Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО
Волонтерка Наталія Воронкова просить про допомогу для трьох курсанток військового коледжу, яких збив п'яний майор Володимир Холодний.
Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Воронкова розповіла про кожну з постраждалих дівчат.
"Таня. Нещодавно їй виповнилося 24 роки. Мріяла стати гінекологом. Це та сама дівчинка, яка в приймальному відділенні військового госпіталю, на хвилину прийшовши до тями після шоку і великої крововтрати, відкрила очі, побачила лікаря-травматолога полковника ЗСУ і перш за все виказала військове вітання: "Бажаю здоров'я, товаришу полковник". В очах усіх присутніх стояли сльози.
Галя. 23 роки. Мріяла стати хірургом, але через занадто великий конкурс вступила на лікаря загальної практики повітряних військ. Її призначили командиром роти, і вона, лежачи поруч зі сходами з перебитими ногами, першою взяла себе в руки і почала роздавати команди, що і кому робити: надавати першу медичну допомогу, викликати поліцію і швидку.
Саша. 23 роки. Вона марила професією кардіохірурга з дитинства, але пізніше вирішила бути анестезіологом. Вона боєць із дитинства: після перенесеного захворювання в дитинстві втратила волосся, але не опустила руки, ще й пішла допомагати іншим - працювала в Охматдиті. Перші її слова батьку в реанімації: "Якщо я змирилася з тим, що немає волосся, то змирюся і з тим, що не маю ноги", - пише волонтерка.
"Дівчата - справжні бійці, я в них вірю, їм просто потрібна наша підтримка!
Картка для допомоги дівчатам (одна для всіх, так погоджено з дівчатами і з їхніми сім'ями):
"Приватбанк"
5168 7456 0514 9878
Воронкова Наталія", - йдеться в пості.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі, ще одну прооперували, у неї зламані обидві ноги.
26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.
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непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
А бедному трудоголику бубачке отпуск каждый месяц дядя оплатит?
Можно бесконечно продолжать этот список.
я так понимаю, у вас перекличка ?
як пришити або скласти до купи, коли там фарш?
Помогать нужно, невзирая на импотенцию государства.
А если люди издалека, но хотят помочь? Проверенные волонтеры это очень хорошо в нашей ситуации. Их труд бесценен. Мы сидим спокойно, клацнули по клавиатуре пару раз и ушли денежки с приват24. Остальное их труд и недосыпание,и опасности на каждом шагу, кто на фронт ездит.
И кстати 30-ку Юсупова перевела не свою личную , а людские деньги, пересланные ей на раненных бойцов...
А Аваков на что? Ничего не понимаю.
Вичислити з ким бухав той майор і за їх спільний рахунок хай проходить лікування дівчисько..
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.