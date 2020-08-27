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СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України виявили в покинутій будівлі старої ферми в одному з селищ Волноваського району Донецької області схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів 01

У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР. ФОТОрепортаж

СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів 02

"За оперативною інформацією, схрон був обладнаний в 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення осіб, які облаштували схрон, і цілей використання арсеналу.

СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів 03
СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів 04

Дивіться також: Контррозвідка СБУ знешкодила схрон "МДБ ДНР" із вибухівкою і зброєю. ФОТО

Автор: 

зброя (7461) СБУ (12812) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+41
Все добровольцы враги, или будите назначать ?
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27.08.2020 15:55
+35
Вот они вражины. Доброваольцы. Не кивы, не петушарий, не портнов - вот они враги...
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27.08.2020 15:57
+33
Нахера вы трогаете? Может это было припрятано для партизанской войны, если чего. Чего уже появилось - осел Бубочка.
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27.08.2020 15:57
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Все добровольцы враги, или будите назначать ?
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27.08.2020 15:55 Відповісти
На месте ЗЕБЕни я бы хорошо почесал репу и ходил по жизни осторожней.
Схрон то не последний....
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27.08.2020 16:29 Відповісти
Схрон сделан при педро... так что педро хай шугается.
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27.08.2020 19:25 Відповісти
Вопрос в другом: с какого хрена решили, что его оборудовали именно добровольцы?!
И даже если это так и как они пишут "схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона..." тогда непонятно что там устанавливать?! Тогда велись активные боевые действия и воины делали такие схроны, как тактический резерв, на случай наступлени/отступления
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27.08.2020 17:10 Відповісти
Общая канва органов дознания последний год віглядит примерно так:
"Досудебным расследованием установлено, что_____________________ , увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности к определенным политическим убеждениям, находясь на территории АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить_____________________"
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27.08.2020 19:43 Відповісти
пєрєстаньтє уже стрєлять!
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27.08.2020 15:55 Відповісти
Хлопці правильно готувалися, за всіма канонами УПА, якого хера сколупнули цей схрон ??
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Чтобы у наших войск не было тактического резерва, а то вдруг захотят пострелять по "безоружным ополченцам"
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27.08.2020 17:12 Відповісти
Нахера вы трогаете? Может это было припрятано для партизанской войны, если чего. Чего уже появилось - осел Бубочка.
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Вот они вражины. Доброваольцы. Не кивы, не петушарий, не портнов - вот они враги...
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27.08.2020 15:57 Відповісти
стволы на первой фотке у пулемета подржавевшие, значит были перегреты, значит интенсивно использовались по назначению. значит не один десяток удмуртов отправили в страну вечной боярки.
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27.08.2020 15:59 Відповісти
и что ж они хотели? наверное, родину защищать..., но теперь это приравнивается к теракту...
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27.08.2020 15:59 Відповісти
Цей схрон ще багато разів будуть переодично викривати.
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27.08.2020 16:01 Відповісти
В заброшенном здании старой фермы в одном из поселков. Толи в 2014, то ли в 2015 году. Неким добровольческим батальонам. Да уж. Таких схронов СБУ каждый день может с десяток "находить". Главное реквизит вовремя пристроить
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27.08.2020 16:03 Відповісти
Ви його робили? Ну і нєх туди лізти було.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Зачёт !
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27.08.2020 16:30 Відповісти
А це українському філіалу феесьбе не цікаво? Своїх не чіпаєте?

"Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО"
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27.08.2020 16:11 Відповісти
там ще схрони в Іловайську і Дебальцево залишились , сходіть пошукайте !
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27.08.2020 16:17 Відповісти
А схрони, що лишилися після другої світової чому не шукаєте? А розслідування по вже знайденим схронам чому не проводите? Невже замовлення тіко на добробатів, а на перепис історичних подій ще не проплачений? То зверніться до д'Єрмака - він швидко рганізує відповідний транш.
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27.08.2020 16:18 Відповісти
СБУ все врет,это сувениры,которые в любом ларьке купить можно.В особенности те,что мины.
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27.08.2020 16:19 Відповісти
Выслуживаются перед 5-й колонной *****.
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Мина ОЗМ-72 находится на вооружении России, так что сбу опять накосячило!
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27.08.2020 16:23 Відповісти
"Лягушку", вполне могли "отжать" в виде трофеев у парашинцев (сепаров).
Так что, всё правильно.
Но СБУ - занимается не своим делом.
Её дело, теперь вес грузовичков с прицепами определять и участвовать в постановках 95-го квартала.
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27.08.2020 21:48 Відповісти
Нашли харашо Это ваша работа . Зачем ляпать на весь колхоз?
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27.08.2020 16:23 Відповісти
Цій зеленій плісняві добровольці як кістка в горлі.
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27.08.2020 16:26 Відповісти
тай шоколадна пліснява їх особливо не жалувала....
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27.08.2020 16:30 Відповісти
убери аружие... я ж не лох какойта ! - цитати великих полководців .
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27.08.2020 16:30 Відповісти
Подобные статьи говорят о том, что вектор ответственности постепенно перенаправляют на добровольцев, как одну из причин войны в Донбассе.
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27.08.2020 16:34 Відповісти
Героям все можно! Героям все нужно! Дадим им все!
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27.08.2020 16:36 Відповісти
Это кто там недоволен запасливостью наших воинов - защитников? Те, кто в 2014 - 2016 годах зарабатывал рублики, развлекая мокшанскую гыдоту, клепал сериалы на кремлёвские денежки, отмывал приватовские бабки?
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27.08.2020 16:50 Відповісти
Ні одного сепара не виявили, а добровольців документують.
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27.08.2020 17:08 Відповісти
Ось воно СБУ від янєлоха та бакланова.... суки зрадників та сепарів з колобрантами "не бачать" !!! А тут викривають г@ндони де не треба!!!
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27.08.2020 17:24 Відповісти
И на каждом ящике подпись - "добробат" и Яроши вдоль дороги стоят. ЗЕ сам видел после четвертой дорожки.
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27.08.2020 18:02 Відповісти
https://linkodrom.com/users/7014.htm СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів - Цензор.НЕТ 1091 https://linkodrom.com/users/7014.htm Alexander Oderiy 18:07, 27 авг 2020
"...Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц..."
Ще не встановили "ліц", а вже схрон оголосили добровольчим.
Якщо добровольчі запаси, то для чого було гелготіти на всю країну, чи жабенятко наказало кошмарити патріотів - захисників?
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27.08.2020 18:07 Відповісти
А что, по делу Шеремета это не ясно?
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28.08.2020 00:41 Відповісти
Альо-о-о, сбу !!! Хочу повідомити про схрони аружія і *********** ! Цього "добра " там до біса ! Воно скрізь і багато ! Навіть танкі і пушкі є ! Там навіть "ліц", причетних до цього добра "устанавлівать " не треба, вони всі біля тих схронів. Але... Воно в т.з. "денере " і "ленере" ! Сходіть і заберіть, якщо не сцикотно !..
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27.08.2020 18:58 Відповісти
треба бити своїх, щоб чужі боялися
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27.08.2020 19:17 Відповісти
Щось не так. Якщо українець ховає зброю то знайти її неможливо...
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27.08.2020 20:46 Відповісти
ответка баклановцев по звонку Главнопотерпевшего за марш патриотов..?
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27.08.2020 20:47 Відповісти
СБУ , чтобы показать свою активность, время от времени докладывает о нахождении схронов шестилетней давности на местах боев.Как можно назвать схроном заброшенное здание фермы или полуразрушенный дом , в которых открыто валяются ящики с патронами и ржавые корпуса мин и атомат с подгоревшим стволом? Шулеры они и в СБУ шулеры.
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27.08.2020 21:37 Відповісти
шо? второй раз нашли один и тот же склад Аратты?
СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів - Цензор.НЕТ 6462
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28.08.2020 07:59 Відповісти
 
 