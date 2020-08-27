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Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео. ФОТОрепортаж

Президент Зеленський під час робочого візиту на Дніпропетровщину відвідав матч відродженого ФК "Кривбас" проти ФК "Черкащина". Сам глава держави запізнився майже на годину - і через нього матч затримали. Команди чекали в роздягальнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Tribuna.com".

Зазначається, що Зеленський мав зробити перший символічний удар для відродженого за його дорученням клубу.

"Президент України запізнився майже на годину - і через нього матч затримали. Команди чекали в роздягальнях. Замість призначеної 17.00 гра почалася о 17.52", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що главу держави зустрічали не тільки оплесками, але і персональним банером, який вивісили вже під час матчу: "Зеленський - три-два-раз. Ганьбить наш "Кривбас".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій

Зеленський прокоментував перший матч "Кривбасу": "Це великий бренд нашого рідного міста. Я впевнений, що навіть всієї області та України. Ми з батьком завжди ходили на матчі з захопленням. Важлива була перемога, але вболівальники вболівають за своїх, незважаючи на результат. Ми не бачили своїх багато-багато років, на жаль. Це був виклик. Я всім вдячний. Пізніше їхні прізвища будуть озвучені, щоб місто знало, хто допомагає. Хто вклався силами, грошима і, головне, бажання. Хто зробив це. Це важливий день для футболу і "Кривбасу". Радий відродженню нашого рідного, улюбленого клубу".

В Офісі Президента пізніше пояснили, що матч довелося затримати майже на годину через розмову Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео: "Сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео. ... Відповідно, кілька зрушили інші пункти програми робочої поїздки глави держави в Дніпропетровській області. Зокрема, це зумовило і затримку з відвідуванням футбольного стадіону "Гірник", де після відродження грав свій перший матч "Кривбас". Зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством".

Президент "Кривбасу" Костянтин Караманиць дав своє пояснення. Уже після заяви офісу президента: "Хочу вибачитися за затримку матчу, яка сталася через певні організаційні моменти. Мабуть, ми переоцінили свої можливості, вирішили, що вдасться зробити реконструкцію стадіону в дуже короткі терміни, ще й в умовах карантину. Ми з великим натхненням взялися за роботу, зробили багато речей: розширення поля з установкою системи поливу, ребрендинг трибун, ремонт адміністративної будівлі, установка сектору для фанатів і багато інших приємних дрібниць. Ми майже встигли, але як кажуть, "нам забракло одного дня". Навіть не дня, а 30-40 хвилин. І це саме той час, в який сталася затримка. Це маленька ложка дьогтю у великій бочці меду. Але ми готові до будь-якого штрафу за прикрий факт. Ще раз приносимо вибачення".

Також читайте: Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський

Матч відродженого ФК Кривбас затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео 01
Матч відродженого ФК Кривбас затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео 02
Матч відродженого ФК Кривбас затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео 03
Матч відродженого ФК Кривбас затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Кривий Ріг (1358) футбол (1581) Помпео Майк (337) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+34
Ну прямо как х#йло, у того тоже манера опаздывать везде...
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27.08.2020 14:24
+27
А в мак дональдс он не опоздал, бо там можна харчеваться
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27.08.2020 14:26
+21
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 3008
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27.08.2020 14:31
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Ну прямо как х#йло, у того тоже манера опаздывать везде...
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27.08.2020 14:24 Відповісти
А в мак дональдс он не опоздал, бо там можна харчеваться
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27.08.2020 14:26 Відповісти
А що без Зеленського футболісти не могли розпочати гру? Ну приїхав би потім, чого матч відкладати? Є розклад, трансляції по телебаченню, якісь правила ФФУ. Зеленський тут взагалі не учасник процесу. Піаритись на відродженні ФК Кривбас можна і після закінчення матчу, тим більше що рейтинг вже не врятувати!
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27.08.2020 14:30 Відповісти
Ну Гриценко би точно не запізнився
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27.08.2020 14:32 Відповісти
"Зеленский - три-два-раз"
.. да лан, он и раньше был пид*орас, а не только на матче))))
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27.08.2020 14:34 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2020 14:37 Відповісти
Феєрично! Зєля впевненно йде дорогою "першого секретаря КПРС"
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27.08.2020 14:24 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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27.08.2020 14:29 Відповісти
В чем смысл этой фразы? Новый фетиш?
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27.08.2020 14:31 Відповісти
и йуля въезжает на белом коне?
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27.08.2020 14:34 Відповісти
я кстати, хорошо тебя помню, как ты перед выборами 2019 в зеленое переодевался, а позжее обратно
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27.08.2020 15:07 Відповісти
запряженому в каляску
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27.08.2020 17:42 Відповісти
гдавное ,чтоб зекретин на свадьбы теперь не наведывался ...
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Совок у всій красі. А худоба на трибунах і спортсмени звісно же потерплять.
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Не совок. Он в точности начал копировать пуйло, тот имеет такую привычку - опаздывать везде.
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27.08.2020 14:29 Відповісти
Норм. Ради одного из величайших лидеров мира и солнце свой восход задержит.
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Я віжу бєзуміє в єго глазах. І на мєстє рєфєрі я би задумался
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 9802
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27.08.2020 14:28 Відповісти
"Это большой бред нашего родного города. Я уверен, что даже всей области и Украины." Источник: https://censor.net/p3216164
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27.08.2020 14:28 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8668не думай о квартале свысока... Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 4406 яйцо сразило Витю наповал...
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27.08.2020 14:29 Відповісти
и кончили эти ребята так себе. Один затворник в ростове, второй на разогреве у хора александрова
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27.08.2020 14:34 Відповісти
остановите Землю пока.
буба хрипит с кем то.
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27.08.2020 14:30 Відповісти
Представляете что-бы неслось со всех утюгов если бы задержали футбольный матч при Порошенко!
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27.08.2020 14:30 Відповісти
Бубачке можно
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27.08.2020 14:33 Відповісти
Двойная рояль. Тьху,мораль
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27.08.2020 14:36 Відповісти
Ога! Флешмоби влаштовували, «я тобі не рідненька»))) де ця ТП тепер?
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27.08.2020 14:39 Відповісти
Ну хорошо хоть Помпео у телефона час не сидел, ждал, пока янеЛох ударит по мячику...
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27.08.2020 14:30 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 3008
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27.08.2020 14:31 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8051
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27.08.2020 14:32 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 5243
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27.08.2020 14:34 Відповісти
мендель спалилась..
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27.08.2020 14:39 Відповісти
... "записки умалишенного" ...
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27.08.2020 14:55 Відповісти
Физическая тоска по основной работе
Полтора года я воздерживался от шуток о рояле - пока мироздание в облике Прозорро не показало мне https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-003692-b эту закупку от ДУСи. Я закричал как выпь.
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 1658
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 1199
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27.08.2020 14:32 Відповісти
Песню про совок Зеленского сочинил Игорь Тальков про страну не Дураков...Зеле в 1989 году было всего 11 лет...
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27.08.2020 14:32 Відповісти
это тот, который пороха критиковал за любовь к перерезанию ленточек?"верной дорогой идете, товарищи"...а объяснение президента кривбасса вообще из ряда вон
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27.08.2020 14:32 Відповісти
Усі пусіки! Поїло, покакало м"ячиком погралося. Всьо!!!!!

Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 9111
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27.08.2020 14:35 Відповісти
Сказал бы: гамбургер дожевывал; нарид бы с пониманием отнесся к простой человеческой слабости гаранта. А так дипломатию какую-то мутную приплел.
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27.08.2020 14:35 Відповісти
Не дожевывал а удалял продукты переваривания гамбургера за которыми Шарий охотился!
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27.08.2020 14:39 Відповісти
а чего Саак в Грузию уезжает от найвеличнешего и найумнейшего зелупы?и пофиг что там на него дела заведены -при Порохе приходилось отлавливать)))
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27.08.2020 14:37 Відповісти
Та й таке!

Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8708
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27.08.2020 14:42 Відповісти
Там уже для него и камера приготовлена и влажную уборку в ней сделали
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27.08.2020 14:44 Відповісти
Да ему там срок корячится! Не поедет! Думаю сначала по Киеву побегает теперь от Зеленского! Хотя Курченко (Путин) под это денег не даст!
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27.08.2020 14:44 Відповісти
Пофіг на його життєві переміни. абсолютно пофіг
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27.08.2020 14:48 Відповісти
Сгоден якщо завтра Скажуть що Карсон зник чи там ще шось пофіг. Але він украв у нас 5 років!
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27.08.2020 15:05 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3216164/match_vozrojdennogo_fk_krivbass_zaderjali_pochti_na_chas_izza_opozdaniya_zelenskogo_v_op_zaderjku_obyasniliкто то из игроков скакал на скакалке, другие играли в карты в ДУРАЧКА
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27.08.2020 14:38 Відповісти
А если бы вместо зеленского на стадион приехал какой-нибудь дурачок?
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27.08.2020 14:40 Відповісти
Говорят, точность , вежливость королей 🙁 Явно не король , а Клоун😅😅😅
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27.08.2020 14:44 Відповісти
пздц... обьяснение на уровне помощника клоуна в цЫрке но не преза....Сказал бы прямо - курнул и забыл..
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27.08.2020 14:45 Відповісти
довбень грається в гєнсєка.
батько-совкодрочер, відповідно, й виховав совкодрочера.
цікаво почитати й https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/editors/2823077.html?fbclid=IwAR2PqOoPYI3i3BkKo3JimD4KmaNizUqzkO7Zxc_XtgGcLxq3f0OSD5QUEeQ оригінальну статтю.
зверніть увагу: на фанатському магазині зедовбні написали "розважальний (веселий) магазин" - символічно за влади такого тупня.
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27.08.2020 14:51 Відповісти
Точность- Вежливость Королей, но не тупых клоунов
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 6444
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27.08.2020 15:01 Відповісти
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 1388
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27.08.2020 15:41 Відповісти
ФК "Горняк" официально переименовали в ФК "Кривбасс", это называется возрождение?
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27.08.2020 15:20 Відповісти
Кто-то любит рассказывать, что клятый Порошенко ездил по Украине и ленточки перерезал...
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27.08.2020 15:31 Відповісти
Так воно ленточку не перезало! Воно мячиком бавилось! Шах и мат порохобот!
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27.08.2020 15:43 Відповісти
А як же без Зеленського?
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 3032
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27.08.2020 15:53 Відповісти
Снимите с зеленого ничтожества корону. Иначе будет то, что в Беларусии.
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27.08.2020 15:59 Відповісти
скоро святого будет ожидать и открытие Олимпийских игр! Не все сразу!
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27.08.2020 16:11 Відповісти
У ***** навчився? В глаза заглянув і всЙО...
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Что-то я не припомню, чтобы Порошенко делами винницкой "Нивы" занимался.
А мог бы и Чемпионом Украины её сделать. Пару раз.
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27.08.2020 16:57 Відповісти
кривбас повинен понести покарання за порушення регламенту. Чи футболістам і глядачам--"какая разніца"
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27.08.2020 17:04 Відповісти
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 2805
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27.08.2020 17:19 Відповісти
Это стадион???
Больше похоже на загон для скота с картофельным полем.
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27.08.2020 20:05 Відповісти

Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс
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27.08.2020 20:58 Відповісти
Спортивний ти наш ! Пиарщик теперь еще и от футбола.
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28.08.2020 10:20 Відповісти
Чмо! В країні стільки проблем, а воно дурнею займається.
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28.08.2020 10:23 Відповісти
 
 