станом здоров'я.

Про це в Facebook, написала сама Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні останній день моєї служби в ЗСУ. Звільнилася в запас за станом здоров'я. Я тепер теж ветеранка - неоголошеної замороженої війни. У найближчих планах - лікування, а там подивимося. Думаю, моя подальша діяльність так чи інакше буде пов'язана із захистом Батьківщини. І так, я повернуся на фронт, якщо ситуація зміниться. Допомога не потрібна, все є. На вибори не збираюся, тому політичну конспірологію прошу не розводити. Однак і в стороні від політичних процесів більше не буду. Мені тепер можна писати все, за що не забанить Цукерберг. Буду потроху віддирати від себе камуфляж, який не знімала шість з половиною років. Повернуся до батьків, які сильно постаріли за цей період і вимагають моєї турботи. Дочекаюсь чоловіка з його контракту. Буду підтримувати проукраїнські сили. Співпрацювати з людьми, яким довіряю. Спробую реалізувати кілька творчих задумів, які накопичилися за ці роки", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

"Дякую всім, хто був крайні два роки зі мною - командирам, особливо комбату Вадиму Сухаревському, підлеглим і всім товаришам по службі - тим, хто вчив і допомагав, і тим, хто не сприймав і демотивував - за неоціненний життєвий досвід, який тепер назавжди мій і обов'язково втілиться в щось цікаве. Попереду - новий етап життя і нові битви. Важкий період нашої історії нікуди не подівся, і ми від нього нікуди не подінемося", - резюмувала Білозерська.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Оленою Білозерською:

Олена Білозерська: "Щоденник нелегального солдата" - три роки спогадів, незручна правда та "наша звичка до війни"

Снайпер УДА Олена Білозерська: "Моя гвинтівка цього року має три підтверджених влучання"

Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 01
Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 02
Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 03
Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 04
Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 05
Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: Сьогодні останній день моєї служби 06

Автор: 

звільнення (2675) Білозерська Олена (21) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+63
Крепкого здоровья и благополучия вам воин спасибо большое за вашу службу.
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26.08.2020 12:11
+21
Идти нужно в политику, патриотические общественные движения и сносить эту ватную шоблу.
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26.08.2020 12:16
+18
От всех мариупольцев ,,Благодарим за службу!,,
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26.08.2020 12:24
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ну и правильно
не в армии имени Бубочки...
ей и на гражданке будет чем заняться, причем с намного большей пользой
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26.08.2020 12:09 Відповісти
Полемікою з Бубочкою? 😊
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26.08.2020 12:30 Відповісти
ні, у парамілітарних структурах
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26.08.2020 15:57 Відповісти
Так вона з них і не виходила. 😊 Хто у війні участь брав, той з нею не розстанеться вже до смерті. Не відпускає вона. Ні вночі, вві сні, ні вдень, у кого психіка слабка і допомогу вчеюасно не надали. Мій друг три місяці тому після третьої ротації запив чорно і вчинив самогубство. Не бачив себе поза війною.
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26.08.2020 16:14 Відповісти
так, це проблема...
я знаю тих, хто зміг "переключитись" - на родину, на якесь хобі...на політику теж можна (якщо нічого іншого немає)
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26.08.2020 16:21 Відповісти
Так отож. 😒
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26.08.2020 16:28 Відповісти
Бубачка то временное, а ВСУ - вечно!
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26.08.2020 12:36 Відповісти
ну так вот нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах, а не в совковой клоунаде, в которую ВСУ превращает бубочка
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26.08.2020 15:57 Відповісти
Армия у нас не бубочки, а Вооруженные Силы УКРАИНЫ!!! Да и защищают они не бубочку, а нашу Родину!!! Украина не кацапстан и не бульбония, где армия против собственного народа.
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26.08.2020 14:06 Відповісти
ты говоришь банальности
но сам не хочешь понять очевиднейшего (ну, то ли зе-бил на з/п, то ли де-бил от рождения)
добровольцы шли в армию, чтобы сражаться, чтобы освобождать свою землю
не за тем, чтобы бубочка их предавал, запрещал стрелять и игрался в перемирия
садить, тебе "2"
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26.08.2020 15:55 Відповісти
1. Переходить на "ты" не зная человека и хамить - типично кацапская особенность.
2. Зачем шли добровольцы я как-то и без вас знаю!
3. бубочку выбрали такие как вы, а теперь на себе трусы рвете.
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26.08.2020 20:44 Відповісти
Крепкого здоровья и благополучия вам воин спасибо большое за вашу службу.
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26.08.2020 12:11 Відповісти
+1
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26.08.2020 12:47 Відповісти
Мендельша остаётся. И ей подобные. Не пропадем.😭
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26.08.2020 12:15 Відповісти
Ну ось. Олена ж еж журналіст. І теж прес-секретар. Колишній. "Правого сектору". Тільки доки Мєндєль робила кар'єру, звинувачуючи ЗСУ в обстрілвзмирного населення, Олена освоювала професію снайпера. Два світи - дві ідеології. Проукраїнська і пофігістська ("какаяразніца")
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26.08.2020 12:36 Відповісти
Идти нужно в политику, патриотические общественные движения и сносить эту ватную шоблу.
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26.08.2020 12:16 Відповісти
А навіщо перекладати цей пост на російську мову, щоб х#йло зрозумів?
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26.08.2020 12:19 Відповісти
На её смену идёт целый отряд "спецназа" под названием "Рабочие піхви". Они 24.08. провели показные выступления на Софиевской площади для своего гАвнокомандующего.
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26.08.2020 12:22 Відповісти
піхви - це футляр для шаблі або меча, а те що Ви маєте на увазі називається піфа в однині піфи в множині
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27.08.2020 00:32 Відповісти
От всех мариупольцев ,,Благодарим за службу!,,
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26.08.2020 12:24 Відповісти
Теперь медикам можно взять и передышку.Дай Бог ей здоровья и её мужу! Вернуться со Щитом!!
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26.08.2020 12:32 Відповісти
Вона снайпер.
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26.08.2020 12:34 Відповісти
А кто такая эта Олена Билозерская? Чем она известна и чем отличается от тысяч других солдат ВСУ и людей защищавших Украину?
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26.08.2020 12:35 Відповісти
Самі впораєтесь з пошуком інформації?
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26.08.2020 12:43 Відповісти
Сгинь
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26.08.2020 13:03 Відповісти
Свіжих чурбанів завезли
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26.08.2020 13:48 Відповісти
Желаю Елене родить на гражданке и забыть про армию. Ее место в рядах информационных бойцов, как журналист с Именем и реальный ветеран она гораздо нужней в Киеве.
Ведь мы полностью проигрываем информационную войну до сих пор везде транслируются российские фейки, они их вбрасывают настолько умело, что даже яро проукраинские издания их перепечатывают Далеко ходить не надо на этих страницах не раз бывали подобные случаи. Наверное важней бороться с причиной как информационный боец, а не как снайпер со следствием, хотя возможно это более сложно, чем постреливать дурачков с той стороны, которые по сути тоже жертвы росспроагандны.
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26.08.2020 12:59 Відповісти
Погоджуюсь із Вами
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26.08.2020 15:51 Відповісти
женщины- воины были на этой земле всегда..., а то вдруг родится в какой-то год критическая масса 4-жды не призванных призывников..., что ж, тогда на войну вынуждены идти женщины..., будь здорова и счастлива, боец, час справжіх вояків ще не вийшов...
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26.08.2020 13:01 Відповісти
Дякую тобі дівчинко. Бажаю знайти себе в цивільному житті.
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26.08.2020 13:16 Відповісти
Успіхів пані Олені! І щоби написала безліч правдивих книг на основі зібраних матеріалів.
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26.08.2020 13:47 Відповісти
Здоров'я!
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26.08.2020 14:29 Відповісти
Дякуємо, Олена!
Щастя в цівільному житті!
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26.08.2020 15:07 Відповісти
Спасибо.
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Дякуємо, Оленко!
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26.08.2020 15:41 Відповісти
Щось пригдалась пісенька Kozak System "Партія Снайперів"
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26.08.2020 15:59 Відповісти
Треба збирати сусп1льну платформу Ветеран, В1 д та йти в Раду таким як ти, а ми вас п1дтримаем
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26.08.2020 16:16 Відповісти
Нехай щастить тобі, доню. Бережи себе, ти ще станеш у нагоді для України.
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26.08.2020 18:19 Відповісти
извиняюсь а кто это или я отстал от военной темы как спец
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26.08.2020 18:33 Відповісти
Елена красивая, смелая да еще и умная. Доброволец и Воин. До войны была успешной журналисткой, завоевывала международные награды. При посредственном здоровье несколько лет пробыла на фронте и где нибудь а на "нуле" с бойцами ПС и т.д., рисковала жинзнью и сама убивала врагов. Вот так Денис, а ты сидишь....
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26.08.2020 21:28 Відповісти
убивать женщине кого то та спасибо теперь она ну такое убийца..ей еще детей рожать а она людей убивала хоть и ватных коцапов..но она уже не женщина .. не понятно как воспринимать такое
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27.08.2020 11:17 Відповісти
Денис Ахмедьянов, как это кто?
Знаменитая (оказывается) женщина - Воин, Доброволец ПС с начала войны, осваивала профессию "снайпера- патриота", "несколько лет пробыла на фронте и не где нибудь, а на "нуле" с бойцами ПС и т.д.", "рисковала собой и убивала" - "постреливала дурачков с той стороны", наконец - военнослужащая ВСУ по контракту, боевой офицер - орденоносец Морской пехоты ВСУ (!!!) (у Сухаревского, недолго), "реальный ветеран", и вот - уволена в запас по состоянию здоровья (вот как лихо!).
И ведь верно: дилетант дилетантов вон прямо рубонул - "нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах ("информационным бойцом", надо полагать), а не в совковой клоунаде ВСУ".
"Благодарим за службу"!!!
Что б вы поздыхали, *****, пишущие подобное
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27.08.2020 05:50 Відповісти
ни когда и не слышал до этого вообще
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27.08.2020 11:15 Відповісти
тая три года на военной теме сидел и сайтах военных даже и не слышал так что не надо..
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27.08.2020 11:18 Відповісти
Вот и я тоже, готов, если что, на фронт... Нас много.
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26.08.2020 21:12 Відповісти
Багато робити для снайпера-патріота в Україні...
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27.08.2020 03:22 Відповісти
Совсем наоборот: это женщина-Воин сделала карьеру
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27.08.2020 04:49 Відповісти
 
 