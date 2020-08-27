СБУ викрила на "Укрзалізниці" злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила посадових осіб структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" і колишніх керівників ЗАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні десятків мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Схему організували посадові особи структурних підрозділів "УЗ" і колишні керівники Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.
Корупційний механізм полягав у постачанні й установленні на тепловози вживаних запасних частин. Під виглядом нових їх постачало кілька комерційних структур. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств і переводили в готівку.
Своїми діями вони завдали збитків "Укрзалізниці" на суму понад 58 млн грн, а експлуатація цих запчастин могла привести до травмування пасажирів і працівників залізниці.
Про підозру повідомили 12 посадовцям "Укрзалізниці" і 3 колишнім керівникам заводу. Їм інкримінується вчинення кримінальних злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а от этих, если ты не дай Зевс, препредун = "эээ, дэнги давай, давай дэнги"
в не то: