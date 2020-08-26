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Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили системний корупційний механізм при виготовленні кваліфікаційних документів та посвідчень моряка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, схему організували посадовці Управління капітана Одеського морського порту, що входить до Державної служби морського та річкового транспорту України, низка крюїнгових компаній, які займаються підбором екіпажу для суден, а також працівники спеціалізованих морських тренажерних центрів Одеси.

Гроші зловмисники вимагали за виготовлення сертифікатів, дипломів, паспортів та інших дозвільних документів на вихід у рейс. При цьому деякі моряки не проходили навчання та приступали до служби без необхідних знань та навичок. Вартість таких "послуг" залежала від виду документа, терміновості його виготовлення та платоспроможності клієнтів.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Вилучено матеріали, які доводять протиправні оборудки та будуть долучені до доказової бази розслідування.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

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Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 01
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 02
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 03
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 04
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 05
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 06
Системну корупцію під час оформлення документів для моряків викрито в Одесі, - СБУ 07

Автор: 

корупція (4683) моряки (927) Одеса (5452) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+6
ПЗДЦ! СБУ ищет подпольные цеха, левые документы, проверяет вес грузовиков...Ну не вагнеровцев же отлавливать.
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26.08.2020 16:16
+2
Если такие мелочи не интересуют ГПУ, то хотя бы не гордые сбушники займутся мошенниками.
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26.08.2020 16:22
+2
Сделайте процедуру дешевле, проще и не так часто - и не будет никакой коррупции.
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26.08.2020 17:22
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ПЗДЦ! СБУ ищет подпольные цеха, левые документы, проверяет вес грузовиков...Ну не вагнеровцев же отлавливать.
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26.08.2020 16:16 Відповісти
Если такие мелочи не интересуют ГПУ, то хотя бы не гордые сбушники займутся мошенниками.
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26.08.2020 16:22 Відповісти
дружище. есть круг обязанностей и подследственность. какое нах СБУ по мошенникам?
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26.08.2020 18:03 Відповісти
напишут, что деньги шли на финансирование терроризма. тяжело будет Украине после зеленого говна из ямы выбираться
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26.08.2020 18:58 Відповісти
только в Одессе?))))
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26.08.2020 16:51 Відповісти
Сделайте процедуру дешевле, проще и не так часто - и не будет никакой коррупции.
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26.08.2020 17:22 Відповісти
Напоминает ситуацию, когда правя рука шарит по карманам в надежде найти то, что от нее припрятала левая..
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Поэтому украинских моряков так много и другим морякам просто не пробиться!
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26.08.2020 18:13 Відповісти
Всё это сказки,документы были не липовые,просто за пакет просили до трёхи зелени.
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26.08.2020 18:49 Відповісти
Професора, моряки, водії, лікарі, мусора, прокурори ..., з купленими паперами..., кіно продовжується.....
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26.08.2020 20:00 Відповісти
Для выдачи документов морякам. Была написана система. Которая предусматривала невозможность подобной схемы. Без участия центрального руководящего органа это провернуть не возможно. Если документы печатались с произвольными серийными номерами. То это легко проверить на сайте. Благодаря той же системе.
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27.08.2020 09:13 Відповісти
 
 