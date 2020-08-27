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СБУ викрила на "Укрзалізниці" злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі. ФОТОрепортаж

СБУ викрила на

Служба безпеки України викрила посадових осіб структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" і колишніх керівників ЗАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні десятків мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Схему організували посадові особи структурних підрозділів "УЗ" і колишні керівники Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

Корупційний механізм полягав у постачанні й установленні на тепловози вживаних запасних частин. Під виглядом нових їх постачало кілька комерційних структур. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств і переводили в готівку.

Своїми діями вони завдали збитків "Укрзалізниці" на суму понад 58 млн грн, а експлуатація цих запчастин могла привести до травмування пасажирів і працівників залізниці.

СБУ викрила на Укрзалізниці злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі 01
СБУ викрила на Укрзалізниці злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі 02
СБУ викрила на Укрзалізниці злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі 03

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Про підозру повідомили 12 посадовцям "Укрзалізниці" і 3 колишнім керівникам заводу. Їм інкримінується вчинення кримінальних злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Автор: 

корупція (4683) СБУ (12812) Укрзалізниця (6843)


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СБУ это конечно круто, но лучше бы мну защищал напр. царек Пирр - от него хотя бы знаешь шо ждать то)
а от этих, если ты не дай Зевс, препредун = "эээ, дэнги давай, давай дэнги"
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 1701
в не то:
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 5633
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27.08.2020 17:11 Відповісти
В УЗ можно повально всех проверять, покупка БУ под видом новых там норма.
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27.08.2020 17:28 Відповісти
Ахахаха! Вот кто виноват что скотовозы на рейсах)))
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 9262

СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 797
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Чомусь впевнений,що це буде просто чергове бла-бла-бла.
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27.08.2020 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JmSXo0XdWoA&t=245s реставрація викрутки, відео довге, кому ліньки дивитися все, то гляньте що було, а потім в самий кінець, що вийшло подивіться
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27.08.2020 19:37 Відповісти
СБУ эпохи безбедности Зели можно смело переименовывать на ОБХСС времён Совка
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27.08.2020 20:51 Відповісти
А нове, з голімої китайської сталі і все де тільки можна зекономлено, вийде з ладу на третій день, або при першій же позаштатній ситуації, і це станеться в такому місті, що ніяким здоровим глуздом не осягнути.
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28.08.2020 09:31 Відповісти
И почему УЗ вечно убыточна?
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28.08.2020 10:42 Відповісти
 
 