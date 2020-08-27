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Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали одного з керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними досудового розслідування, службовець міграційної служби налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння у виготовленні паспортів для виїзду за кордон та оформлення дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Слідчі ДБР затримали службовця 26 серпня 2020 року під час одержання ним 500 доларів США та 1 000 гривень в порядку ст. 208 КПК України.

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У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 01

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – працівники УСБУ у Закарпатській області.

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Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 02
Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 03
Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 04
Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 05
Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 06
Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті 07
Фото: сайт  ДБР

Автор: 

хабар (4702) закордонний паспорт (185) ДБР (3491)


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А я-то думаю: Кто это весь бюджет разворовал? Так вот же он! Молодцы ГБРовцы! Не зря мы вас содержим на сотни миллионов народных денег.
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27.08.2020 11:04 Відповісти
Размер дохода киевских контор "по трудоустройству" за границей - от миллиона евро в неделю черным налом. Все принимается от клиентов наличкой, никаких чеков, договоров.
А зачастую и лицензий. Ублюдочная власть и тут ничего не делает. Причина? - Бездарность и жадность.
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27.08.2020 11:23 Відповісти
Странно, что у "одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье" не оказалось такого фонарика для проверки.
предложить посветить на купюры перед расчетом. Делов-то...
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27.08.2020 12:06 Відповісти
Убрали конкурента? Хотя при 500$ -- это курам на смех, а не конкуренция.
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27.08.2020 12:10 Відповісти
 
 