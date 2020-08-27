Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео. ФОТОрепортаж

Президент Зеленський під час робочого візиту на Дніпропетровщину відвідав матч відродженого ФК "Кривбас" проти ФК "Черкащина". Сам глава держави запізнився майже на годину - і через нього матч затримали. Команди чекали в роздягальнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Tribuna.com".

Зазначається, що Зеленський мав зробити перший символічний удар для відродженого за його дорученням клубу.

"Президент України запізнився майже на годину - і через нього матч затримали. Команди чекали в роздягальнях. Замість призначеної 17.00 гра почалася о 17.52", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що главу держави зустрічали не тільки оплесками, але і персональним банером, який вивісили вже під час матчу: "Зеленський - три-два-раз. Ганьбить наш "Кривбас".

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Зеленський прокоментував перший матч "Кривбасу": "Це великий бренд нашого рідного міста. Я впевнений, що навіть всієї області та України. Ми з батьком завжди ходили на матчі з захопленням. Важлива була перемога, але вболівальники вболівають за своїх, незважаючи на результат. Ми не бачили своїх багато-багато років, на жаль. Це був виклик. Я всім вдячний. Пізніше їхні прізвища будуть озвучені, щоб місто знало, хто допомагає. Хто вклався силами, грошима і, головне, бажання. Хто зробив це. Це важливий день для футболу і "Кривбасу". Радий відродженню нашого рідного, улюбленого клубу".

В Офісі Президента пізніше пояснили, що матч довелося затримати майже на годину через розмову Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео: "Сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео. ... Відповідно, кілька зрушили інші пункти програми робочої поїздки глави держави в Дніпропетровській області. Зокрема, це зумовило і затримку з відвідуванням футбольного стадіону "Гірник", де після відродження грав свій перший матч "Кривбас". Зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством".

Президент "Кривбасу" Костянтин Караманиць дав своє пояснення. Уже після заяви офісу президента: "Хочу вибачитися за затримку матчу, яка сталася через певні організаційні моменти. Мабуть, ми переоцінили свої можливості, вирішили, що вдасться зробити реконструкцію стадіону в дуже короткі терміни, ще й в умовах карантину. Ми з великим натхненням взялися за роботу, зробили багато речей: розширення поля з установкою системи поливу, ребрендинг трибун, ремонт адміністративної будівлі, установка сектору для фанатів і багато інших приємних дрібниць. Ми майже встигли, але як кажуть, "нам забракло одного дня". Навіть не дня, а 30-40 хвилин. І це саме той час, в який сталася затримка. Це маленька ложка дьогтю у великій бочці меду. Але ми готові до будь-якого штрафу за прикрий факт. Ще раз приносимо вибачення".

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