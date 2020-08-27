СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України виявили в покинутій будівлі старої ферми в одному з селищ Волноваського району Донецької області схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6", - йдеться в повідомленні.
У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.
"За оперативною інформацією, схрон був обладнаний в 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення осіб, які облаштували схрон, і цілей використання арсеналу.
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Схрон то не последний....
И даже если это так и как они пишут "схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона..." тогда непонятно что там устанавливать?! Тогда велись активные боевые действия и воины делали такие схроны, как тактический резерв, на случай наступлени/отступления
"Досудебным расследованием установлено, что_____________________ , увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности к определенным политическим убеждениям, находясь на территории АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить_____________________"
"Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО"
Так что, всё правильно.
Но СБУ - занимается не своим делом.
Её дело, теперь вес грузовичков с прицепами определять и участвовать в постановках 95-го квартала.
"...Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц..."
Ще не встановили "ліц", а вже схрон оголосили добровольчим.
Якщо добровольчі запаси, то для чого було гелготіти на всю країну, чи жабенятко наказало кошмарити патріотів - захисників?