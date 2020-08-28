На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж

У Мінську на акції протесту в четвер було затримано понад 180 осіб.

За інформацією незареєстрованого правозахисного центру "Весна", станом на 22:00 відомо про 181 затриманого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку телеканал "Белсат" повідомляє, що в Жовтневому РУВС залишаються затриманими майже 15 журналістів. "Їх розділили на дві частини: тих, хто не хоче показувати мобільники, відправляють в актовий зал і не відпускають", - написав телеканал у своєму телеграм-каналі.

Інформацію про перевірку мобільних телефонів підтвердила і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Зокрема, уточнюють у ній, журналістів примушують видаляти фотографії із сьогоднішньої акції протесту.

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У четвер ввечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.

До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десять журналістів. Крім того, ще більш ніж 10 журналістів були затримані на площі Незалежності біля Червоного костелу. Загалом, за інформацією БАЖ, затримано приблизно 40 журналістів. Тут же затримували і протестувальників.

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