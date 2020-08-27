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Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський другий день перебуває на Дніпропетровщині з робочою поїздкою. Глава держави ознайомився з планом реконструкції спорткомплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 1". Цей спорткомплекс - найбільший у Кривому Розі. Його оновлення буде проходити в рамках програми Президента "Велике будівництво".

Після реконструкції на території будуть нові футбольні поля та спортмайданчики. У самому приміщенні будівлі стадіону облаштують ігрові спортзали, спортзали для важкої атлетики, боксу, фітнесу, карате, греко-римської боротьби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОП.

Наразі комплекс перебуває в аварійному стані, ним ніхто не користується.

Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів 01

Під час огляду Володимир Зеленський попросив запланувати в межах реконструкції наповнення спорткомплексу сучасним обладнанням, а також залучити до його роботи професійних тренерів. Крім того, Глава держави наголосив на необхідності включити в план реконструкції облаштування сучасного парку, розміщеного поряд зі стадіоном, щоб уся територія була місцем відпочинку не лише для спортсменів чи любителів спорту, а й для інших містян.

Загалом стадіон вміщуватиме на трибунах майже 16,5 тис. осіб. Глава держави зауважив, що необхідно по можливості підкоригувати кількість місць, щоб тут могло перебувати до 30 тис. глядачів.

"Я просто пам'ятаю, що 30 тисяч людей у нас заповнювалося. Не тільки ж питання у матчах. У Кривому Розі я не бачу якоїсь великої арени для заходів чи концертів. Мені здається, що найбільша арена на 16 тисяч для Кривого Рогу – це мало", – сказав Президент.

Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів 02

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зауважив, що цей об'єкт є дуже важливим для регіону, адже він стане своєрідним магнітом.

"Це буде не лише футбольний стадіон. Це буде розвиток спорту в усій області. Тому що там будуть тренуватися діти. І це буде добре, тому що ми забираємо дітей з вулиць, вони будуть займатися спортом", – сказав міністр.

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Володимир Зеленський зазначив, що побудова та ремонт таких інфраструктурних об'єктів, як "Металург", дасть змогу підліткам реалізовувати свої амбіції та азарт. І внаслідок цього соціальне життя українців буде прогресивнішим і здоровішим.

Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів 03

"Ми хочемо показати нашим людям: коли влада є відповідальною, коли не думає тільки про свій інтерес, як було типово для різних політиків у нашій історії, то результат цього можна побачити у вигляді ось таких оновлених великих об’єктів", – розповів Володимир Зеленський під час відвідання території спорткомплексу.

Також Президент наголосив, що по всій Україні потрібно створювати ще більше сучасних умов для спорту, для всіх видів фізичної активності.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Кривий Ріг (1358) стадіон (99) будівництво (3018) Гутцайт Вадим (78) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+30
Вся країна спостерігає, як воно п'є, робить зарядку, гуляє, розважається...
Може воно просто Томагочі ?

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов - Цензор.НЕТ 6421
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27.08.2020 13:15
+29
К пенсии. Будет перед "последними баранами" выступать...
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27.08.2020 13:14
+21
По улицам осла водили...и на стадион завели..
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27.08.2020 13:11
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Я не вижу в Кривом Роге..... очистные сооружения включать надо коротконогий имбецил.
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27.08.2020 13:34 Відповісти
а вот шаурмятню, шо будет рядом с концертным залом, можно и на 16 тысяч построить.
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27.08.2020 13:35 Відповісти
Разберись сначала у криворожцев есть деньги на концерты ходить??? Лучше б фантачики в парке построил, с водкой.
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27.08.2020 13:36 Відповісти
Владимир Александрович, у вас мендель отклеилась....
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27.08.2020 13:36 Відповісти
В Москве дом взорвали,сегодня в Керчи... Путлер не террорист...
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27.08.2020 13:37 Відповісти
Весь мир концерт,а люди в нём актёры и артисты!
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27.08.2020 13:37 Відповісти
Каждый день он просто пробивает дно и конца еще не видно
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27.08.2020 13:39 Відповісти
Весь мир бардак,только Короновирус сегодня Бог рекламы
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27.08.2020 13:39 Відповісти
И да, это еще ничего не значит, он уже забыл про нее, сейчас есть более важное обещание скоро школа, надо по 4000$ дурам которые будут белютени за него подкидывать.
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27.08.2020 13:39 Відповісти
В Москве Майдан...
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27.08.2020 13:42 Відповісти
Это будет не только футбольный стадион. Это будет развитие спорта во всей области. Потому что там будут тренироваться дети. И это будет хорошо, потому что мы забираем детей с улиц, они будут заниматься спортом", - да чё так мелко ? По всей галактике. @уёвый балаган.
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27.08.2020 13:42 Відповісти
Это будет развитие спорта во всей вселенной!

В клубе "Остапа Бендера" появился молодой и энергичный председатель.
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27.08.2020 16:07 Відповісти
«.....обновление будет проходить в рамках программы президента «Большое строительство»(с)
--------------------
Ха.....вспомнился мультик про Чебурашку, где они детскую площадку строили.......там Чебурашка «речуху» толкал: мы строили, строили, и наконец построили! Ура!(с).....
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27.08.2020 13:47 Відповісти
Насрать на спорт, главное своих пристроить , пусть поют
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27.08.2020 13:53 Відповісти
Шутом был - шутом и остался
Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 3310
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27.08.2020 13:53 Відповісти
О дааа!!!Это твое!!! Тут ты на своем месте!!!
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27.08.2020 13:56 Відповісти
Идиот.
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27.08.2020 13:58 Відповісти
Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 504
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27.08.2020 14:00 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25496236.html Хотите знать, куда пойдут деньги от повышения налогов?

Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 4111
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27.08.2020 14:11 Відповісти
Юзік проти нього - геній!! Хоча - вони обидва з міста "геніїв" так, як у це місто з покон віку зсилали зеків та засуджених за дрібні злочини...Шахтарям та металургам -слава...однак їх меньшисть...
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27.08.2020 14:15 Відповісти
Інших проблем для Президента не існує.
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27.08.2020 14:18 Відповісти
Ну як це не існує? А пошту бабцям привезти, а м'ячем в кільце попасти, а в Макдональці пожерти, а активісток побити за допомогою охорони і т.д.
Роботи ще дуже багато.
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27.08.2020 15:19 Відповісти
А мы то думали, что стадионы для спортсменов, а оно вот чего, Михалыч.....Кому - что, а придурку - свое.
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27.08.2020 14:39 Відповісти
кому война, а кому мать родная...
других проблем нет, все буде концерты и верки сердючки
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27.08.2020 14:51 Відповісти
Та да, мало места. А вдруг этому недоумку захочется столицу в Кривой Рог перенести, а то многотысячные марши единой и независимой Украины, мешают жить, петь, плясать прокремлевской шобле.
Очень жаль, что в этом ужасе на фоне светлого облика нашего героя, я увидела Джамалу.
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27.08.2020 15:08 Відповісти
Усё правильно. Только один Юзик займёт пять мест ,ейная жена шесть и выродки по два на рыло. А , вообще каким боком какой-то стадион в депрессивном городишке в программе Большая стройка , а это дороги , а не забавки ишака
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27.08.2020 15:58 Відповісти
Його що вішати на цій арені будуть?
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27.08.2020 15:59 Відповісти
Кому шо, а курці просо.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Шёл седьмой год роSSийско-украинской войны......................
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27.08.2020 16:27 Відповісти
Государственная программа "Большой Куш"
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27.08.2020 16:29 Відповісти
Вот она главная проблема воюющей страны - на родине великого кормчего концерты проводить негде.
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27.08.2020 17:55 Відповісти
Україні б проблеми зеленського. Такого безсоромства ще не було.
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27.08.2020 17:58 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане..
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27.08.2020 18:36 Відповісти
Этот третьесортный клоун Зеленский, готовит стадион под себя и свой 95-й квартал, после того как его вышвырнут с президенства?!!
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27.08.2020 19:44 Відповісти
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