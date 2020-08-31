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Новини Фото Оборона
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Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag. ФОТОрепортаж

Збройні Сили України під час танкових змагань у Рівненській області вперше застосували технологію Lasertag, яка за допомогою лазера визначає потрапляння снаряда в ціль.

Про це пише "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для умовного ведення вогню з гармати та кулемета використовується імітатор стрільби зі спареним лазерним випромінювачем, що закріплюється на стволі. Відстань та область ураження гармати й кулемета різна, що робить умовне ведення вогню максимально реалістичним. Постріл супроводжується гучним звуком вибуху піротехніки, що підвищує реалістичність навчання. Кількість умовних пострілів може бути обмежена аналогічно до боєприпасів танка", – розповів керівник департаменту військового виробництва компанії SKIF Едуард Дебелий.

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Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 02
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 03Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 04
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 05
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 06
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag 07

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Така система є імітацією стрільби. Вона за допомогою лазера може визначити, чи були уражені танковим взводом різні цілі.

Самим же учасникам тренувань використання лазерів сподобалося. Як розповів командир взводу 17-ї танкової Криворізької бригади лейтенант Максим Захарченко, умовні бої з використанням лазерів були дуже схожі на тренажер, який максимально наближений до реальних бойових дій.

Автор: 

оборона (4780) танк (2067) військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+32
а самое главное в статье не сказали..
приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..

теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
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31.08.2020 09:41
+16
Українським конструкторам, інженерам, виробникам, робітникам і танкістам тричі СЛАВА !
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 1802
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31.08.2020 10:06
+10
Танкисты молодцы всегда. Готовимся к второму воскресеню сентября.
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31.08.2020 09:41
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а самое главное в статье не сказали..
приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..

теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
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31.08.2020 09:41 Відповісти
Может оно и повышает,но это как игра в стиле"Мир Танков".Вкладные стволы еще никто не отменял..Для шестьдесят четверки давно приемлем шести зарядный барабанный 14,5мм вкладной ствол,траектория полета пули у которого близка к штатному КС..Работа экипажа с боевым оружием,пусть и малого калибра, во много эффективнее стрелялок лазером..
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31.08.2020 12:51 Відповісти
Танкисты молодцы всегда. Готовимся к второму воскресеню сентября.
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31.08.2020 09:41 Відповісти
самое надежное быстросъемное и наоброт крепление - на шнурках и веревочках
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31.08.2020 10:01 Відповісти
Українським конструкторам, інженерам, виробникам, робітникам і танкістам тричі СЛАВА !
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 1802
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31.08.2020 10:06 Відповісти
Смерть москалям !
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31.08.2020 13:35 Відповісти
Британія запропонувала Україні побудувати ракетні катери, але керівництво ЗСУ проти - ЗМІ

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/britaniya-zaproponuvala-ukraini-pobuduvati-raketni-kateri-ale-kerivnitstvo-zsu-proti-zmi.htm

Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 4832

На командувача ВМСУ тиснуть зверху, щоб змусити відмовитися від британської пропозиції
Керівництво армії пропонує реалізувати проєкт катера "Гроза" 30-річної давності
Водночас британські катери з повним пакетом озброєння будуть коштувати набагато дешевше
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31.08.2020 10:18 Відповісти
Я продолжу список технологий: Байрактар, Джевелины и пр. С таким же успехом можете в контр страйк поиграть. Нужны не технологии, а яйца.
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31.08.2020 10:26 Відповісти
Нужны умные люди, которые массово выехали из страны.
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31.08.2020 10:38 Відповісти
Особенно на уборку урожая яблок
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31.08.2020 10:39 Відповісти
Которых у тебя нет
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31.08.2020 10:38 Відповісти
Из всего моего коммента, тебя заинтересовали только яйца. Озабочен?
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31.08.2020 10:45 Відповісти
Прошу заметить, что про яйца начал ты.
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31.08.2020 10:50 Відповісти
Прошу заметить, что не "начал", а закончил. А ты не смог пройти мимо твоего любимого слова и решил раскачать. С твоей ориентацией все понятно. Так что, сорян, на ********* темы не общаюсь.
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31.08.2020 10:58 Відповісти
 
 