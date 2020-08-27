Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. "боргу": до її складу входив син потерпілого. ФОТОрепортаж

Вінницькі поліцейські викрили злочинне угруповання на вимаганні з підприємця 19 тис. доларів США.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

До складу групи входили п’ять осіб, серед яких – син потерпілого. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили підприємця сплатити їм 12 000 доларів США неіснуючого "боргу" і вимагали від нього ще 7000 доларів США.

У четвер, 27 серпня, за результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили зброю, набої, боєприпаси, блокнот із "чорновими" записами про осіб, які "заборгували" гроші, паспорти, видані на ім’я інших осіб, а також речі і документи, що свідчать про причетність групи до вчинення інших злочинів.









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На цей час двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Після завершення всіх необхідних процесуальних заходів буде надана правова оцінка та кваліфікація діям інших членів угруповання.