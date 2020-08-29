УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12544 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 355 14

Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни пам'яті в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни пам'яті в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих українських воїнів відбулася біля Михайлівського собору в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті захисників України біля Стіни пам'яті (біля Михайлівського собору в Києві) зібралися рідні та близькі загиблих українських воїнів. Тримаючи в руках портрети своїх батьків, братів, синів, вони вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Згодом відбулося урочисте покладання квітів до Стіни пам'яті.

Потім відбувся виступ предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

Читайте також: Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 01
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 02
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 03
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 04
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 05
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 06
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 07
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 08
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 09
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 10
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 11
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 12
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 13
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 14
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 15
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 16
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 17
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 18
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 19
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 20
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 21
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 22
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 23
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 24
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 25

Дивіться також: Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув". ВIДЕО

Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 26Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 27Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 28
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 29
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 30
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 31
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 32
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 33
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 34
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 35
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 36
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 37
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 38
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 39
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 40
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 41
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 42
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 43
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 44
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 45
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 46
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 47
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 48
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 49
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 50
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 51
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 52
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 53
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 54
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни памяті в Києві 55

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: 

Київ (19469) пам’ять (1187) Богачук Олег (1457) ЗСУ (7545) Богачук Олег1 (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
вот в эту скорбь и память - верю... даже не надо слов! помочим, склонив головы!
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ !
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ !
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...ВІЧНА ШАНА, віддавшим життя за наше майбуття...
показати весь коментар
29.08.2020 13:01
+26
Хвилина мовчання біля Михайлівського собору в пам'ять про полеглих українських воїнів - Цензор.НЕТ 1099 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
показати весь коментар
29.08.2020 13:02
+13
Хвилина мовчання біля Михайлівського собору в пам'ять про полеглих українських воїнів - Цензор.НЕТ 7393
показати весь коментар
29.08.2020 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот в эту скорбь и память - верю... даже не надо слов! помочим, склонив головы!
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ !
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ !
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...ВІЧНА ШАНА, віддавшим життя за наше майбуття...
показати весь коментар
29.08.2020 13:01 Відповісти
Хвилина мовчання біля Михайлівського собору в пам'ять про полеглих українських воїнів - Цензор.НЕТ 1099 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
показати весь коментар
29.08.2020 13:02 Відповісти
Хвилина мовчання біля Михайлівського собору в пам'ять про полеглих українських воїнів - Цензор.НЕТ 7393
показати весь коментар
29.08.2020 13:08 Відповісти
Як же я вас усіх ненавиджу, кацапи !

Как же я вас всех ненавижу, кацапы !
показати весь коментар
29.08.2020 13:37 Відповісти
+100500!! ГОРЕТЬ КАЦАПСКОЙ МРАЗИ И НА ЭТИМ СВЕТЕ И В АДУ!!!!
показати весь коментар
29.08.2020 16:02 Відповісти
Боже відплати росії сторицею за наших загиблих воїнів.
показати весь коментар
29.08.2020 14:03 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
показати весь коментар
29.08.2020 14:17 Відповісти
Потрібно, цьому зеленому уроду, подарувати фото Ярослава Журавля. Смерть якого, протягом кількох !!!! днів воно контролювало. Садюга, а не президент.
показати весь коментар
29.08.2020 14:49 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ !
Хвилина мовчання біля Михайлівського собору в пам'ять про полеглих українських воїнів - Цензор.НЕТ 7221
показати весь коментар
29.08.2020 14:57 Відповісти
Вічна слава полеглим. Низький уклін рідним. Прокляття лаптєногим.
А нам - не забувати!
показати весь коментар
29.08.2020 15:33 Відповісти
Светлая память ГЕРОЯМ!!!

СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ МРАЗИ!!!!
показати весь коментар
29.08.2020 16:00 Відповісти
Эта фтография выдавила у меня слезу. Остальные добавипи.
Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни пам'яті в Києві - Цензор.НЕТ 1228

Мне захотелось убивать лугандонов.
Но был приказ не стрелять.
Буду резать.
показати весь коментар
29.08.2020 22:02 Відповісти
две совершенно разные Украины- эта и какаяразница.........
показати весь коментар
31.08.2020 08:04 Відповісти
 
 