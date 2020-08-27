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СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" з аналогічним дизайном, поширюваним проектом B2B Jewelry.

Встановлено, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. 

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 01

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 02

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 03
СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 04
СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 05
СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників 06

Автор: 

афера (55) піраміда (32) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+23
С интересом следил за лохами, которые толпами перли деньги в этот "проект".
Люди вкладывали даже сотни тысяч, некоторые кредиты брали, закладывали квартиры

Что интересно, это "пирамида" нагло нарушала закон с 1-го дня - магазины продавали золото без кассового аппарата, принимали к оплате валюту, и это 2 года, в центрах городов.
Простой человек попробует маленький магазин открыть без кассового аппарата - ему не разрешат, а если начнет работать - оштрафуют и закроют. А тут...
Уверен, что СБУ "закрыло пирамиду" опять-таки по просьбе ее организаторов - пирамида собрала все что могла, теперь лохи требуют вернуть деньги, вот как раз повод им показать дулю с маком - "нас давит государство!".
Те кто закрывали глаза на магазины с миллионной выручкой без кассовых аппаратов и даже без расчетных счетов - должны ответить. Привет Авакову.
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27.08.2020 15:49
+21
B2B jewelry?))
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27.08.2020 15:25
+17
лох-это судьба
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27.08.2020 15:23
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Без сертификатов с доходностью 100500% в день старые "не халявщики, а партнеры" не поймут и разбегутся.
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28.08.2020 10:14 Відповісти
дадут всё и даже больше.
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28.08.2020 10:15 Відповісти
Любители халявы--лохторат зебила, жульки и жопоблока во всей красе!
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27.08.2020 23:35 Відповісти
И что теперь хотите сказать что я не получу своих выплат так как кто то настучал на б2б. Хотя смотрю на фото все кроме первой мне кажется подставными а первую можно было снять в любой период жизни компании просто придя с плановой проверкой, вот и думаю а не заказная то статейка?
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27.08.2020 23:57 Відповісти
Валерия ты не получишь своих денег потому что лохушка, тебя кинули мошенники и никто изначально не собирался возвращать тебе деньги.
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28.08.2020 00:26 Відповісти
вы пишете оскорбления а толку??? человек переживает потому что участник проекта как и многие кто тут оставляет комментарии!!!а если вам нравится злорадствовать - вперед на желтые порталы. у в2в однозначно выровняется ситуация!
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28.08.2020 08:56 Відповісти
не "участник проекта" а лох, которого кинули мошенники.
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28.08.2020 09:31 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха...
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28.08.2020 00:45 Відповісти
как-то все смутно описано и не указано в2в как объект не понятно почему! сильно некоторые хотели чтобы власти прижали гонту, вот и получайте. теперь снова будет пауза в выплатах пока будут разбиратся...класс
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28.08.2020 08:54 Відповісти
теперь снова будет пауза в выплатах пока будут разбиратся...класс

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Жди мИня и я вернусь,только очень жди.В очередь Буратины,в очередь.
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28.08.2020 09:07 Відповісти
неприятные новости! согласна что нигде не указано что за компания и тд. все догадались!!! интересно просто кому дорогу перешли и что в действительности случилось! печаль в том что выплаты пооходу на стопе будут. ххейтеры проекта ликуйте, но уверенна это не надолго
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28.08.2020 09:05 Відповісти
Ребятки, ну вот сколько можно? Где доказательства того, что это В2В? Вот не успокоятся никак конкуренты. Так осквернять...
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28.08.2020 09:34 Відповісти
Это называется "подрастить кабанчика". А потом - "чик"! Плебс, как обычно - в дураках, доход получили нужные люди, а СМИ рассказали о том, как восторжествовала справедливость и что злодеи покараны. Достойные ученики ВФЯ и компании.
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28.08.2020 10:18 Відповісти
Это вообще смахивает на один из методов давления на бизнес. На своей странице СБУ не сделало официальных заявлений по поводу того, у кого были обыски. Просто сделали обзор, а сми с радостью без разбора расспространило эту новость. Если бы были обыски у В2В и они им могли что-то предъявить, то вряд ли бы они сегодня работали. А все магазины работают.
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28.08.2020 12:32 Відповісти
https://youtu.be/qj7XHKehNGI ... посмотрите.. бигус..
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28.08.2020 13:15 Відповісти
А що це за держава, в якій таке можливе? Просто в черговий раз пересвідчуюсь, що у нас не держава, а кримінальний бантустан під орудою Авакова-Зеленського. З чим нас усіх і вітаю...
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28.08.2020 19:07 Відповісти
Не понимаю, откуда инфа что это именно б2б. На фото ничего нет с намеком на салоны
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28.08.2020 21:04 Відповісти
Очень не однозначное мнение по этому поводу
Учитывая что магазины продолжают работать . Думаю все будет ок
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30.08.2020 10:32 Відповісти
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