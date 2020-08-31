Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім". ФОТО

На протест у Білорусі чоловік приніс звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому закликав його припинити телефонувати Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вово, припини телефонувати колишнім", - написано на плакаті.

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