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Новини Фото Допомога пораненим П'яні за кермом
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Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова, яка опікується пораненими і хворими українськими воїнами, переказала 30 тисяч гривень курсанткам, які постраждали на території військового коледжу через п'яного офіцера.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьомий рік війни, тисячі поранених, багато бачила, але бувають ситуації, коли просто настає шоковий стан. Сьогодні забігаю до поранених у палату, а там лежать молоді дівчата. Днями сталася страшна аварія, коли п'яний майор наїхав на трьох дівчат-військовослужбовців. Як наслідок, двом дівчаткам ампутували по одній нозі, у третьої роздроблені кістки ніг. Двом по 23 роки, старшій 24. Жах жахливий. В однієї з них друга нога під питанням, рятують. У реанімації лежить боєць у дуже важкому стані, лікарі борються за його життя. У травмі залишилися бійці з важкими пораненнями, у них постійні операції і перев'язки. У гематології воїни борються з онкологією. Сьогодні багато витрат. Трьом дівчаткам переказала 30 тис. грн, кожній по 10 тис., 7 тис. переказала воїну спецназу в лорінститут, 7,5 тис. переказала воїну з онкологією на ліки, 5 тис. переказала матері важкого бійця, який в реанімації, вона поруч з ним, 12 тис. переказала на лагодження бойової машини в підрозділ, ще потрібно буде оплатити дорогі ліки бійцеві. Разом 61 тис. грн за день. Грошей багато йде, це не рахуючи необхідного в холодильники. Дуже важко дивитися на людей в палатах, здоров'я не купиш. Спасибі всім, хто небайдужий і допомагає. Всі звіти є у мене на сторінці. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 монобанк", - написала Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя". ВIДЕО

Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 01

Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 02
Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 03

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

Також читайте: Одній з курсанток військового коледжу, які постраждали від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.

Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 04

Автор: 

допомога (8348) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+16
Да. Это оно запретило.
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28.08.2020 18:15
+11
Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
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28.08.2020 18:02
+7
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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28.08.2020 18:14
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Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
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28.08.2020 18:02 Відповісти
Да. Это оно запретило.
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28.08.2020 18:15 Відповісти
Так.
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28.08.2020 18:49 Відповісти
45 миллионов украинцев арестовать,один миллион оставить Виктору Медвежчуку и Вадиму Рабиновичу для размножения кремлевского коронавирусного БЫДЛА....
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28.08.2020 18:08 Відповісти
https://censor.net/user/201477 Яке відношення ваш коментар,має до цієї теми?
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28.08.2020 18:15 Відповісти
В Сенатора коменти майже ніколи не мають ніякого стосунку до теми. Пора вже звикнути.
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28.08.2020 18:58 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Та в такій темі краще взагалі не писати.
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28.08.2020 19:01 Відповісти
Погоджуюсь.
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28.08.2020 19:09 Відповісти
То і не пишіть.
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28.08.2020 19:45 Відповісти
Питання до вас - Хомчак патріот? А Муженко?
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28.08.2020 21:13 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Хомчак ні.
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28.08.2020 21:16 Відповісти
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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28.08.2020 18:14 Відповісти
А що переказали ви товстоморді олігархи?????????????
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Убий підараса

Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.
За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів табачню і московських попів -
Убий підараса.
Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.
Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.
Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У бога прощення піди попроси
І вбий підараса.
Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
.
(с) Юрко Винничук
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28.08.2020 19:08 Відповісти
Моя пошана Наталії Юсуповій- у неї золоте серце.
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28.08.2020 21:00 Відповісти
 
 