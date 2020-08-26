Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі. ФОТО
У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з матерями загиблих українських захисників, ветеранами АТО/ООС та учасниками проекту Invictus Kryvbas, які змагаються за честь стати членами збірної України для участі в міжнародних "Іграх нескорених".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні наголошується: "Координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник подякував Главі держави за бажання поспілкуватися з тими, хто пережив Дебальцівський та Іловайський котли. Також він розповів, що попередній владі було незручно згадувати про Іловайську трагедію.
"Не колони патріотів очолювати потрібно, а відповідати за два котли, в яких був батальйон "Кривбас", – зазначив Микола Колесник.
Матері загиблих і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі попросили у Глави держави посприяти запуску роботи секретаріату постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи українських воїнів та формувати єдиний реєстр зниклих безвісти. Також до Володимира Зеленського звернулися з проханням сприяти підтримці законопроекту про статус полонених і зниклих безвісти – подати документ до парламенту від імені президента як невідкладний.
"Готовий підтримати цей законопроєкт", – сказав Глава держави.
У Кривому Розі Володимир Зеленський також зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Разом вони відвідали сквер Героїв і вшанували пам'ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів полеглим воїнам АТО та жертвам Іловайської трагедії.
На Центральному кладовищі Кривого Рогу поховані 82 бійці – учасники війни на Донбасі, 13 з яких – воїни окремого батальйону "Кривбас". 29 серпня 2014 року батальйон втратив в Іловайському котлі 21 бійця. Пам’ятний знак на їхню честь розміщений у міському сквері Героїв.
Президент наголосив, що одне з найважливіших завдань для держави – це інтеграція учасників війни у мирне життя та в соціальне середовище.
"І ми, і всі українці після нас будуть завжди вдячні героям, які захистили Україну в тому найтяжчому 2014 році, в наступні роки. Тоді справді була збережена єдність нашої держави – завдяки тому, що об’єдналися всі, суспільство реально стало на захист України", – зазначив Глава держави.
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В горсовете Кривого Рога скандально известный Николай Колесник сейчас представляет партию «УКРОП». Но на предыдущих местных выборах в 2010-м году баллотировался от «Партии регионов». В 2015-м отделился от своих товарищей и вступил в политсилу, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, - «Украинское объединение патриотов». Несмотря на новую патриотическую позицию Николая Колесника, это не помешало ему в 2019-м объединиться с «Оппозиционным блоком» и представителями местной «Батькивщины», чтобы ускорить инаугурацию Владимира Зеленского. Такому неожиданному союзу удивились представители демократических сил.
не "я приму закон"
и даже не "я поддержу закон"
****** сказало "я готово поддержать"
НУ,бывает....
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського в проголошені промови.
Це ж і є ті самі бариги, які торгують на крові. Торгують нашим суверенітетом та незалежністю. Огидні потвори.
https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.
Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.
Ну так вот.
...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:
"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь