Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа. ФОТОрепортаж
За оцінками поліції, на протест проти COVID-обмежень у Берліні зібралися не менше 18 тисяч осіб. У натовпі можна було помітити російські та американські прапори і гасла на підтримку Путіна і Трампа. Більшість учасників не дотримувалася приписів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, поліція скасувала дозвіл на проведення акції до її початку.
"На жаль, у нас немає іншого виходу. Ми звернулися до організатора демонстрації і повідомили йому, що збори буде розпущено поліцією. Всі вжиті досі заходи не призвели до дотримання приписів", - написала пресслужба поліції. Вона уточнила, що людей, які зібралися, неодноразово закликали дотримуватися соціальної дистанції, а також маскового режиму.
Демонстрація мала розпочатися о 15:30 за місцевим часом на центральному бульварі Unter den Linden. Потім учасники планували пройти Friedrichstrasse, через центр міста, до Бранденбурзьких воріт і далі - до Колони перемоги.
За даними видання, за дві години до початку заходу зібралися від 15 до 30 тисяч осіб. Тим часом, за оцінками поліції, до 12:48 у окрузі Мітте зібралося майже 18 тисяч мітингувальників, і люди весь час продовжували прибувати.
DW повідомляє, що в натовпі були десятки російських і американських прапорів, а також транспаранти із закликами до президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. "Володимире і Дональде, звільніть нас" - такі написи можна було, наприклад, прочитати на одному з плакатів, який, розгорнули два підлітки. Крім того, частина тих, хто прийшов, захопила прапори "ДНР", а також райдужні - ЛГБТ.
Проведення акції раніше заборонила поліція, проте 28 серпня суд у Берліні скасував цю заборону. Організатором демонстрації виступала ініціатива Querdenken 711 із Штутгарту, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За відомостями видання Berliner Morgenpost, у її складі переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування нового коронавірусу. Берлін не можна перетворювати на "майданчик для ймовірних ідеологів теорій змови", зазначив з огляду на події берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель.
Попередня аналогічна хода відбулася в столиці ФРН 1 серпня. Тоді майже всі мітингувальники також були без масок і не дотримувалися правила соціального дистанціювання.
Коронавірус SARS-CoV-2, за даними Worldometer, виявлено вже у понад 24,9 млн жителів планети. Найбільше інфікувань - у США (6 млн), Бразилії (3,8 млн) та Індії (3,4 млн). Пандемія забрала життя близько 842 000 осіб. У ФРН вірус до 29 серпня виявлено у 240 986 осіб, 9289 хворих померли.
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Не раз писала і це - загальновідомо: думати - це праця, зусилля ...
Більшості набагато легше жити, не обтяжуючи себе цим процесом.
Їх все влаштовує.
тема про протести... в БЕрліні...))
Каким местом вы думали, когда после объединения двух Германий вы вогнали Восточную Германию в безработицу?
Тех, кто мне будет будет тут "сказки Шехерезады" рассказывать о том, как здорово навели порядок на востоке Германии, я отсылаю к документальному фильму DW на youtube, именно эту тему, где рассказано, как обанкрочивали бизнесы Восточной Германии, и как для сохранения предприятий "просвещенным" европейцам немцы из Восточной Германии взятки давали.
Взятки давали, чтобы предприятия сохранить, поняли?
Русские "порох" не изобретут, но как же они умеют использовать чужие ошибки!
Эта festering sore Восточной Германии будет теперь у вас, тевтоны, "гнить" за то, что думали вы тогда, в конце 80-х и начале 90-х только одним местом - задним карманом брюк, где кошелек хранится.
так вам и надо, serves you right.
оце так змі калічить психіку людей, які самі не знають ЩО і в КОГО просять.
Після розвалу рашки закінчаться війни в Сирії, Лівії, Кавказькі конфлікти, війна на Донбасі, зникнуть "жовті жилети", подібні протестувальники по всьому світу.
Во где сюжет для Спилберга..
Гей парад - Путен - прапори Лугандона : це цілком логічно та зрозуміло але тут не бачу жодного сенсу
( ну Ви здогадуєтесь про яку партію) роблять це повсюди і навіть, якби були протести "зелених " (Bündnis 90/ Grünen) ці прапори майоріли би також.
Якась манипулятивна назва статті.
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Полно газа и нефти...
В ходе стычек демонстранты бросали камни и бутылки в правоохранителей. В итоге только под посольством РФ были задержаны около 200 человек (из 300 задержанных за день), сообщает Die Welt. ""
берлине". Неуки, исправьте ошибку
переважно ж люмпен...
А чого в Німеччині ці придурки з флагамі "днр"-ів протестують? Хай по донецьку бігають. Це ж скоріш за все, набігались з кацапськими ганчірками по донбасу, а потім поїхали собі з того пекла у спокійну та затишну Німеччину, і тепер ще й звідти тявкають. Тьху, гидота !!!!!!!