Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag. ФОТОрепортаж

Збройні Сили України під час танкових змагань у Рівненській області вперше застосували технологію Lasertag, яка за допомогою лазера визначає потрапляння снаряда в ціль.

Про це пише "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для умовного ведення вогню з гармати та кулемета використовується імітатор стрільби зі спареним лазерним випромінювачем, що закріплюється на стволі. Відстань та область ураження гармати й кулемета різна, що робить умовне ведення вогню максимально реалістичним. Постріл супроводжується гучним звуком вибуху піротехніки, що підвищує реалістичність навчання. Кількість умовних пострілів може бути обмежена аналогічно до боєприпасів танка", – розповів керівник департаменту військового виробництва компанії SKIF Едуард Дебелий.













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Така система є імітацією стрільби. Вона за допомогою лазера може визначити, чи були уражені танковим взводом різні цілі.

Самим же учасникам тренувань використання лазерів сподобалося. Як розповів командир взводу 17-ї танкової Криворізької бригади лейтенант Максим Захарченко, умовні бої з використанням лазерів були дуже схожі на тренажер, який максимально наближений до реальних бойових дій.