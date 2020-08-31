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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади. ФОТОрепортаж

Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста.

Про це йдеться в повідомленні Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рано-вранці, 31 серпня 2020 року, в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах Криму проходять обшуки в будинках кримських татар. У Нижньогірському районі обшук проходить в будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (34 роки). У будинку на момент обшуку знаходяться дружина і четверо дітей, молодшому з яких 2,5 місяці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі "Газель" без розпізнавальних знаків. Після проведення незаконного Айдера Кадирова забрали до УФСБ Сімферополя. В селищі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30 років). Батько малолітньої дитини, працює співробітником "МНС". Затриманий ФСБ. У Радянському районі обшук проходить в будинку Енвера Топчи (29 років). Одружений, батько двох неповнолітніх дітей. Затриманий ФСБ. В місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (29 років). Одружений, батько трьох неповнолітніх дітей. Біля будинку наразі знаходяться три машини, серед яких автозак, у якому перебувають співробітники ОМОНу", - йдеться в повідомленні.

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"Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин - черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами. Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста. А солідарність це те, що їх дратує найбільше. Обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу", - коментує заступниця Постійного Представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації з переслідування громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострову.

Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 01
Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 02
Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 03
Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 04
Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 05
Представництво президента в АР Крим про обшуки у кримських татар: Це черговий злочин окупаційної влади 06

Автор: 

Білорусь (7930) затримання (4339) Крим (14143) Лукашенко Олександр (2655) обшук (1971) репресії (1622) росія (65146) кримські татари (2004) Ташева Таміла (70)


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Фокину это расскажите Кравчуку..каково это жить в КОНЦЛАГЕРЕ...рюсскава быдла
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31.08.2020 09:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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31.08.2020 09:55 Відповісти
Значит вы плохо знаете историю , если толко что убеждаетесь
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31.08.2020 10:02 Відповісти
Если народ не будет защищать свою землю от оккупанта , то оккупант обязательно превратит этот народ на его земле в баранов и отвезёт на мясокомбинат .
Это и касается и украинцев в Украине , не только татар в Крыму .

Меня удивляет на что надеются татары ? На авось ? Может и пронесёт ? Нет , не пронесёт
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31.08.2020 09:57 Відповісти
 
 