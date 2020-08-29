УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7924 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Річниця Іловайської трагедії
22 436 243

Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив "правду про гірку правду і нових проклятих, які намагаються знищити нашу державність".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 25 серпня законом відновили Військову прокуратуру, а через 4 дні "жахливим військовим розгромом закінчився Іловайськ та 5 вересня розпочався нескінченний Мінськ з його дикими вимушеними домовленостями".

"30 серпня 2014 року на всій відстані з Іловайська до Києва було готовими дати бій аж 168 ( це зафіксована у справі правда!!) бійців ЗСУ, залишків Беркуту та не строковиків Нацгвардії лише зі стрілецькою зброєю на старих ЗІЛах. Вдумайтесь - 168 автоматників на майже 700 км відстані можливого російського марш-кидка. Цього ж 5 вересня 2014 у лісопосадці за 15 км від Іловайська я, тоді ще не генерали Григорій Остафійчук та Руслан Баранецький (нині 1-й заступник голови СБУ), головний слідчий у справі Олег Марущак та ще один військовий прокурор допитували генерала Хомчака і всіх уцілілих та не поранених, хто вижив і не втратив глузд при відході", - повідомив Матіос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі

За його словами, справу закінчено, але матеріали в суд не спрямовані, "тому що повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".

Матіос також процитував висновки про Іловайськ:

"Наймасштабніше вторгнення на територію України у районі Іловайська відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року з території Росії. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп:

3500 осіб особового складу; до 60 танків;

до 320 БМД (БМП);

до 60 гармат;

до 45 мінометів;

5 ПЗРК.

Згідно з  отриманими слідством даними критичне співвідношення військових сил України у районі Іловайська з підрозділами ЗС РФ та формуваннями терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало:

особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11;

бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15;

"Гради" - 1 до 24.

Водночас угруповання ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало:

35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп;

не менше 45100 військовослужбовців;

до 160 танків;

1360 БМП (БТР);

350 одиниць артилерії;

130 одиниць реактивних систем залпового вогню;

192 бойових літаків;

137 вертольотів".

Він також повідомив, що з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016-го до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту - жодного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будьте ви прокляті, продажні прокурори", - Семенченко про висновки ГПУ щодо Іловайська

"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи щодо Іловайської трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014-му Зеленським генпрокурор Рябошапка.

Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", - підкреслив Матіос і доклав до посту відповідний наказ.

Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос 01
Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, чинні на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані.

Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць",- зазначив колишній військовий прокурор.

Він також повідомив, що Офіс Генпрокурора другий рік "звітує про цю трагедію нашими старими дослівними текстами".

розслідування (2270) Донбас (22356) Матіос Анатолій (387) Іловайськ (269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
ты хоть статью почитай дефективный зелебобик прежде чем хренотень писать причем тут Порошенко и военный парад? о! таки да Верка Сердючка с клоуном Вовой это канечно оно самое чисто по жучиловски.. Парад состоялся 24 августа а котел вскипел в 12 км от границы 29 августа причем по приказу ЛИЧНО ПУТИНА....а нарушены были ДОговор о выходе наших частей по коридору..НО... или ты переставляешь последствия и факты???
показати весь коментар
29.08.2020 23:27
+36
За что не ответил? За агрессию РФ против Украины?
показати весь коментар
29.08.2020 23:22
+33
Договорняк? Порошенко в этот момент проводил парад в Киеве и не ответил за это, вообще ни за что не ответил, падло шоколадное!!!
показати весь коментар
29.08.2020 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А, то ви ще і дєфачка..
показати весь коментар
30.08.2020 09:35 Відповісти
Для тебя, Ляпина - всё-равно кто...пох...
знаешь какая между нами разница ? Ты пролезла в Раду чтоб косить бабло, а я просто хочу справедливости , ибо погибли люди, которые хотели такого же, а к власти сначала пришли
негодяи, а теперь неумехи...но, Ляпина, лучше маааааленький, но шаг вперёд с неумехами, чем 5 шагов назад с брехунами-ворами-фальсификаторами выборов и мародёрами прикрывшими своим пузом свиней-свинарчуков.
показати весь коментар
30.08.2020 09:47 Відповісти
Вперед ногами...отакий у вас рух разом з зеленими обсосами.
пс. І до чого тут Ляпіна ?
показати весь коментар
30.08.2020 10:26 Відповісти
Ляпина - это ты, а климакс - твоя беда.
показати весь коментар
30.08.2020 14:41 Відповісти
Дурень ...
показати весь коментар
30.08.2020 14:46 Відповісти
Що,зачіпає легенька правда ?А десантники 137 і 31ОДШБр взагалі розказували журналістам,що то була ретельно спланована здача більше 100 одиниць техніки та смертi для 300 добровольців 1-го і 3-го батальонів,котрі підтримували Беню і могли протистояти віджимові "Привату" Порошенком,але хто про таке напише?Навіть Бутусов побоїтся писати,що Дніпро-2,Кривбас,19-у ОРБр,107-у РеАДн кинули на розблокування 24-ої,72-ої,79-ої ОМБр,а коли ті вийшли успішно за зону АТО-95-ий ОАеМБр відправили на Схід,а 25-ий-на Північ,утворивши котел для добровольців Дніпра,Херсону,Донбасу,Шахтарська.Особливу роль відіграли сусаніни-семенченки,які завели добровольців у коридор між закопаними танками агресора глибоко в тил без будь-якої ближньої підтримки,а самі повтікали спокійно.Ось така вона-гірка правда,а політики тільки для того,аби на ній спекулювати."На крові".
показати весь коментар
30.08.2020 09:11 Відповісти
Великий маленькийбрехун:137 всушников?!А в военкоматах кто заворачивал назад добровольцев-ВОХРовцы?А мусоров ,вооруженных до зубов,что тогда,что сейчас.ВОЕННООБЯЗАННЫХ,если ШО,вместе с сбушниками,прокурорами,судьями(с личным оружием,каждый)-скока было встране?!Сотни тысяч.
показати весь коментар
30.08.2020 09:17 Відповісти
Обводишь их всех рамочкой и в атаку!
показати весь коментар
30.08.2020 15:33 Відповісти
и хто ж "создал" такую "армию"......... а ведь все рожы которые купаются во власти не менее
10-ти лет знакомы до боли в печонках.................
показати весь коментар
30.08.2020 09:18 Відповісти
А Питро спить спокійно
показати весь коментар
30.08.2020 09:34 Відповісти
Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос - Цензор.НЕТ 4367
показати весь коментар
30.08.2020 09:58 Відповісти
https://petrimazepa.com/ilomain.html Иловайск. Все точки над i.
показати весь коментар
30.08.2020 10:01 Відповісти
Мустафа Найем.Из статьи "Что я думаю о ситуации с Саакашвили "(Новое время):"Если бы они были такими же решительными в борьбе С СОБСТВЕННОЙ ЖАДНОСТЬЮ,ТРУСОСТЬЮ И МАЛОДУШИЕМ,Михаил Саакашвили не появился бы даже на горизонте украинской политики.Вообще,вся эта нервная суета,интриги и война с одним конкретным политиком-ЭТО НЕ БОРЬБА ЗА ПРАВИЛА,ЦЕННОСТИ ИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ.ЭТО УРОДЛИВЫЙ ОСКАЛ ТРУСЛИВЫХ И ВОРОВАТЫХ ,которым не хватило яиц задержать в стране Клюева,остановить паразитирование Ахметова в энергетике и указать место клану Фирташа-Бойко". Вот такая подобралась порошенковская гоп-компания,а Матиос выполнял гнусную и мерзкую роль защитника своих хозяев.Где это видано,чтобы подчиненный военный прокурор Матиос обличал своих начальников:Порошенко,Муженко,Хомчака,ведь военная прокуратура входит в штат то ли непосредственно ВСУ,то ли подчиняется МО.Не верится ни единому слову Матиоса:разве можна доверять холопу и холую? Военная прокуратура не должна быть в подчинении у воинских начальников,иначе будет такая же постыдная история, как из "расследованием", так называемого военного прокурора Матиоса!
показати весь коментар
30.08.2020 10:11 Відповісти
Найом пристроился у зелюков на хлебное место и пусть заткнет свою пельку
показати весь коментар
30.08.2020 15:24 Відповісти
Каким властям????
матиос 5 лет ж.пой кресло грел и также как и парашенка с луценкой пиарился на Илловайской трагедии.А теперь...ЧТО не так???
Кстати, помнится когда убивали наших воинов под Илловайском, кто-то парадики с техникой устраивал и погоняло у этого "кто-то" - мародер!!!!
показати весь коментар
30.08.2020 10:29 Відповісти
Он абыделся!
показати весь коментар
30.08.2020 11:57 Відповісти
Ця гнида - матіос разом з порошенко посадив тисячі добровольців. Ви зрозумійте, що якщо в країні існує несправедливість, нерівноправність, влада давно захоплена ворогами України (ще в 1991 році), то "влада" буде здавати українських патріотів і співпрацювати з будь-якими українськими ворогами - путіним, наркоторговцями, різними етнічними угрупованнями і так далі. .
показати весь коментар
30.08.2020 10:33 Відповісти
Тисячі добровольців? Списочок не скинете? Крім "Торнадо", звичайно...
показати весь коментар
30.08.2020 12:46 Відповісти
А чим Торнадо вам не подобається?
Ви фанат Оплота і Спарти?
показати весь коментар
30.08.2020 12:53 Відповісти
Дочитал до "3500 человек личного состава" рф и соотношения "личного состава - 1 к 18", сопоставил с сотнями погибших, пропавших без вести и в плен и вышедшими из "коридора" героев, и подумалось: либо этот чел не дружит с головой математикой, либо принципиально считают только тех, кто числился официально в ВСУ.
А может прокурорские никак не могут признать, что Украину в 14-м году спасли добровольцы?!
показати весь коментар
30.08.2020 11:03 Відповісти
Він рахує лише ЗСУ чи МВС. Але ви чомусь не рахуєте тисячі сєпарні зі зброєю...
показати весь коментар
30.08.2020 12:45 Відповісти
Шановний, Ві трошки неуважні - "
Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:личный состав - 1 к 18...".
Але якщо Вам подобаються такі маніпуляції, то хто ж Вам заборонить - у нас вільна країна!
показати весь коментар
30.08.2020 14:26 Відповісти
Він тупо бреше.
показати весь коментар
30.08.2020 13:31 Відповісти
Боевые действия в 2014 были способны вести только ВСУ и ограничено НГУ, но страну спасли добробаты.
Бой за Иловайск, кстати, был единственным за активную фазу войны, который добробаты попытались провести самостоятельно.
показати весь коментар
30.08.2020 16:15 Відповісти
все уже давно разобрались, что там было. какие выводы? это была глупость или зрада?
показати весь коментар
30.08.2020 11:08 Відповісти
какой *** суд, что война уже закончилась или щи халявные остывают.
показати весь коментар
30.08.2020 11:40 Відповісти
Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос - Цензор.НЕТ 3056
показати весь коментар
30.08.2020 11:57 Відповісти
Гену спросите.
показати весь коментар
30.08.2020 12:35 Відповісти
Посмотрите Шапошникова видео о предателях генералах. И сейчас они до сих пор у власти. Потому сейчас ничего не возможно расследовать и наказать предателей генералов.
показати весь коментар
30.08.2020 12:50 Відповісти
Матіос бувший головний військовий прокурор це гнида ще та

Сиділо мовчало 5 років, аж тут розродилося.

168 автоматників на 30 серпня 2014 від Іловайська до Києва!?

А куди ж поділивя ті віська і техніка які брали участь в параді на Хрещатику!?
А що робили в цей час генералітет?!

Корочше, Матіос - п****бол!
показати весь коментар
30.08.2020 13:28 Відповісти
одними генералами могли воевать
показати весь коментар
30.08.2020 17:14 Відповісти
Риг Парашенко і Ко агенти *****,завербований кегебе Парашенко,ще змолоду,маю надію,що Українці здатні с ворити судову систему,яка оцінить злочинні дії рига Парашенка і Зеленого непорозуміння,головне,щоб вони не здохли до тих пір.
показати весь коментар
30.08.2020 14:21 Відповісти
Головне, що би від їхньої влади

не здохли і не розбіглися всі українці.
показати весь коментар
30.08.2020 17:04 Відповісти
Хто хоче знати правду дивіться на ютубі:"Роман Зіненко"Що відбувалось в Іловайську? з Валерієм Ананьєвим.
показати весь коментар
30.08.2020 14:26 Відповісти
https://citaty.info/quote/3425

https://citaty.info/quote/3425 Война - это по большей части каталог грубых ошибок.
Черчилль
показати весь коментар
30.08.2020 15:54 Відповісти
https://citaty.info/quote/139941

Есть вещь и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже
https://citaty.info/man/ernest-heminguei Эрнест Хемингуэ й
показати весь коментар
30.08.2020 16:19 Відповісти
Зеленофобию Эрнест разжигает. Армию на хлеб не намажешь!
показати весь коментар
30.08.2020 17:01 Відповісти
Матиос тогда еще в детский сад ходил... Но, уже как дворянин был зачислен на службу главным военным прокурором Украины. И когда он повзрослел в 2020 г. прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".Источник: https://censor.net/ru/n3216577
показати весь коментар
30.08.2020 18:25 Відповісти
Матиос тогда еще в детский сад ходил... Но, уже как дворянин был зачислен на службу главным военным прокурором Украины. И когда он повзрослел в 2020 г. прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".Источник: https://censor.net/ru/n3216577
показати весь коментар
30.08.2020 18:27 Відповісти
Матиос своим откровением подписал судебный приговор Порошенку, и всем руководителям ВСУ на тот момент, ВЫХОДИТ так!, что все про всё знали, ТАК зачем добровольцев и солдат ВСУ практически бес вооружения направили на освобождение Иловайска!?, ВЫХОДИТ на верную гибель, И ещё один вопрос почему во время не дали приказ об отходе, И не сохранили сотни жизней героев Украины. И матиусу следует дать ответ почему при нём было уничтожены склады с боеприпасами на миллиарды гривен и за это не кто не понёс не какой ответственности!?.
показати весь коментар
30.08.2020 18:34 Відповісти
Уся правда про Ілловайську трагедію
https://youtu.be/WKAvNLf76Po
показати весь коментар
31.08.2020 00:53 Відповісти
"Когда я отвечаю на вопрос "что такое Россия", я говорю "Иловайск"
Ни русский язык, ни русский фольклор, ни русская культура или что-то еще, связанное с Россией, а именно Иловайск будет еще долго вспоминаться при упоминании этой страны
Потому что такое вероломство и такое предательство, как те, на которые пошла Россия в августе 2014-го, не прощаются и не забываются. Такую вину чем-то загладить просто невозможно.
Там в Иловайске навсегда погибли российские честь и достоинство. Они похоронены в украинском черноземе
А потом они пытаются пожать тебе руку, как ни в чем не бывало, но эта рука в крови наших ребят.
И никакие успехи в экономике или спорте, освоении космоса и другое не создадут более емкую репутацию этой стране, чем создал Иловайск.
Все остальное о них с тех пор не имеет значения
показати весь коментар
31.08.2020 09:55 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 