Через неякісний ремонт дороги на Черкащині обласний бюджет втратив 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила заподіяння мільйонних збитків обласному бюджету Черкаської області під час капітального ремонту автодоріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, у 2019 році держпідприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області" оголосило тендер на проведення ремонтних робіт із заміни дорожнього покриття. Ремонту потребувала ділянка дороги протяжністю 8 кілометрів на території Звенигородського району. Переможцем конкурсу на загальну суму 15 мільйонів гривень стала комерційна структура із Київщини.

Оперативники спецслужби встановили, що під час робіт підрядник не виконав умов договору та здійснив часткову заміну асфальту лише на ділянці дороги трохи більше ніж 6 кілометрів. Через недотримання технічних стандартів та використання неякісних матеріалів, вже через 4 місяці це призвело до руйнування дороги.

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До актів комерсанти також внесли свідомо неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт, якість використаних матеріалів та завищили їхню вартість. "Зекономлені" кошти підрядник привласнив. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти обласному бюджету завдали збитки на майже 1,1 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження керівнику підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.



