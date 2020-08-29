Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У місті Бориспіль Київської області чоловік викрав чотирирічну дівчинку.
Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"На автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від дочки, розраховуючись за пальне, викрав дівчинку, посадив її в машину і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про викрадення дитини на спецлінію "102" надійшло від батьків близько 20:00", - зазначається у повідомленні.
Як розповів глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, для розшуку зловмисника і його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію. Орієнтування отримали усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також було залучено співробітників Управління карного розшуку поліції Київської області та полк поліції особливого призначення.
"Попри всі складнощі пошуків працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, місцевий житель. Дівчинку повернули батькам неушкодженою", - повідомляють правоохоронці.
Зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами. Наразі його затримано. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій події буде надано додаткову правову кваліфікацію.
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Быстро признался. Наверное, правильно вопрос сформулировали.
почему при задержании не отколошкали...гондурас????
РЕАКЦИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА - нулевая
Это страна дикарей?
В мордоре детей жрут каждый день, реакция стаи нулевая. Это страна орков? Да, это страна орков.
Твоё "если" не прокатит.
Короче, награждать не нужно?
За такий злочин мінімум 25 років с-ка!!!
Даже не знаю преступник он или больной!!! Ведь рос он и жил среди нас!!! Мед . комисии проходил. В школе учился!!!
В тюрьму на мясо его отправят- а те потом выйдут, в наш мир!!! И все по кругу!!
Критиковать за просчеты - сотни желающих, похвалить за дело - почти никогда.
Поэтому:
Полицейские - молодцы!