Хвилини мовчання, мітинги, покладання квітів - у містах України вшановували загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

На території всієї України в День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни, відбулись хвилини мовчання за загиблими та жалобні заходи.

"Радіо Свобода" зібрало інформацію про заходи з різних міст, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Запоріжжі в Парку металургів 29 серпня відбулася акція до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Її учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі українських бійців і поклали квіти до пам'ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на сході України.

У мітингу-реквіємі взяли участь рідні загиблих на Донбасі бійців, ветерани війни на Донбасі, військовослужбовці місцевих частин Збройних сил України та Національної гвардії, представники обласної та міської влади.

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На Личаківському кладовищі у Львові відбулись меморіальні заходи. Львів'яни, ветерани АТО/ООС, священнослужителі, представники влади та активісти зібралися, щоб вшанувати пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На полях почесних поховань №67 і №76 на Личаківському кладовищі поклали квіти, а також провели спільну молитву.

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Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання.









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У Дніпрі біля Музею АТО запалили свічки в пам'ять про загиблих в "Іловайському котлі" українських бійців. На захід, ініційований історичним музеєм, зібралися десятки містян.

Цього дня біля музею створили інсталяцію "Разом. Пам'ятаємо" зі спиляних дерев, свічок і гільз. Для тих, хто загинув, поставили символічні порожні стільці. Поруч - 22 пари берців.

Військове взуття, використане в інсталяції, за словами директорки історичного музею Юлії Піщанської, належало бійцям, які загинули в "котлі".

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Учасники заходу поклали до інсталяції степові трави і калину, прозвучали пісні та вірші, присвячені війні на Донбасі.

Захід завершився показом фільму War for Peace ("Війна заради миру") бійця батальйону "Госпітальєри", режисера Євгена Титаренка та волонтерки, продюсерки фільму Наталії Хазан.

За словами Євгена Титаренка, стрічка-спостереження була створена на основі 120 годин відеоматеріалу, знятого ним у зоні бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках.

Як додала продюсерка Наталія Хазан, прем'єра фільму відбулася в Лондоні в рамках Днів українського кіно, його також презентували в США та Канаді. У Росії запланований показ стрічки спричинив скандал, її вилучили з програми кінофестивалю "Артдокфест-2017".

Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, біля Міністерства оборони. У заходах також взяли участь члени сімей загиблих воїнів, представники Збройних сил, сектора безпеки і оборони, ветерани АТО/ООС, керівництво Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу президента України.

У Києві на Михайлівській площі зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни. Присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну, священнослужителі відслужили молебень.

У Кривому Розі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі - "Іловайский хрест".