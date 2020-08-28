На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж
У Мінську на акції протесту в четвер було затримано понад 180 осіб.
За інформацією незареєстрованого правозахисного центру "Весна", станом на 22:00 відомо про 181 затриманого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зі свого боку телеканал "Белсат" повідомляє, що в Жовтневому РУВС залишаються затриманими майже 15 журналістів. "Їх розділили на дві частини: тих, хто не хоче показувати мобільники, відправляють в актовий зал і не відпускають", - написав телеканал у своєму телеграм-каналі.
Інформацію про перевірку мобільних телефонів підтвердила і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Зокрема, уточнюють у ній, журналістів примушують видаляти фотографії із сьогоднішньої акції протесту.
У четвер ввечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.
До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десять журналістів. Крім того, ще більш ніж 10 журналістів були затримані на площі Незалежності біля Червоного костелу. Загалом, за інформацією БАЖ, затримано приблизно 40 журналістів. Тут же затримували і протестувальників.
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ходют еще?
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
))
Расскажи нам лучше что там в епенях происходит ті же только оттуда!?
Потом энергоресурсы "Антарктида +++", квоты на картошку...Все, что положено по комплекту "реанимационный пакет реформ"...
так что уже фсе..
упустили сябры свой шанс ..
первые дни после выборов могли они все поменять, НО нет..
Им портянка "брата" милее собственной свободы
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte»
или
«Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня».
- когда они пришли за евреями я молчал, потому что за ними везде приходят...
Демократия - власть народа
Евреи народом не являются
Это религиозно-политическо-экономическая контора
Плутаєш Демос з Охлосом.
Есть сыны сиона и "прочие гои".
И все, кто с этим несогласен - антисемита
А ти почитай про Демос, і Охлос.
Бо якби читав, то не писав ось таку маячню:
«https://censor.net/user/323194
Демос- народ
Демократия - власть народа...»
В США , хоть ти зелений, але народженний в США-ГРОМАДЯНИН !!!
З усіма витікающими з цього обов'язками перед своєю країною та Народом!!
І пофік на релігію!!
Ти АМЕРИКАНЕЦЬ- І КРАПКА!!
))
постоянно читаю ленты с США..
https://twitter.com/i/status/1273444656047513601
))
Таракан специально её одну оставит, для примера, мол протест городских сумасшедших.
Все остальные вернутся на свои кухни и там будут бурчать что-то против Лукашенка, пугаясь каждого шороха, чтобы никто не сдал, потому что наверняка после такого Лука беларусам устроит такой террор, какой им и не снился.
У них был шанс на выход из диктаторского болота, но они его, скорее всего уже прохлопали в ладошки.
Серьйозно?
У країни з населенням менше Москви, і з засраною совєтськими міфами свідомістю, і 140 мільйонною Росією на кордоні?
P.S. Треба переглянути цей шедевр світового кінематографу.
Вождь здійснив мрію МакМерфі... Тепер МакМерфі вільний...
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
И чем быстрее эта власть уйдёт, тем целее будет Украина.
Путин не допустит победы стихийного протеста!