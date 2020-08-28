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Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Пудрик - це ти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Важка спадщина режиму Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Краще вже до Грузії ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Офіс Президента представляє...

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... а в автобусі їхали борці за мир

Також читайте: Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя". ФОТО

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... і докУмент є!

Також дивіться: Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нарешті!

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Шах і мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Сила Незалежності

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) корупція (4683) Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1873) фотожаба (13864) Кива Ілля (377) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+112
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1656
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28.08.2020 22:03
+103
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2400
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28.08.2020 22:03
+85
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1538
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28.08.2020 22:00
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Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 677
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28.08.2020 23:31 Відповісти
цирк дурдома
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28.08.2020 23:37 Відповісти
Дураку все прощается или правило три Д "Дай Дураку Дорогу" никто не отменял. Если и дальше закрывать глаза на проделки дурака, он и страну про@рет ради прикола. Поздно будет когда Украина станет разворованной под ноль рюсським миром, а украинцы нищим и голодным зверьем пожирающим своих детей как это было при рюськом мире в 1933 году.
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28.08.2020 23:40 Відповісти
Черный пояс шмаркли - шедевр!
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28.08.2020 23:56 Відповісти
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9915
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29.08.2020 00:08 Відповісти
А треуголка где?!!!
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29.08.2020 12:18 Відповісти
Ушки зайки ему теперь пойдут.
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6969
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29.08.2020 13:18 Відповісти
в попе.
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29.08.2020 18:34 Відповісти
Понятно. Она лежит в ОПе хидранта.
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30.08.2020 09:35 Відповісти
Виявився хлопець розумніший ніж "проффесіонали",а лемент стоїть що від "патріотів ", що від кацапів.
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29.08.2020 00:28 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Достркові.
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29.08.2020 00:43 Відповісти
Угу....... а что так скромно? Надо было дописать - Юлю на царство.
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29.08.2020 04:00 Відповісти
Юля не пройде. Люди, що думають телевізором, за Юлю не проголосують. Пєці теж нічого не світить. Треба хтось такий, як Зеркаль Олена. Узгоджений кандидат
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29.08.2020 08:55 Відповісти
В принципе, неплохой вариант. Вопрос - насколько это ей самой нужно. Знает же прекрасно, что обгадят в итоге.
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29.08.2020 11:32 Відповісти
Це потрібно Івану. Йому потрібна нова молода богиня замість старої клячі.
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29.08.2020 11:43 Відповісти
Стара шкапа начебто у важкому стані з ковідом - тож Іван заздалегідь подбав про нову богиню "на случай прискорбного известия".
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29.08.2020 12:14 Відповісти
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29.08.2020 12:26 Відповісти
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30.08.2020 17:45 Відповісти
...пецю на нари..а самим під Іркутськ на розпиловку лісу,де вже китайці живуть( по "проекту Медвєдєва-Зюганова")...
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29.08.2020 08:38 Відповісти
Думаєш Пєця на Мальдівах заплаче за твоєю гіркою долею? Ну вір, вір...
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29.08.2020 08:57 Відповісти
Твоя старуха уже на свалке истории.Олена Зеркаль не плохой вариант,-
но ее не пропустят на выборы.
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29.08.2020 09:35 Відповісти
Моїй "старій", як ти кажеш, нема і 60ти. А твій молодий російський шпигун Порошенко виглядає її старішим втричі, хоч і суттєво молодший по роках. Бо запустив здоров'я, збухавсь, не слідкує за собою.
А справа президентства Зєркаль у наших руках(якщо ці руки не продажні)
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29.08.2020 09:55 Відповісти
Ну как бы Петю таким сделали общими трудами за последние оды. Его не узнать в сравнении с 2014 годом. А внешность Юли - это заслуга хирургов. Достаточно посмотреть как она выглядела только после выхода из заключения и вопросы отпадут сами по себе.
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29.08.2020 11:35 Відповісти
"Эксонат на лабутенах".........
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4397
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29.08.2020 13:27 Відповісти
Экспонат
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29.08.2020 13:31 Відповісти
Люля ще жива, а ви собі вже іншу ікону знайшли? Як вам не соромно?
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29.08.2020 11:40 Відповісти
Постраждалий Ківа, чорний пояс та "пройтися як Порох" - в голосяндру Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3092
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29.08.2020 02:59 Відповісти
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5998
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29.08.2020 06:46 Відповісти
ну тебе это никак не угрожало при полном отсутствии у тебя сознания .. все что ты способен осилить это фугу членом на рояле отсюда и твой выбор
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29.08.2020 07:17 Відповісти
У тебя мозги отсутствуют,как и у твоих овец.
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29.08.2020 09:30 Відповісти
ВЫ НЕ ЦАРИ, ВЫ ЗАЙЦЫ, КАК И Я!
Сергей Ирза
Трусливый заяц стал Царём зверей,
Сход порешил: «Пусть будет нынче этот!»
Он говорил: «Не ради я друзей,
Я ради всех! - Таков мой главный метод!»
«Я ради всех, от мухи до слона,
Здесь все цари, от жабы до верблюда,
Вы для меня великая страна,
Вас защищать, мне честь, я жив покуда!»
«Вас защищать… - два пальца обос@ать»,
И подпилил клыки зубастым, когти…
«Какой нам смысл с соседом воевать?
Их Царь сильней, готовьтесь просто сдохти!»
«Вы не цари, вы зайцы, как и я!»
05.12.2019
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29.08.2020 07:19 Відповісти
....ходить по улицам Киева і что б мне никто в шицо не плюнул.... Не стримаюсь!
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29.08.2020 08:32 Відповісти
Не ви один. Наплюють стільки, що Кримський канал наповниться. Це ж тільки за рік скільки "слини" зібралося.
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29.08.2020 09:29 Відповісти
Втоплять.
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29.08.2020 12:22 Відповісти
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4877
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29.08.2020 09:16 Відповісти
Чей "туфля"? Юли или Ленки?
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29.08.2020 09:32 Відповісти
Маринки
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29.08.2020 10:30 Відповісти
Зе.
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29.08.2020 12:23 Відповісти
Хто такий Порошенко, хто такий Зеленський? Це, два дрібних поца епохи Арсена Авакова.
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29.08.2020 09:49 Відповісти
пока народ стебается над своими правящими 3.14дарами, он не победим
всем спасибо, посмеялся от души !!!!
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29.08.2020 12:30 Відповісти
Но нельзя же постоянно только стебаться...
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29.08.2020 19:54 Відповісти
Если б народ еще прекращал стебаться хотя бы раз в 4 года, жить в этой стране не было бы так грустно.
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01.09.2020 01:10 Відповісти
Швондер з Шаріковим Булгакова завжди мають рацію...
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8885
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29.08.2020 20:40 Відповісти
ГАРНИЙ ОБЕРІГ ) -
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9060
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29.08.2020 22:29 Відповісти
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