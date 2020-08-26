Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України. ФОТОрепортаж

У марші захисників України, який відбувся 24 серпня в Києві, взяла участь маленька донька "кіборга" з 90-го батальйону Руслана Боровика.

Як передає Цензор.НЕТ, фото опублікувала користувачка Фейсбуку Віта Ченкова.

Вона зазначила: "Завойовуємо Незалежність для них і заради них! На світлині Анна Боровик, донька кіборга 90-го окремого аеромобільного батальйону Руслана Боровика. Разом із татом брала участь у Ході ветеранів 24.08.2020 р".











