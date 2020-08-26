Пам'ятник загиблому українському воїну Юрієві Власенку відкрили в Лимані. ФОТОрепортаж

26 серпня, в місті Лиман Донецької області відбулося урочисте відкриття пам'ятника Юрію Олександровичу Власенку, 03.02.1985 року народження, уродженцю міста Кропивницького, солдату, телефоністові 79-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади, який загинув 03.06.2014 року в районі міста Лиман (на той час - Червоний Лиман) Донецької області, прикриваючи своїх бойових побратимів під час нападу найманців РФ на колону ЗСУ.

Про це йдеться на офіційному сайті Донецької обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пам’ятний знак солдату 79-ої окремої аеромобільної бригади Юрію Власенку, який загинув 6 років тому під час визволення міста Лиман, урочисто відкрили у Донецькій області 26 серпня.

Юрій Власенко загинув 3 червня 2014 року, прикриваючи своїх бойових побратимів під час нападу терористів на колону в ході бойових дій у Лимані (на той час Красний Лиман). Він одним з перших прийняв бій і був смертельно поранений. Похований на Старобалашівському кладовищі у місті Кропивницький.

Указом Президента України № 593/2014 від 15 липня 2014 року, "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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На урочистому відкритті пам’ятника були присутні родини загиблих захисників з Краматорська, Слов’янська, Лиману, Сіверська, Бахмута, а також заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, заступник командувача ООС Євген Коваленко, військовий комісар Віктор Павлюк.

"Кожен з нас має пам’ятати, яку ціну покладено за кожний мирний день у наших містах, пам’ятати про тих, хто поклав своє життя за наш щоденний спокій, а також про тих, хто сьогодні боронить нашу рідну землю від ворога… Сьогодні ми схиляємо голови перед пам’яттю Юрія Власенка та всіх Героїв, які віддали своє життя в боротьбі за мир та свободу України! Вічна їм пам'ять!" , - сказав Вадим Філашкін.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих захисників України та поклали квіти до пам’ятного знаку".















