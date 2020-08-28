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Новини Фото Революція в Білорусі
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На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж

На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж

У Мінську на акції протесту в четвер було затримано понад 180 осіб.

За інформацією незареєстрованого правозахисного центру "Весна", станом на 22:00 відомо про 181 затриманого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку телеканал "Белсат" повідомляє, що в Жовтневому РУВС залишаються затриманими майже 15 журналістів. "Їх розділили на дві частини: тих, хто не хоче показувати мобільники, відправляють в актовий зал і не відпускають", - написав телеканал у своєму телеграм-каналі.

Інформацію про перевірку мобільних телефонів підтвердила і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Зокрема, уточнюють у ній, журналістів примушують видаляти фотографії із сьогоднішньої акції протесту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про Лукашенка: "Владу він так просто не віддасть"

У четвер ввечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.

До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десять журналістів. Крім того, ще більш ніж 10 журналістів були затримані на площі Незалежності біля Червоного костелу. Загалом, за інформацією БАЖ, затримано приблизно 40 журналістів. Тут же затримували і протестувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська опозиція відмовляється приймати іноземну допомогу

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Автор: 

Білорусь (7930) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+19
Скоро от этих протестов останется одна 72-х летняя бабка с флагом.
Таракан специально её одну оставит, для примера, мол протест городских сумасшедших.
Все остальные вернутся на свои кухни и там будут бурчать что-то против Лукашенка, пугаясь каждого шороха, чтобы никто не сдал, потому что наверняка после такого Лука беларусам устроит такой террор, какой им и не снился.
У них был шанс на выход из диктаторского болота, но они его, скорее всего уже прохлопали в ладошки.
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28.08.2020 00:18
+17
Это их выбор.
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28.08.2020 00:16
+16
Дурачки! Стоят убийцам цветы дарят и песенки поют. Уже даже пошли видео из автозаков.
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28.08.2020 00:04
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Дурачки! Стоят убийцам цветы дарят и песенки поют. Уже даже пошли видео из автозаков.
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28.08.2020 00:04 Відповісти
а что там в Хабаровске?
ходют еще?
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28.08.2020 00:07 Відповісти
Доходют)))
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28.08.2020 00:15 Відповісти
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
))
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28.08.2020 00:26 Відповісти
Поедь проверь, я откуда знаю?
Расскажи нам лучше что там в епенях происходит ті же только оттуда!?
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28.08.2020 09:13 Відповісти
Мне белорусы напоминают месячных котяток.
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28.08.2020 00:07 Відповісти
Они упустили инициативу,будут жить под кацапским кнутом!
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28.08.2020 00:09 Відповісти
Это их выбор.
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28.08.2020 00:16 Відповісти
Это точно...Раньше сябры были свободны - а сейчас часть будет гнуться под Кремль, а часть - под Европу. Начнут выяснять чей диалект более правильный, делить церкви, банкротить и резать на металлолом предприятия, распродавать имущество, становиться в очередь за путевками на плантации...
Потом энергоресурсы "Антарктида +++", квоты на картошку...Все, что положено по комплекту "реанимационный пакет реформ"...
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28.08.2020 00:58 Відповісти
От тебя Соловьевым гавном пованивает!
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28.08.2020 01:05 Відповісти
Вспомни ещё как порезали на металлолом паровозы и мартеновские печи. И что получать по почкам и сцать потом кровью зв 300 долларов подачки лучше чем найти высокооплачиваемую работу в Европе.
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28.08.2020 07:24 Відповісти
путин уже кадыровцев подготовил на просьбу Луки, если сябры решаться на решительное что то...
так что уже фсе..
упустили сябры свой шанс ..
первые дни после выборов могли они все поменять, НО нет..
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28.08.2020 00:10 Відповісти
Забей на бульбоедов. Это тупиковая ветвь
Им портянка "брата" милее собственной свободы
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28.08.2020 00:29 Відповісти
100500
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28.08.2020 00:31 Відповісти
давно забил. Это лайт-версия кацапов.
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28.08.2020 07:25 Відповісти
Убили более 100500 ОМОНовцев )
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28.08.2020 00:08 Відповісти
Это super!
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28.08.2020 00:10 Відповісти
на 180 задержанных обычно в Беларуси - 5 пропавших, трое повешеных и двое "внезапно выехавших за границу" - грустная статистика....
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28.08.2020 00:10 Відповісти
«Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte»

или

«Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня».
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28.08.2020 00:17 Відповісти
про евреев забыл
- когда они пришли за евреями я молчал, потому что за ними везде приходят...
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28.08.2020 00:19 Відповісти
Є демократи які закінчуються на українцях, а є й такі, що на євреях.
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28.08.2020 00:27 Відповісти
Демос- народ
Демократия - власть народа
Евреи народом не являются
Это религиозно-политическо-экономическая контора
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28.08.2020 00:31 Відповісти
Ти робиш дуже поширену помилку.
Плутаєш Демос з Охлосом.
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28.08.2020 00:33 Відповісти
Ниче я не путаю. Почитай Тору.
Есть сыны сиона и "прочие гои".
И все, кто с этим несогласен - антисемита
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28.08.2020 00:36 Відповісти
Читав.
А ти почитай про Демос, і Охлос.
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28.08.2020 00:40 Відповісти
Ну, раз читал - сможеш сам определить, кто в Торе демос, а кто охлос ))
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28.08.2020 00:46 Відповісти
Чувак, ти читав щось не те.
Бо якби читав, то не писав ось таку маячню:
«https://censor.net/user/323194
Демос- народ
Демократия - власть народа...»
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28.08.2020 01:10 Відповісти
В сад
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28.08.2020 08:34 Відповісти
Іди. Не держу.
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28.08.2020 10:05 Відповісти
в бан. На рагульное дебилье нету времени
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28.08.2020 15:21 Відповісти
А що, євреї чи татари, вірмени та інші Громадяни України- не Українці??
В США , хоть ти зелений, але народженний в США-ГРОМАДЯНИН !!!
З усіма витікающими з цього обов'язками перед своєю країною та Народом!!
І пофік на релігію!!
Ти АМЕРИКАНЕЦЬ- І КРАПКА!!
))
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28.08.2020 01:18 Відповісти
да наслышаны уже о вашем братстве народов и рас..
постоянно читаю ленты с США..
https://twitter.com/i/status/1273444656047513601
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28.08.2020 01:24 Відповісти
Воо, маладца!!
))
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28.08.2020 01:30 Відповісти
Скоро от этих протестов останется одна 72-х летняя бабка с флагом.
Таракан специально её одну оставит, для примера, мол протест городских сумасшедших.
Все остальные вернутся на свои кухни и там будут бурчать что-то против Лукашенка, пугаясь каждого шороха, чтобы никто не сдал, потому что наверняка после такого Лука беларусам устроит такой террор, какой им и не снился.
У них был шанс на выход из диктаторского болота, но они его, скорее всего уже прохлопали в ладошки.
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28.08.2020 00:18 Відповісти
Шанс?
Серьйозно?
У країни з населенням менше Москви, і з засраною совєтськими міфами свідомістю, і 140 мільйонною Росією на кордоні?
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28.08.2020 00:25 Відповісти
Був шанс, або ні, але тут доречно згадати фрагмент фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі", де головний герой фільму намагався підняти мармуровій кран (чи щось таке) який важить кілограм двісті. Звичайно він не зміг цього зробити, але після спроби сказав "Я хоча б намагався". В кінці фільму двохметровий, здоровий індіанець (товарищ того хлопця) підняв цей "кран", кинув його у вікно з решіткою та втік з психлікарні.
P.S. Треба переглянути цей шедевр світового кінематографу.
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28.08.2020 02:02 Відповісти
Позавчора з дружиною передивлявся)))
Вождь здійснив мрію МакМерфі... Тепер МакМерфі вільний...
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28.08.2020 07:53 Відповісти
Бро, то кіно.
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28.08.2020 10:06 Відповісти
Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.

Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:

«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
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28.08.2020 00:22 Відповісти
Хитають будку Бульбофюрера.
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28.08.2020 00:23 Відповісти
никто ничего не шатает. лукавый понемногу щипет паршивых и трусливых овец
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28.08.2020 00:43 Відповісти
Я посмотрел рассийские и украинские информационные каналы .Разница просто огромная в стратегии и пропаганде .Украинские каналы " Прямой" и "5-ый" Порошенко тупо гонят постоянно на Зеленского , при чём за всякую ерунду , что он не в тех носках или не туда сегодня пошёл,112-ый, ЗИК , ньюс ван ---- Медведчуковские каналы ,то есть пророссийские делают ,то же самое гонят на украинскую власть ,лишь бы гадить . Получается что всё информационное телевизионное пространство воюет с Украиной . . На рассии всё с точностью до наоборот .У них в приоритете внешний враг и защита национальных интересов рассии.
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28.08.2020 00:27 Відповісти
А ти просто гоніш.
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28.08.2020 00:29 Відповісти
Потому что там нет независимых телеканалов, все под государством. Относительно независим лишь "Дождь". но он вещает только в инете и независим относительно, всегда прислушиваясь к просьбам и поправкам режима
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28.08.2020 00:34 Відповісти
и это при том что на самом деле у Раши нет внешнего врага. Тот "внешний враг" против которого они "борятся", выдуман чтобы объяснять быдломассе кто виноват в том что они живут в дерьме.
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28.08.2020 00:39 Відповісти
Информационное пространство воюет не с Украиной, а с зелёной властью, ничего общего с Украиной не имеющей.
И чем быстрее эта власть уйдёт, тем целее будет Украина.
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28.08.2020 01:10 Відповісти
Так у нас пособник этого внешнего врага и есть Зеленский. Сознательно или неосознанно , но он на них работает. Зато вы кацапы, всю жизнь боритесь, с виртуальной Омерикой. Так вас в стойле удобней держать
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28.08.2020 07:14 Відповісти
180 человек...беспредел!!
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28.08.2020 00:32 Відповісти
тино-рутинные новости. Есть же более житейские. У Хмельницькому, під час сексу в біотуалеті, жінка провалилась у нечистоти.
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28.08.2020 00:46 Відповісти
дівчина на фото посміхається наче її в загс ведуть , а не в автозак ... може це такий мазохизм ?
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28.08.2020 01:06 Відповісти
В цьому вони ментально близькі до кацапні.
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28.08.2020 07:46 Відповісти
Телебачення, починаючи з 1 -го телеканала їх спеціально в цьому тренують і навчають, ну як колись церква тренувала, що вся влада від бога і зразу що підкорись, а потім другу щоку підставляй
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28.08.2020 11:30 Відповісти
кацап, без ампулы "новичка" и собаку не выгуляет...
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28.08.2020 01:07 Відповісти
Білоруси такі слухняні. Ху#ло захотіло цигана позбутися - вони йому в цьому допомагають, а хто буде замість цигана їх не цікавить.
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28.08.2020 01:16 Відповісти
мудаки, омроновцвы типа всех мужского рода загребли... позор на весь инет, импотенты...
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28.08.2020 01:28 Відповісти
Теперь задача Запада ,как можно больше людей от туда принять ,в нормальную жизнь . Пока Таракан границы не закрыл
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28.08.2020 07:00 Відповісти
Олег Петрович ed2c8e0a Петрович ,а ты шо до сих пор телек смотришь? Профессор Приображенский говорил ,не читайте советских газет😅🙄🤫🤔
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28.08.2020 07:06 Відповісти
Все ходют и ходют ,а толку никакого ..Я так понял что не дай бог кинут коктель молотова или кирпичь по мусорам их сразу будут расстреливать на месте ..А еще можно отключить газ ,свет ,электричество ..интернет это еще не благо цивилизации
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28.08.2020 07:13 Відповісти
Ідіоти. Несіть і далі мусорам квіточки та обнімашки. Лукашенко цього дуже боїться)))
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28.08.2020 07:45 Відповісти
Посадити Білорусь на повне ембарго як Кубу, калгазник би не протягнув так довго як бородатий команданте, і +уйло не годував би білоруский омон більше року
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28.08.2020 09:03 Відповісти
Ничего у них не выйдет....
Путин не допустит победы стихийного протеста!
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28.08.2020 09:20 Відповісти
Ну,блінчик,та оті "протести" спровоковані пуцькою,щоби добряче налякати луку(а це йому вдалося на ять!) і посадити його на моцькальський цеп.Аби гавкало на усіх,але перед пуцькою виляло хвостиком і чекало від нього люборї команди.
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28.08.2020 10:35 Відповісти
Белорусы - сильный народ, за газпромовскую бабарику и трусливую тихановскую на бутылку садятся только так. Моё унавОжение.
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28.08.2020 16:52 Відповісти
Что за публика здесь на сайте,я просто балдею! троль тролем погоняет, что ли? Белорусы с помощью Евросоюза победят! И да, они дарят цветы молодчикам из ОМОНА -- ведь их протест мирный но от этого не менее страшный для Луки!
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29.08.2020 23:53 Відповісти
 
 