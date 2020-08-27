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Новини Фото ДТП
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Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція. ФОТО

20-річний водій і 15-річна пасажирка загинули на місці події, ще три людини травмовані й доставлені в лікарню з численними травмами.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагічна автопригода сталась у місті Березань.

Встановлено, що водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці перебували водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці.

20-річний водій та 15-річна пасажирка від травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років зазнали численних травм. Їх госпіталізували до медичного закладу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розпочато досудове розслідування.

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Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція 01
Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція 02

Автор: 

ДТП (4467) Київська область (4022) смерть (6750)


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Топ коментарі
+2
Болгаркою.
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27.08.2020 12:49
+1
Зіпсував забор. Казьол.
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27.08.2020 12:51
+1
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок... - это уже ни к чему 😪
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27.08.2020 12:53
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низенько летів видно.. + після дощу...
шкода дітей.
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27.08.2020 12:47 Відповісти
как так то? чем крышу взрезало?
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27.08.2020 12:48 Відповісти
Болгаркою.
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27.08.2020 12:49 Відповісти
а да..
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27.08.2020 12:51 Відповісти
Зіпсував забор. Казьол.
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27.08.2020 12:51 Відповісти
Судячи з паркану - не перший випадок.
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27.08.2020 12:55 Відповісти
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок... - это уже ни к чему 😪
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27.08.2020 12:53 Відповісти
скока стоит "у него колесо заклинило"?
эксперты после каждого такого трафунка:

Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція - Цензор.НЕТ 5620
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27.08.2020 12:55 Відповісти
Некого уже лишать свободы, сбежал на тот свет.
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27.08.2020 13:00 Відповісти
Летун малолетний! Допонтовался ...
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27.08.2020 13:09 Відповісти
Добре хоч пішоходів не було.
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27.08.2020 13:36 Відповісти
Вот и полетали...
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27.08.2020 15:48 Відповісти
свидетелям секты "а какая разница" наглядный пример того, что разница есть, а если её игнорировать, то законы природы неумолимо расставляют всё по местам..
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27.08.2020 16:02 Відповісти
 
 