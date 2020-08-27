Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція. ФОТО

20-річний водій і 15-річна пасажирка загинули на місці події, ще три людини травмовані й доставлені в лікарню з численними травмами.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагічна автопригода сталась у місті Березань.

Встановлено, що водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці перебували водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці.

20-річний водій та 15-річна пасажирка від травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років зазнали численних травм. Їх госпіталізували до медичного закладу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розпочато досудове розслідування.

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