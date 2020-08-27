СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України виявили в покинутій будівлі старої ферми в одному з селищ Волноваського району Донецької області схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6", - йдеться в повідомленні.

У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.

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"За оперативною інформацією, схрон був обладнаний в 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення осіб, які облаштували схрон, і цілей використання арсеналу.





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