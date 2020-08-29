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"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах. ФОТОрепортаж

29 серпня у всій Україні відбулися акції на підтримку патріотів, які вступили в конфлікт з членами проросійського угруповання нардепа Іллі Киви "Патріоти – за життя". Акції відбулися під лозунгом "Захист України – не злочин". Взяли у них участь мешканці шістьох українських міст.

Про це повідомляється в telegram-каналі "Національного Корпусу", передає Цензор.НЕТ.

"Захист України – не злочин, а обов'язок кожного громадянина!" Саме з такими гаслами сьогодні відбуваються акції у декількох містах України: Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові, Житомирі, Києві. У День пам'яті захисників України в Харкові судять патріотів за протистояння людям Медведчука, які фінансуються за гроші Кремля. Кожен українець розуміє, якщо їх не зупинити сьогодні, то завтра їхня діяльність, підкріплена шаленою підтримкою ватних медіа, обернеться спробами створити нові Одеську, Харківську, Полтавську, Дніпровську "народні республіки", масовими жертвами та фактичним знищенням Української держави", – заявив Нацкорпус.

Представники партії також підкреслили, що агресивна протидія тітушкам Киви з боку патріотів стала наслідком бездіяльності влади та спецслужб, які ігнорують створення парамілітарний проросійських угруповань на мирній території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветерани під Офісом президента вимагали ухвалити закон про колабораціоністів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 01
Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 02
Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 03
Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську

Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 05
Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 06
Захист України - не злочин. Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах 07

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

акція (1455) затримання (4339) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+57
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 3267
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29.08.2020 22:34
+43
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 2731
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29.08.2020 22:35
+35
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 9740
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29.08.2020 22:36
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Вас, кацапскую петушню, нужно пи@дить лопатами, и сразу прикопывать, чтоб не воняли
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30.08.2020 05:39 Відповісти
Їхнє щастя, що "МУХИ" не літали, можуть на г...но злетітися, ящо влада вчасно його не прибере щоб не смерділо.
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30.08.2020 07:11 Відповісти
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 132
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29.08.2020 23:10 Відповісти
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 4339
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30.08.2020 14:13 Відповісти
У 2014 тітушки з Оплота приїхали в Дніпро і побили людей, на майдані, а пізніше вони поїхали воювати за "ДНР". Сьогодні виродки "змінили табличку" і назвалися "патріотами за життя", але суті справи це не міняє, вони сьомий рік несуть до нас "русскій мір" за медведчуківські гроші.
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29.08.2020 23:15 Відповісти
Лучший враг - тот, который в гробу.
Не уйдут оккупанты от мести.
Возвратятся домой «грузом двести».
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29.08.2020 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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29.08.2020 23:17 Відповісти
И вот это.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245688309116589&set=p.1245688309116589&type=3&av=100010262946037&eav=AfaIR4pBJwVe383xsUGfuBnuzfJ7NaNGVbrXCUrHd1Pdj4kHT4dVMIBzfFTOalG0Ejo&__cft__[0]=AZVohvXOZovdW4E3u4ND6_ENbAjhzV4sFRFNWVb_vN_5zWfrJBRUvdKS0Q_ekq_moreVcN1-xPsTkxB5EqR0b-L8xE9KroD23tEsV8h6eANxCgREqAxuaVZQnC9waIAu58Y&__tn__=R]-R "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 6091
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29.08.2020 23:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2020 23:22 Відповісти
полеты в мацкву..это престепление..посади мертветчука..
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29.08.2020 23:27 Відповісти
Давай всех посадим, а Кремль будет хлопать в ладоши.
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29.08.2020 23:55 Відповісти
Да, насрать на твой кремль, кацапа немытая
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30.08.2020 05:26 Відповісти
ты чего,грЕбаная вата ,назву помойной кучи -кремль- пишеш с заглавной буковки ? не научили в ольгино маскироватся ,или дебил полный ?
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30.08.2020 09:47 Відповісти
Мало дали. Эти черти за три года властвования януковича настроили Межигорий разорили Украину и пригласили кацапскую армию и сдали им лугандонию. Пришло время отвечать, и если власть не может то будет Суд Патриотов. Кому не нравится получать по заслугам - чемодан вокзал и наХ в рашку.
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29.08.2020 23:39 Відповісти
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 8745
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29.08.2020 23:45 Відповісти
а тепер спали хату!
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30.08.2020 06:26 Відповісти
Надо было объявлять войну Америке до 2014 года, США ввели бы войска, а Крым бы кацапы не забрали, боевых действий на Донбассе не было бы.
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29.08.2020 23:59 Відповісти
Віво, ти таки прибацане якесь. Навіть не приховуєш кацапських рогів, викладаючи тут рашистські шюткі-прібауткі.
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30.08.2020 00:20 Відповісти
Цьому жарту вже хій зна скільки років. "Объявим войну США, а потом сразу капитулируем и войдем в их состав" та інші варіації.
До речі. Був такий диктатор в Уганді, на ім'я Іді Амін. Епічний дядько, канібал та знавець брутальних збочень. Так ось, Іді (к папочке) Амін одного дня оголосив війну США, щоб наступного дня офіційно назвати себе переможцем "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 2046 (бо в США навіть не помітили, що ота дика бібізяна проверещала).
Звісно, Україна не Уганда. Але у випадку такого дикого демаршу моментально отримала б статус геополітичних неадекватів.
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30.08.2020 01:32 Відповісти
Надо было тебя после родов в сортире утопить, да мамка тупонула
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30.08.2020 05:55 Відповісти
Если смотреть с другой не принятой точки зрения...То,що то був за бус з ОПЗЖ?Це звичайна ДРГ ворога,яка маэ на вооружении нi кулемети,автомати,Гради.....А маэ за зброю ворожу пропаганду для ураження мозга продвигая в массы як отруту ворожий наратив та контент.З хлопцями я згоден тут.Ворог зняв портупею,вдягнув костюм с бабочкой,та бомбит по мозгам украинцев промордовским бредом
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30.08.2020 00:09 Відповісти
Бий російську сволоту! Росіяни, валіть в свою смердючу Росію.
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30.08.2020 00:16 Відповісти
Призыв к гражданской войне! Каждый активист решит, что только он прав и начнет бить воображаемого противника. А тот в ответ! Все , с любой стороны, "частные армии" должны быть распущены и запрещены, а их организаторы понести наказание!
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30.08.2020 02:37 Відповісти
Ось лице авака,
Вибачте, що ср.ка.
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30.08.2020 04:59 Відповісти
Даже друзей какого-нибудь гопника собралось бы больше. Позор.
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30.08.2020 05:35 Відповісти
Зеленский, твоя нерешительность и беспринципность боком выходит Украине. Да и Аваков какой-то мягкотелый и чрезмерно осторожный. Арестовывать и судить надо в первую очередь не исполнителей преступных действий, а их руководителей. Кстати эти "митинги" не митинги вовсе, а сборища нескольких десятков проплаченных статистов с идиотскими лозунгами, что соответствует их нулевой поддержке Украинским Народом.
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30.08.2020 05:41 Відповісти
29 августа около 500 жителей села Андреевка окружили дома ромов, протестуя против роста преступности в их селе. Цыганские семьи были эвакуированы полицией из зоны конфликта. В деревню был введен спецназ. https://www.objectiv.tv/objectively/2020/08/29/kak-protestovali-zhiteli-andreevki-protiv-romov-video/ Подробнее
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30.08.2020 08:46 Відповісти
Если государство положило болт на деятельность пятой колонны РФ в Украине, то святая обязанность народа вершить правосудие!
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30.08.2020 08:08 Відповісти
Мощные митинги, по 10 человек на город!!!
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30.08.2020 10:09 Відповісти
малоросс зе-вавка защищает своих.
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30.08.2020 11:42 Відповісти
150% підтримую протестувальників, пора вже вішати цю мерзоту ************** на фонарі разом з їхніми самками, мамками, виродками та онуками!
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30.08.2020 22:07 Відповісти
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