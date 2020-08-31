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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам щодо послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чому ж тоді Кіїв навіть не в оранжевій зоні?!
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31.08.2020 10:02 Відповісти
Київ в тій зоні, в якій треба, щоб к виборам мера всі кияни були на самоізоляції! Тому що замість того, щоб в усіх зонах дати можливість людям працювати, у нас дають можливість заразитися дітям! Міністри вже розслабилися, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
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31.08.2020 14:15 Відповісти
 
 