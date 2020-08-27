СБУ викрила на "Укрзалізниці" злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" і колишніх керівників ЗАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні десятків мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Схему організували посадові особи структурних підрозділів "УЗ" і колишні керівники Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

Корупційний механізм полягав у постачанні й установленні на тепловози вживаних запасних частин. Під виглядом нових їх постачало кілька комерційних структур. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств і переводили в готівку.

Своїми діями вони завдали збитків "Укрзалізниці" на суму понад 58 млн грн, а експлуатація цих запчастин могла привести до травмування пасажирів і працівників залізниці.







Читайте: ОГП розслідує неефективне використання земель НААН: замість 465 тис. га в кадастрі вказано лише 320 тис. га

Про підозру повідомили 12 посадовцям "Укрзалізниці" і 3 колишнім керівникам заводу. Їм інкримінується вчинення кримінальних злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.