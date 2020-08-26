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Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв "спокій", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримали зловмисника після одержання ним 47 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці викрили діяльність групи вимагачів.

25 серпня поліцейські затримали 40-річного організатора злочинної групи. Її учасники, погрожуючи фізичною розправою, вимагали з підприємця 47 тис. доларів США "за спокій".

При цьому зловмисники "прикривалися" зв’язками у кримінальному світі. "Вибиті" з громадян кошти у подальшому розподілялися між учасниками групи та виділялись на потреби так званого "общака" для осіб, які відбувають покарання за тяжкі та особливого тяжкі злочини.

Одразу після затримання лідера злочинної групи поліцейські провели обшук за місцем його проживання. Вилучили зброю, набої до неї, гроші та "чорнові" записи зі збору грошових коштів з перевізників та підприємців.

Чоловіка затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв спокій, - Нацполіція 01
Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв спокій, - Нацполіція 02
Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв спокій, - Нацполіція 03
Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв спокій, - Нацполіція 04

Автор: 

здирство (284) перевезення (1008) Нацполіція (15164) Ужгород (339)


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26.08.2020 12:23 Відповісти
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26.08.2020 12:37 Відповісти
А де ещё 44000?
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26.08.2020 13:07 Відповісти
 
 