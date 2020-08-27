СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" з аналогічним дизайном, поширюваним проектом B2B Jewelry.

Встановлено, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.







