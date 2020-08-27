Фільм "Слов'янськ. Початок війни" переміг у номінації "Документальний фільм" телерейтингу "Знято в Україні". ФОТОрепортаж

Фільм "Слов'янськ. Початок війни" переміг у номінації "Документальний фільм" професійного телерейтингу "Знято в Україні".

Про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наш із Taнею Терещенко, Ігорем Свиридовим і Катериною Кириченко півторагодинний фільм "Слов‘янськ. Початок війни", показаний на Телеканалі ICTV 14 жовтня у День захисника Вітчизни, переміг в експертному голосуванні номінації "документальний фільм" професійного телерейтингу "Знято в Україні", заснованому Медіа Групою Україна та delo.ua.

Дякую всім причетним. Церемонію нагородження всіх переможців у всіх номінаціях, зокрема Наталії Ворожбит, можна подивитися тут, а сам наш докфільм за участю військово-політичного керівництва того часу, зокрема, Арсена Авакова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Степана Полторака, Віктора Муженка і безпосередніх учасників битви за місто Мирослава Гая, Позивного Маршала, Олександра Волошина, Олександра Макеєнка та інших можна подивитися тут", - розповів Шевченко.

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