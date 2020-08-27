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Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. "боргу": до її складу входив син потерпілого. ФОТОрепортаж

Вінницькі поліцейські викрили злочинне угруповання на вимаганні з підприємця 19 тис. доларів США.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

До складу групи входили п’ять осіб, серед яких – син потерпілого. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили підприємця сплатити їм 12 000 доларів США неіснуючого "боргу" і вимагали від нього ще 7000 доларів США.

У четвер, 27 серпня, за результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили зброю, набої, боєприпаси, блокнот із "чорновими" записами про осіб, які "заборгували" гроші, паспорти, видані на ім’я інших осіб, а також речі і документи, що свідчать про причетність групи до вчинення інших злочинів.

Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. боргу: до її складу входив син потерпілого 01
Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. боргу: до її складу входив син потерпілого 02
Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. боргу: до її складу входив син потерпілого 03
Банда на Вінниччині вимагала у бізнесмена $19 тис. боргу: до її складу входив син потерпілого 04

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На цей час двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Після завершення всіх необхідних процесуальних заходів буде надана правова оцінка та кваліфікація діям інших членів угруповання.

Автор: 

Вінницька область (1014) здирство (284) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+17
Милый мальчик, так и до депутатства недалеко.
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27.08.2020 15:05
+12
Павлики Морозовы на новом витке развития.
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27.08.2020 14:52
+6
как это мило, такая семья! Теперь малому одна дорога, в ЗЕпутаты
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27.08.2020 15:11
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Павлики Морозовы на новом витке развития.
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27.08.2020 14:52 Відповісти
Милый мальчик, так и до депутатства недалеко.
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27.08.2020 15:05 Відповісти
как это мило, такая семья! Теперь малому одна дорога, в ЗЕпутаты
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27.08.2020 15:11 Відповісти
швидше до песиків.
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27.08.2020 15:13 Відповісти
ну да, в зепутатах уже и так перебор с плядями
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27.08.2020 15:27 Відповісти
тобі видніше, ти ж у нас спец по ним.
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27.08.2020 15:36 Відповісти
видишь какой ты дебил - сам признал меня спецом по плядям, но когда я говорил тебе не голосуй за зелёных, ты взял и проголосовал
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27.08.2020 16:30 Відповісти
І навіщо мені головного плядуна слухатись ? В мене є голова не тільки для того щоб туда жерти, на відміну від твоєї голови.
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27.08.2020 19:14 Відповісти
Сын потерпевшего - сын Зеленскава?
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27.08.2020 15:11 Відповісти
Звідки дізнався?В сусідній палаті?
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27.08.2020 15:28 Відповісти
так это правда, сын зеленскава в сусидний палате?
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27.08.2020 15:29 Відповісти
Передавай йому вітання,й не відмовляйтесь від ліків.Може ще й одужаєте,хоча звідки взяться тому мозку?
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27.08.2020 15:50 Відповісти
зебанадий, ты ж сам, сообщением выше, об этом скулил
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Не розумію собачої і скавчання песвинів.
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27.08.2020 16:24 Відповісти
Дорогие детки.
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27.08.2020 16:19 Відповісти
видать батяня не давал отпрыску бабла на карманные расходы , вот сынок и решил взыскать с батяни алименты . что не добрал сынок в виде воспитания, добрал баблом
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27.08.2020 17:38 Відповісти
 
 