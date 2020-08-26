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Новини Фото День Незалежності
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Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України. ФОТОрепортаж

У марші захисників України, який відбувся 24 серпня в Києві, взяла участь маленька донька "кіборга" з 90-го батальйону Руслана Боровика.

Як передає Цензор.НЕТ, фото опублікувала користувачка Фейсбуку Віта Ченкова.

Вона зазначила: "Завойовуємо Незалежність для них і заради них! На світлині Анна Боровик, донька кіборга 90-го окремого аеромобільного батальйону Руслана Боровика. Разом із татом брала участь у Ході ветеранів 24.08.2020 р".

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 01
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 02
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 03
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 04
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 05
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України 06

Автор: 

ветерани (1069) День Незалежності (701) 90 ОАеМБ (5)


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Топ коментарі
+70
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 3202
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26.08.2020 23:41
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Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 7029
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26.08.2020 23:39
+67
А это Мама с большой буквы

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 8890
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26.08.2020 23:44
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Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 4040
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26.08.2020 23:38 Відповісти
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 7029
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26.08.2020 23:39 Відповісти
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 2243
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26.08.2020 23:40 Відповісти
дитя полка! не лякається дядьків у однострої! красуня... маленька папина квіточка!
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26.08.2020 23:40 Відповісти
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 3202
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26.08.2020 23:41 Відповісти
Боже, какая классная фотка!
Вот она настоящая история Украины! И будущее страны!
Все будет Украина! Никакие зебилоиды, ермаки и прочие предатели не остановят будущее Свободной и Независимой Украины!
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26.08.2020 23:48 Відповісти
в одній руці - прапор , в іншій дитя...
чудове фото, дійсно!
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26.08.2020 23:55 Відповісти
ничего не напоминает памятник Берлин Трептов парк...
Пам'ятник воїнам Радянської Армії в Трептов-парку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берліні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Treptower Ehrenmal) - радянський меморіальний комплекс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA Трептов-парку , де поховано близько 5 000 радянських воїнів. Являє собою фігуру радянського солдата, в одній руці якого - меч, що розрубує фашистську свастику, на іншій - врятована з руїн поверженого Берліна маленька німецька дівчинка. У основи пам'ятника розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9 мавзолей .
З урахуванням висоти пагорба і цоколя основи загальна висота монумента дорівнює приблизно 30 метрам. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 скульптура воїна була розібрана і відправлена на реставрацію. Навесні 2004 пам'ятник воїнам Радянської Армії, полеглим в боях з нацизмом в Берліні, повернений на колишнє місце.
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27.08.2020 08:37 Відповісти
Таки да. Они таких вот ребят и боятся до икоты, до мокрых подштанников.
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27.08.2020 00:08 Відповісти
«БУДУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ !
СТАНУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ !»
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 2325
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27.08.2020 01:16 Відповісти
Низкий Вам поклон хлопцы! Благодаря Вам, мы отмечаем свою Независимость Украины!
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26.08.2020 23:43 Відповісти
А это Мама с большой буквы

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 8890
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26.08.2020 23:44 Відповісти
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 9021
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26.08.2020 23:45 Відповісти
А хто ця жіночка з дитиною ? Волонтерка чи військова ? Колись щось про неї писали, вже не памятаю
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27.08.2020 00:27 Відповісти
оце Свято! оце шана і повага Героям...
душа радіє і гордість до неба за їх...справжніх і щирих...як це дитя...
щасти манюня...
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26.08.2020 23:45 Відповісти
Украина принадлежит вот таким как Она !!! И Мы должны оставить Им Свободную Украину - от ваты, сепаров, кацапов, предателей и просто мразей!!! Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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26.08.2020 23:48 Відповісти
Героям слава !!
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26.08.2020 23:53 Відповісти
И их будущий защитник

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 5571
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26.08.2020 23:48 Відповісти
ты шо вы понимаете! во как надо!
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 4564
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27.08.2020 08:10 Відповісти
и дочь Журавля с его отцом были на марше,
а после,отец с флагом на майдане стоял
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26.08.2020 23:52 Відповісти
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 6062

...
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27.08.2020 00:21 Відповісти
я их после марша видела,отец стоял со знаменем
хотели подойти с соболезнованиями,но ...может люди не хотят бередить рану
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27.08.2020 00:38 Відповісти
Слава нашим Героям !! ❤️
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26.08.2020 23:52 Відповісти
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 6962
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27.08.2020 00:01 Відповісти
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 1799
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27.08.2020 00:01 Відповісти
Діти і онуки під час війни дорослішають набагато швидше і потім стануть на захист України. Так, що вороги, особливо росія, можуть забути про Україну. Слава Україні!
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27.08.2020 00:07 Відповісти
Героям Слава!
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27.08.2020 00:08 Відповісти
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 535
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27.08.2020 00:10 Відповісти
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 440
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27.08.2020 00:25 Відповісти
от де свято,а не коло Софії
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27.08.2020 00:35 Відповісти
Нет слов...
Дай вам, боже, здоровья
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27.08.2020 00:31 Відповісти
Люди, у которых есть такие фотки, выкладывайте их!
И слеза прошибает, и сердце радуется!
И еще более, к сожалению, сегодняшняя власть кажется чужой... Параллельной
А на этих фотках такие родные люди, свои
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27.08.2020 00:35 Відповісти
Яка чудова дівчинка !
І, зверніть увагу, їй все подобається.
Буває, дітки вередують, як багато людей, втомлюються.
А цій ляльці добре з татком і його побратимами.
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27.08.2020 00:40 Відповісти
Два мира - два Шапиро
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27.08.2020 00:52 Відповісти
Там Україна.
А Шапіро приходять, і уходять.
На Ростов.
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27.08.2020 01:20 Відповісти
На Ростов - это уйти от ответственности.
Зло должно быть покарано публично и показательно.
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27.08.2020 01:24 Відповісти
Яке чудове дівчатко-кошенятко :3
Щастя тобі, Анічко! Рости красунею, таткова принцесо!
І батькові - най тебе куля обминає, козаче. Тобі ще погуляти на весіллі доці й виховувати онуків!
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27.08.2020 01:27 Відповісти
На відстаны два квартала маємо два світи. Світ "корпоративів", "попсових дискотек" і прокацапленого шабашу манкуртів проти світу героїв-захисників. І зрозуміло хто перемагає.
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27.08.2020 03:00 Відповісти
Серце радіє, дивлячись таке!
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27.08.2020 07:21 Відповісти
"Голубые береты" повернулись?
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27.08.2020 07:23 Відповісти
Такая славная крошка! Вспоминается мем советских времен: два мира - два образа жизни. Нормальному ребенку хорошо в этой атмосфере, а не среди чумовой попсы.
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27.08.2020 07:24 Відповісти
У кацапов так же. "Найдите два отличия" Красивые фото, но зачем?????
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27.08.2020 08:57 Відповісти
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 9296
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28.08.2020 00:20 Відповісти
 
 