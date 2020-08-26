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Затонулий під Одесою танкер Delfi вдалося поставити на рівний кіль, - Криклій. ФОТО

Танкер Delfi, який зазнав катастрофи в районі пляжу "Дельфін" в Одесі, вдалося підняти і поставити на рівний кіль.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний етап - візуальний огляд корпусу, герметизація і ремонт судна", - написав Криклій.

Міністр подякував фахівцям, які здійснювали підйом і продовжують працювати на місці катастрофи судна.

.Дивіться також: В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затонулий під Одесою танкер Delfi вдалося поставити на рівний кіль, - Криклій 01

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Автор: 

Одеса (5452) танкер (331) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+21
Криклий, а ты же обещал его до 24.08 поднять. Надо было 24.08 взять Зелю, Сердючку с вагоном и прочую киздоту и всем вместе потянуть за левый борт. А вы в Киеве гопки скакали.
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26.08.2020 14:18
+20
Дожились, из банальщины устроили перемогу.. Событие прям мирового масштаба. Дно.
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26.08.2020 14:14
+9
Половина строек, что ещё остались после Пороха, на которых еще хватает дырявого бюджета зе-гнида назвала "Большой стройкой" организованной лично ослом оманско-криворожским. Просто когда был Порох, олигархическое ТВ специально эти стройки замалчивало, чтобы накрутить 73 процента телебаранов против Порошенко, а теперь эти же остатки строек активно пиарят, мол достижение зебуина. Но это все до одного места, так как рейтинг зебуина постоянно летит ко дну, хоть строит он там что-то хоть не строит. Да и не построит он ничего особого в условиях падения экономики и дырявого бюджета.
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26.08.2020 14:28
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Дожились, из банальщины устроили перемогу.. Событие прям мирового масштаба. Дно.
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26.08.2020 14:14 Відповісти
Ты расстроен?
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Який це рівний кіль? Це крен, небезпечний крен і судно може лягти на бік в будь який момент! Давайте розберемось що зробили ліквідатори - вони буксирами припідняли бункеровщик Дельфі і тепер він шатається і може впасти під час наступних етапів робіт, або просто від удару потужного прибою! Про що говорить Кріклій? Він ідіот? Зробили гірше ніж було, бо поки Дельфі лежав на боку під кілем можна було вирити яму в яку можна було зсунути Дельфі, щоб він став на рівний кіль! Але в цьому місці скала і потрібно було в скалі видовбувати яму потужними земснарядами для скальних порід, але цього не зробили, просто пошкребли краном-грейфером пісочок, якого там було небагато і глибокої ями не получилось і цього не вистачило щоб поставити Дельфі на рівний кіль! Тепер стало ще гірше ніж було, бо заробляти дірки в обшивці при такому крені небезпечно, судно може впасти і розчавити водолазів. А зсовувати судно на глибину без зароблення дірок, яких більше 15 квадратних метрів обшивки - це втопити судно але вже на глибині! Непрофесіонали та ідіоти керують парадом!
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26.08.2020 14:58 Відповісти
Не нервничай так.
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 3611
Перемога переможнайа!
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26.08.2020 14:19 Відповісти
ЗЕдно
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26.08.2020 14:26 Відповісти
Уррря!
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26.08.2020 14:14 Відповісти
следующий этап - герметизация и ремонт судна... за счет хозяина, надеюсь
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26.08.2020 14:15 Відповісти
Я бы того хозяина притопил бы там же, возле этого ржавого грейт истерна, проку с него-как с козла молока, одни помехи были.
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26.08.2020 14:18 Відповісти
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 7697
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Кстати как объяснить что значит "отакої"?
Мне лично понятно, но не получается нормально объяснить тому кто не знает украинский
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26.08.2020 14:42 Відповісти
ніху....ясєбє
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26.08.2020 14:59 Відповісти
аналог русского "вот те раз"
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26.08.2020 16:36 Відповісти
Турки нервно курят в сторонке.

Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 2974
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Этот Зиленский - очень нехороший человек.
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 8872Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 8007Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 9256
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Криклий, а ты же обещал его до 24.08 поднять. Надо было 24.08 взять Зелю, Сердючку с вагоном и прочую киздоту и всем вместе потянуть за левый борт. А вы в Киеве гопки скакали.
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26.08.2020 14:18 Відповісти
Певно,на підйом вже скільки бабок викинули,що дешевше було б порізати.Хоча....це ж за рахунок держави ?
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26.08.2020 14:18 Відповісти
Японці затонулі в Порт-Артурі кацапські лінкори і крейсери ще в 1905 році без проблем з дна моря піднімали. Крейсер Варяг теж підняли і зачислили в склад японського флоту...
А тут якийсь танкер нещасний досі з мілини витягнути не можуть!
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26.08.2020 14:19 Відповісти
ПОЛ-ГОДА не могли проблему решить!!
а при "Барыгах" построили сотни три-четыре заводов, и куча км дорог - сейчас ЩЕля только ленточки перерезает, чмо хуцпарное!!
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26.08.2020 14:21 Відповісти
Половина строек, что ещё остались после Пороха, на которых еще хватает дырявого бюджета зе-гнида назвала "Большой стройкой" организованной лично ослом оманско-криворожским. Просто когда был Порох, олигархическое ТВ специально эти стройки замалчивало, чтобы накрутить 73 процента телебаранов против Порошенко, а теперь эти же остатки строек активно пиарят, мол достижение зебуина. Но это все до одного места, так как рейтинг зебуина постоянно летит ко дну, хоть строит он там что-то хоть не строит. Да и не построит он ничего особого в условиях падения экономики и дырявого бюджета.
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26.08.2020 14:28 Відповісти
Когда глава страны карнавальный клоун, специалист по корпоративам, тогда на всех уровнях управления страны происходит клоунада
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26.08.2020 14:23 Відповісти
а в чому сенс, його ж першим штормом знову перекине на бік
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26.08.2020 14:45 Відповісти
ОТАКОЇ
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Молодцы, ребята, справились. Теперь почините этот танкер, покрасьте и верните владельцу. Иначе он отсудит сотни миллионов за простой танкера и неправильное хранение.
Украина. Территория беззакония, бесстыдства.
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26.08.2020 14:52 Відповісти
Поблагодарил, в том числе, экипаж российского буксира, и коллаборантов его зафрахтовавших. Королевство кривых зеркал под именем Украина.
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26.08.2020 15:32 Відповісти
как новый крейсер ЗеАврора приварить на берегу в Киеве и водить туристов там..кофе денер..сладкая ватка)))))
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26.08.2020 18:38 Відповісти
Брехня, как обычно у зебилов! В 18.00 ни на каком киле это корыто еще не стояло, но чуть сдвинули-приподняли , работают дальше.
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26.08.2020 23:40 Відповісти
По данным издания Delo.ua, в очередной попытке подъема танкера Delfi, потерпевшего крушение на пляже Одессы в прошлого года, принимают участие буксиры из России Diamond N и Topaz N, которые принадлежат морскому торговому порту "Новороссийск".
Больше читайте тут: (https://gordonua.com/news/society/tanker-delfi-s-pljazha-v-tsentre-odessy-ubirajut-rossijskie-buksiry-smi-1515258.html ссылка )
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06.09.2020 15:44 Відповісти
 
 