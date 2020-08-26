Затонулий під Одесою танкер Delfi вдалося поставити на рівний кіль, - Криклій. ФОТО
Танкер Delfi, який зазнав катастрофи в районі пляжу "Дельфін" в Одесі, вдалося підняти і поставити на рівний кіль.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступний етап - візуальний огляд корпусу, герметизація і ремонт судна", - написав Криклій.
Міністр подякував фахівцям, які здійснювали підйом і продовжують працювати на місці катастрофи судна.
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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
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Перемога переможнайа!
Мне лично понятно, но не получается нормально объяснить тому кто не знает украинский
А тут якийсь танкер нещасний досі з мілини витягнути не можуть!
а при "Барыгах" построили сотни три-четыре заводов, и куча км дорог - сейчас ЩЕля только ленточки перерезает, чмо хуцпарное!!
Украина. Территория беззакония, бесстыдства.
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