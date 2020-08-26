Військовослужбовиця Білозерська звільняється зі ЗСУ: "Сьогодні останній день моєї служби". ФОТОрепортаж

Військовослужбовиця Олена Білозерська, одна з найавторитетніших активісток українського національного руху, одна з найвідоміших блогерок, доброволець-снайпер від початку війни, офіцер ЗСУ, автор книги про бойові дії "Правого сектора", звільняється зі ЗСУ в запас за станом здоров'я.

Про це в Facebook, написала сама Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні останній день моєї служби в ЗСУ. Звільнилася в запас за станом здоров'я. Я тепер теж ветеранка - неоголошеної замороженої війни. У найближчих планах - лікування, а там подивимося. Думаю, моя подальша діяльність так чи інакше буде пов'язана із захистом Батьківщини. І так, я повернуся на фронт, якщо ситуація зміниться. Допомога не потрібна, все є. На вибори не збираюся, тому політичну конспірологію прошу не розводити. Однак і в стороні від політичних процесів більше не буду. Мені тепер можна писати все, за що не забанить Цукерберг. Буду потроху віддирати від себе камуфляж, який не знімала шість з половиною років. Повернуся до батьків, які сильно постаріли за цей період і вимагають моєї турботи. Дочекаюсь чоловіка з його контракту. Буду підтримувати проукраїнські сили. Співпрацювати з людьми, яким довіряю. Спробую реалізувати кілька творчих задумів, які накопичилися за ці роки", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

"Дякую всім, хто був крайні два роки зі мною - командирам, особливо комбату Вадиму Сухаревському, підлеглим і всім товаришам по службі - тим, хто вчив і допомагав, і тим, хто не сприймав і демотивував - за неоціненний життєвий досвід, який тепер назавжди мій і обов'язково втілиться в щось цікаве. Попереду - новий етап життя і нові битви. Важкий період нашої історії нікуди не подівся, і ми від нього нікуди не подінемося", - резюмувала Білозерська.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Оленою Білозерською:











