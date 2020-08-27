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Через неякісний ремонт дороги на Черкащині обласний бюджет втратив 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила заподіяння мільйонних збитків обласному бюджету Черкаської області під час капітального ремонту автодоріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, у 2019 році держпідприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області" оголосило тендер на проведення ремонтних робіт із заміни дорожнього покриття. Ремонту потребувала ділянка дороги протяжністю 8 кілометрів на території Звенигородського району. Переможцем конкурсу на загальну суму 15 мільйонів гривень стала комерційна структура із Київщини.

Оперативники спецслужби встановили, що під час робіт підрядник не виконав умов договору та здійснив часткову заміну асфальту лише на ділянці дороги трохи більше ніж 6 кілометрів. Через недотримання технічних стандартів та використання неякісних матеріалів, вже через 4 місяці це призвело до руйнування дороги.

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До актів комерсанти також внесли свідомо неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт, якість використаних матеріалів та завищили їхню вартість. "Зекономлені" кошти підрядник привласнив. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти обласному бюджету завдали збитки на майже 1,1 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження керівнику підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Через неякісний ремонт дороги на Черкащині обласний бюджет втратив 1,1 млн грн, - СБУ 01
Через неякісний ремонт дороги на Черкащині обласний бюджет втратив 1,1 млн грн, - СБУ 02

Автор: 

дороги (3061) СБУ (12812) крадіжка (657) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+5
Ой, коли це було? Хто це тут барига? Хто це тут мародер? Де грьобані нацсуки? Чому не біжите до офісу і не швиряєте ігрушечки? Що Рюкзаков не давав команди і не видав ігрушечки?
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27.08.2020 17:06
+4
Ну так списать с подрядчика в судебном порядке. В чем проблема?
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27.08.2020 16:51
+2
В начальство при Зеленском легко попасть,а оттуда на скамью подсудимых -запросто.Вот и губернатор кировоградчины загремел под фанфары.Это тренд такой.Назначить,чтобы посадить.
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27.08.2020 17:08
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Ну так списать с подрядчика в судебном порядке. В чем проблема?
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27.08.2020 16:51 Відповісти
В начальство при Зеленском легко попасть,а оттуда на скамью подсудимых -запросто.Вот и губернатор кировоградчины загремел под фанфары.Это тренд такой.Назначить,чтобы посадить.
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27.08.2020 17:08 Відповісти
Из-за некачественного ремонта дороги на Черкащине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4350
или так, или так и будет
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27.08.2020 16:53 Відповісти
Ой, коли це було? Хто це тут барига? Хто це тут мародер? Де грьобані нацсуки? Чому не біжите до офісу і не швиряєте ігрушечки? Що Рюкзаков не давав команди і не видав ігрушечки?
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27.08.2020 17:06 Відповісти
***, капуста сквозь асфальт попёрла!
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27.08.2020 17:30 Відповісти
Лица интересно замазали, СБУ-шнику и прокурору хорошо, а подрядчику так, чтобы видно было, что хача щимят
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27.08.2020 18:15 Відповісти
И каким боком тут СБУ? вот же ж уъбки
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27.08.2020 20:11 Відповісти
дороги на Черкащине - говнище страшное, и возле Канева и возле Жашкова
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27.08.2020 20:47 Відповісти
Весной посадили, вот и проросло ))))
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28.08.2020 10:45 Відповісти
Дерева які ростуть крізь асфальт це ж воровська романтіка
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28.08.2020 13:04 Відповісти
асфальтные дороги сами по себе некачественные и устаревшие.
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29.08.2020 15:11 Відповісти
 
 