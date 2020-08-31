Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag. ФОТОрепортаж
Збройні Сили України під час танкових змагань у Рівненській області вперше застосували технологію Lasertag, яка за допомогою лазера визначає потрапляння снаряда в ціль.
Про це пише "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для умовного ведення вогню з гармати та кулемета використовується імітатор стрільби зі спареним лазерним випромінювачем, що закріплюється на стволі. Відстань та область ураження гармати й кулемета різна, що робить умовне ведення вогню максимально реалістичним. Постріл супроводжується гучним звуком вибуху піротехніки, що підвищує реалістичність навчання. Кількість умовних пострілів може бути обмежена аналогічно до боєприпасів танка", – розповів керівник департаменту військового виробництва компанії SKIF Едуард Дебелий.
Така система є імітацією стрільби. Вона за допомогою лазера може визначити, чи були уражені танковим взводом різні цілі.
Самим же учасникам тренувань використання лазерів сподобалося. Як розповів командир взводу 17-ї танкової Криворізької бригади лейтенант Максим Захарченко, умовні бої з використанням лазерів були дуже схожі на тренажер, який максимально наближений до реальних бойових дій.
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приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..
теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/britaniya-zaproponuvala-ukraini-pobuduvati-raketni-kateri-ale-kerivnitstvo-zsu-proti-zmi.htm
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