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Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі. ФОТО

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з матерями загиблих українських захисників, ветеранами АТО/ООС та учасниками проекту Invictus Kryvbas, які змагаються за честь стати членами збірної України для участі в міжнародних "Іграх нескорених".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні наголошується: "Координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник подякував Главі держави за бажання поспілкуватися з тими, хто пережив Дебальцівський та Іловайський котли. Також він розповів, що попередній владі було незручно згадувати про Іловайську трагедію.

"Не колони патріотів очолювати потрібно, а відповідати за два котли, в яких був батальйон "Кривбас", – зазначив Микола Колесник.

Матері загиблих і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі попросили у Глави держави посприяти запуску роботи секретаріату постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи українських воїнів та формувати єдиний реєстр зниклих безвісти. Також до Володимира Зеленського звернулися з проханням сприяти підтримці законопроекту про статус полонених і зниклих безвісти – подати документ до парламенту від імені президента як невідкладний.

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"Готовий підтримати цей законопроєкт", – сказав Глава держави.

У Кривому Розі Володимир Зеленський також зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Разом вони відвідали сквер Героїв і вшанували пам'ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів полеглим воїнам АТО та жертвам Іловайської трагедії.

На Центральному кладовищі Кривого Рогу поховані 82 бійці – учасники війни на Донбасі, 13 з яких – воїни окремого батальйону "Кривбас". 29 серпня 2014 року батальйон втратив в Іловайському котлі 21 бійця. Пам’ятний знак на їхню честь розміщений у міському сквері Героїв.

Президент наголосив, що одне з найважливіших завдань для держави – це інтеграція учасників війни у мирне життя та в соціальне середовище.

"І ми, і всі українці після нас будуть завжди вдячні героям, які захистили Україну в тому найтяжчому 2014 році, в наступні роки. Тоді справді була збережена єдність нашої держави – завдяки тому, що об’єдналися всі, суспільство реально стало на захист України", – зазначив Глава держави.

Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі 01
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі 02
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі 03

Автор: 

ветерани (1069) Зеленський Володимир (23815) полон (1561) Колесник (25)


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Топ коментарі
+18
Кривий Ріг вітає президента

Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5630
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26.08.2020 22:09
+18
Начался новый сезон видосиков и громких обещаний. Ведь через месяц местные выборы, а рейтинг у зеленых гнид стремительно летит вниз. Поэтому шмаркля активно пиарится, чтобы лохи еще раз повелись на его тупой разводняк и опять за его тушек проголосовали на выборах. "Без лоха и жизнь плоха" - девиз партии зеленского!
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26.08.2020 22:11
+17
Ты ты дочке "зыбытого" тобой Журавля сначала в глаза посмотри. Наберись смелости. сцикло.
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26.08.2020 22:11
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Снова селфики снимешь как жрешь и пьешь на отдыхе? Говнокоммандующий хренов.
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26.08.2020 22:08 Відповісти
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
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26.08.2020 22:33 Відповісти
Все один к одному

Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2020 22:37 Відповісти
Нет шоб знак дорожный открыть или пообицяты доллар по десять це забагато
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26.08.2020 22:54 Відповісти
военных и гражданских заложников (пленных), Источник: https://censor.net/p3216042 - заручники і полонені - це принципово різня поняття !
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26.08.2020 22:08 Відповісти
Группу під такою назвою мабуть створили не вчора і навіть не рік чи два тому? "Я так думаю" (с)
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26.08.2020 22:58 Відповісти
Кривий Ріг вітає президента

Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5630
показати весь коментар
26.08.2020 22:09 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9002
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26.08.2020 23:30 Відповісти
Начался новый сезон видосиков и громких обещаний. Ведь через месяц местные выборы, а рейтинг у зеленых гнид стремительно летит вниз. Поэтому шмаркля активно пиарится, чтобы лохи еще раз повелись на его тупой разводняк и опять за его тушек проголосовали на выборах. "Без лоха и жизнь плоха" - девиз партии зеленского!
показати весь коментар
26.08.2020 22:11 Відповісти
Ты ты дочке "зыбытого" тобой Журавля сначала в глаза посмотри. Наберись смелости. сцикло.
показати весь коментар
26.08.2020 22:11 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6090
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26.08.2020 22:27 Відповісти
Шота я на фото не вижу ни одного человека в военной форме.
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26.08.2020 22:12 Відповісти
знов підставних тіток зібрав , як в Золотому ?
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26.08.2020 22:25 Відповісти
Ти Антоненка випусти, дебіл дебільний! Тебе тільки за нього люди не пробачать! І не тільки випусти, а і вибачся, що допоміг його в допру запхати своїм язиком. А потім ще й Авакова звільни, в тебе є на це повна влада.
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26.08.2020 22:18 Відповісти
не перекручивай. влада как раз у авакова, а это так - языком молоть поставлено.
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26.08.2020 23:04 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9235
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26.08.2020 22:24 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8528
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26.08.2020 22:36 Відповісти
Як той хто не воює і втікав від повісток може закінчити війну?
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27.08.2020 08:31 Відповісти
7.06.2019

В горсовете Кривого Рога скандально известный Николай Колесник сейчас представляет партию «УКРОП». Но на предыдущих местных выборах в 2010-м году баллотировался от «Партии регионов». В 2015-м отделился от своих товарищей и вступил в политсилу, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, - «Украинское объединение патриотов». Несмотря на новую патриотическую позицию Николая Колесника, это не помешало ему в 2019-м объединиться с «Оппозиционным блоком» и представителями местной «Батькивщины», чтобы ускорить инаугурацию Владимира Зеленского. Такому неожиданному союзу удивились представители демократических сил.
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26.08.2020 22:24 Відповісти
Я так гидотно не почував себе навіть при Овочі.
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26.08.2020 22:30 Відповісти
Зеленський ховається в автобусах, Зеленський ховається від людей, Зеленський, мабуть, змушує свою охорону битися і ламати ребра протестуючим. Петро Порошенко, коли був на посаді Президента, ніколи не тікав від мітингарів чи пікетників - Артур Герасимов
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26.08.2020 22:32 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3288
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26.08.2020 22:51 Відповісти
Українці ГИДУЮЬСЯ ним.
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26.08.2020 23:25 Відповісти
Невиліковний д*вбой@б! Як ви могли це обрати, йолопи?Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6264
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26.08.2020 22:34 Відповісти
Українці ГИДУЮЬСЯ ним.
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26.08.2020 23:23 Відповісти
Можливо малороси, а українці ніколи.
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27.08.2020 08:32 Відповісти
Дивитися на вираз обличчя жінки сурдоперекладача з Прямого, коли вона перекладає інфу про танці зайця на святі незалежності - безцінно Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 45 Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2296
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26.08.2020 22:38 Відповісти
Зеленский - это не только 60 килограмм клоуна, но и полтора метра бесконечного стыда
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26.08.2020 22:41 Відповісти
зе-ишак проводит предвыборную кампанию "прслуги олигархов" за счет терпил из "нарiда". беня одобряэ.
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26.08.2020 22:56 Відповісти
Не полтора метра, а полотры тысячи километров
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26.08.2020 23:00 Відповісти
Зейло, б**дь! (Зеленое *****)
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26.08.2020 22:57 Відповісти
п-бол окучивает зе-билов...
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26.08.2020 22:58 Відповісти
Как классно сказал:
не "я приму закон"
и даже не "я поддержу закон"
****** сказало "я готово поддержать"
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26.08.2020 23:34 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2649
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27.08.2020 00:15 Відповісти
ШО таке,,,? Крышка пианино упала??
НУ,бывает....
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30.08.2020 03:25 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fna-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-pro-ce-povidomili-cherez-tri-dni%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPxrscBM8cj3vC07mzI644bmVIEzpJSy57lJAEVVnJLYPePAMOSIRshQ&h=AT3-MnMMyYgHf28Ux1wKjqBYPSNhiQOhhpRP7VjmDIZUu5HaSbMaljtcbKncTuXrzY4UL8Rem0FB4Eg8lgs05j0KdAClmyVUGlYPtciC_bOhUCYnE9SYFsiWWU_nVXKe4IvT&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0J7IOu_Ot6fulDNvgHUJH-wYs71XS-x5loH_RmdLUZ9S-8wHoeuI8VY71QZGC8Hr-N7LczMJIExsIaYBii-YQGJKsogehOjIozDRNRCr-kNxDOury14IzyxSSppL1H7B2U8HF4G1So0hyFxQiWb_HyRHIqyHdkJF9NB-5RWLl8QsAKV8k На Донбасі загинув український військовий: про це повідомили через три дні Старший лейтенант володимир Рудик загинув 21 серпня від кульового поранення,захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять Герою!
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського в проголошені промови.

Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2903
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27.08.2020 00:17 Відповісти
Зеленський https://bykvu.com/ua/bukvy/den-nezalezhnosti-golovne-z-promovi-prezidenta-zelenskogo/ виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності. Він зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.

Це ж і є ті самі бариги, які торгують на крові. Торгують нашим суверенітетом та незалежністю. Огидні потвори.
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27.08.2020 00:18 Відповісти
Люблю я цензор-всю поросякокремляндію в одній клітці збирає-зелень жерти.Може хтось з лохів і клюне-хто знає.
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27.08.2020 00:40 Відповісти
Люблю я таких тупорилих зебілів як ти, так і хочеться дати тобі морквину, щоб потренувався
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27.08.2020 08:17 Відповісти
Прогнуть Порошенко не вышло, поэтому запустили проект "Буратино"

https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.

Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.

Ну так вот.

...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:

"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь
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27.08.2020 00:40 Відповісти
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8443
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27.08.2020 00:41 Відповісти
е мое, оказывается оно готово, но еще не подписало, что времени у кАзла квартального не было?
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27.08.2020 07:11 Відповісти
 
 