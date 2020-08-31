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Новини Фото Революція в Білорусі
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Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім". ФОТО

На протест у Білорусі чоловік приніс звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому закликав його припинити телефонувати Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Білорус на протесті звернувся до Путіна: Вово, припини телефонувати колишнім 01

"Вово, припини телефонувати колишнім", - написано на плакаті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+24
Новость ни о чом...
А вот когда ОМОНовец паковал мужика в футболке ражденный в сэсэсэрэ то было ржачноБелорус на протесте обратился к Путину: "Вова, перестань звонить бывшим" - Цензор.НЕТ 9384
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31.08.2020 10:39
+10
А Лука и оппозиция наперегонки хотят общаться именно с пуйлом...
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31.08.2020 10:38
+9
Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, перестань звонить бывшим" - Цензор.НЕТ 1157
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31.08.2020 10:42
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На колени еще не становились?
Путин введи войска не кричали?
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31.08.2020 10:37 Відповісти
Хватит. Белорусы делают то, что могут. Украинцы тоже не сразу покрышки жечь начали..
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31.08.2020 11:29 Відповісти
А там ВСЕ делают только то, что МОГУТ. Включая Белорусских вертухаев в погонах. Когда подключат мокшанских свинособак (а они уже локально - в наличии, только ждут команди), то те тоже сделают ровно То, что МОГУТ!
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31.08.2020 11:42 Відповісти
Да-да, недавно я тоже на эмоциях писал подобное. Потом включил мозг. Во-первых, белорусы не украинцы. Во-вторых: Перед тем, как начать палить шины и бросать коктейли молотова украинцы тоже с цветочками к ментам ходили. Если короткая память, то напомню, что такое уже было в 2004 году. Украинцам понадобилось десять лет, чтобы понять, что цветочками диктаторов не прогонишь. Что ты сейчас требуешь от белорусов, где вообще нет "бендеровцев" и они при совке с 1917 года и по сей день живут? Всему свое время.
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31.08.2020 12:06 Відповісти
"...Если короткая память, то напомню, что такое уже было в 2004 году. Украинцам понадобилось десять лет, чтобы понять, что цветочками диктаторов не прогонишь..."

Ну, так вот, существо с феноменальной памятью: "цветочного" периода для царских утех в Украине НЕ біло, НЕТ и не будет никогда! Запомни єто... А лучше запиши, не расчитівай на свою длинную память... И не равняй ХАЛУЕВ со свободнім народом! ОК!? - Все, СВОБОДЕН!
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31.08.2020 12:35 Відповісти
дебил...
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31.08.2020 12:40 Відповісти
... "цветочного" периода для царских утех в Украине НЕ біло, НЕТ и не будет никогда!."..
-----------------------------
Для существ, не страдающих наличием памяти от слова "вообще".
26 декабря 2013 года. Киев. Последнему украинскому Майдану уже месяц.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
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31.08.2020 22:44 Відповісти
Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 8835
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31.08.2020 22:45 Відповісти
Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 9055
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31.08.2020 22:46 Відповісти
"Украинцы тоже не сразу покрышки жечь начали.." ----- не только покрышки жгли, но и погибло не одна та сотня. А людей на,пали. Становится только хуже.И там так будет. Сатанат.
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31.08.2020 13:53 Відповісти
... не только покрышки жгли, но и погибло не одна та сотня...
------------------------
Скажите, а с этим кто-нибудь спорит? Конечно жгли и конечно погибали.
НО НЕ СРАЗУ.
В начале было так:
Цензор: 27.12.13 10:30 Друзьям-россиянам от Евромайдана: "Мы не против вас. Мы просто не хотим жить рабами". ВИДЕО
На этот момент протестам было уже больше месяца.
https://censor.net/video_news/265049/druzyamrossiyanam_ot_evromayidana_my_ne_protiv_vas_my_prosto_ne_hotim_jit_rabami_video

И так:
https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
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31.08.2020 23:05 Відповісти
Нет, это у вас НА Украине кричали, память ******* штоле? , вместе с Крымом.
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31.08.2020 13:59 Відповісти
Продолжение фразы: "Позвони Тихановской", я так понимаю?
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31.08.2020 10:37 Відповісти
А Лука и оппозиция наперегонки хотят общаться именно с пуйлом...
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31.08.2020 10:38 Відповісти
Все колхозные звеньевые хотят быть правильными перед Московией,в этом и есть их колхозная сущность
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31.08.2020 10:54 Відповісти
им надо убрать луку любой ценой
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31.08.2020 16:02 Відповісти
Проблема носит предельно очевидный характер - за 26 лет понятие "оппозиция" в Беларуси выжжено. Ожидать же, что за 20 дней протестов она возникнет сама собой, попросту нелепо.

Даже фигура Тихановской не выглядит субъектной для переговорного процесса - она стала объединяющим фактором "против", но конструктивного мандата у нее просто нет.

Она и сама свою предвыборную программу построила в этом русле - выберите меня, и я проведу досрочные и честные выборы. Вот на них и будет что-то там решаться.

То есть - разговаривать не с кем. Поймите Вы это наконец! На момент Майдана в Украине была легальная оппозиция. Более того, оппозиционные партии были представлены в Раде. В Беларуси оппозиции НЕТ. Она вся уничтожена.
И это реальная проблема Лукашенко, так как в отсутствие оппозиции он вынужден вести переговоры о своем будущем с иностранными субъектами. И это проблема для Беларуси, так как эти переговоры в любом случае приведут к десуверенизации страны.

Оппозиция - она для того и нужна, чтобы в кризисные моменты брать власть в свои руки и разрешать накопленные в предыдущий период ошибки и противоречия.

Для того и нужна национальная оппозиция, чтобы кризис не заканчивался оккупацией. Но чего нет, того нет. А потому ни разговаривать не с кем, ни вернуть ситуацию в прежний сценарий тоже нельзя - это как раз иллюстрация про невозможность провернуть фарш обратно.

Необратимые изменения уже произошли. Лукашенко, истребляя оппозицию (и в политическом, и даже в физическом смысле) последовательно захлопнул для себя пространство решений, оставив только коридор с одной-единственной дорогой.

"Коридоры кончаются стенкой", - так, кажется, пел Высоцкий. И теперь это дорога в один конец, без возможности выбора.

А.Несмиян
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31.08.2020 23:24 Відповісти
Я абсолютно согласна с написанным, но это не отменяет того, что написала я.
К огромному сожалению, Кремль в очередной раз обыгрывает других игроков на международной арене. Живя в своем говнище, руzzкие проявляют беспрецендентный талант затягивать в такое же говнище других.
И Луку они загнали в угол, используя его фобии, и оппозицию свою подсунули.
Кремль не проигрывает в любом случае.
Я уже выкладывала информацию от Информнапалма с их анализом происходящего в Беларуси. Они более оптимистичны в отношении Беларуси, чем это видится мне.

https://informnapalm.org/49115-rossiya-povtoryaet-v-belarusi-ukrainsk/
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01.09.2020 09:22 Відповісти
Новость ни о чом...
А вот когда ОМОНовец паковал мужика в футболке ражденный в сэсэсэрэ то было ржачноБелорус на протесте обратился к Путину: "Вова, перестань звонить бывшим" - Цензор.НЕТ 9384
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31.08.2020 10:39 Відповісти
Браво 👍😀😃😁😅😂😭🤣🤪👏
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31.08.2020 12:18 Відповісти
Чувак написал что-то на картонке - Новость Дня!
Там тысячи людей с самодельными плакатами и надписчми "от себя".
Это не новость а хавно. Если бы чувак вместо плаката держал бы шины - это была бы новость.
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31.08.2020 10:41 Відповісти
или хотя бы было написано так:

"х#йло, прекрати звонить бывшим!"
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31.08.2020 10:43 Відповісти
А то не понятно, что там за Вова. Вованов кругом полно, хоть бы даже тот же самый зеленских
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31.08.2020 10:43 Відповісти
та даже если бы там было написано "смерть хйлу!" все равно это инфантильная бравада розовых пони.
Надо чтобы его ОМОН от3,14стил, тогда в след. раз вместо плакатика для фоточек, выйдет с шинами.
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31.08.2020 10:46 Відповісти
Просто белорусы в большинстве своем считают путина не х#уйлом, а великим человеком...
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31.08.2020 10:48 Відповісти
просто в акциях учавствуют не все беларусы в только городские "продвинутые", остальных все устраивает. Ну а городских интеллигентов не устраивает когда их бьют дубинками, поэтому максимум как они готовы пострадать - это походить с шариками и снять обувь перед тем как залезть на лавочку.
А вообще мне кажется, глядя на этот гей-парад, что им важно не Луку скинуть, а потусоваться в атмосфере праздника, и потом рассказывать друг другу какие они смелый, и соревноваться в инстаграмме у кого плакатик более дерзкий.
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31.08.2020 10:51 Відповісти
Верно. Это эстетика московских навальнят.
Там они и черпают вдохновение. "Мы не Майдан". Мне как лезвием по стеклу - стремление украинцев понравиться беларусам и поддержать их. Нет для беларусов Украины! Нет. В их картине мира волны Черного моря по Новым Выступовичам плещутся.
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31.08.2020 11:09 Відповісти
такий протест викликає крім нерозуміння десь навіть співчуття.. До МАРНОСТІ ЗУСИЛЬ....Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 7704
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31.08.2020 11:47 Відповісти
это тебе кто сказал? Или сам придумал?

и, к слову, какая тебе или нам разница кем и кто его считает? У нас есть данность - Вова поддерживает Сашу, и это надо учитывать
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31.08.2020 11:38 Відповісти
так в беларуси 90 процентов не считают
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31.08.2020 20:02 Відповісти
два позитивних моменти вчора все -таки було..
Пиз..или "тихарей" ("тайняків") біля мікроавтобусу і прорив ланцюга омонівців.

але це все.

Тому поки що у мене враження,що протести в Білорусі переходять у фазу спаду...
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31.08.2020 10:54 Відповісти
я бы сказал что протесты в Белоруссии плавно превратились в ге-парад, со своими фриками, плакатиками "кто больше шокирует" и цфеточнно-шариковой атрибутикой.
П.С. пишу "в Белоруссии" т.к. до "Беларуси" страна еще не доросла.
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31.08.2020 11:02 Відповісти
питання тепер тільки ,коли тепер це Бацькі надоїсть і він їх порозганяє (((
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31.08.2020 11:54 Відповісти
Я бы на его месте на разгонял. Они сами себя на посмешище выставляют этими хороводами, пусть ходят.
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31.08.2020 12:27 Відповісти
людей выходит все больше и больше. В прошлый раз дед с автоматом бегал, в этот раз уже бронетехнику в город гоняли (БМП и БРТ). Это разве спад?
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31.08.2020 11:40 Відповісти
ні.. "Таракан" просто осмілів і знову став більше "борзіти"...



Глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун задержан управлением госбезопасности в городе Солигорске. Сейчас он находится в РУВД по адресу Козлова,64.
Как сообщают товарищи Бокуна, фашисты предъявляют ему ст.23.34 КОАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).


________це вони називають страйком ::



Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует сообщение работника жодинского БелАЗа.
Забастовка на предприятии продолжается:

"БелАЗ бастует, что бы кто не говорил И во многом этому способствует администрация предприятия. Дело в том, что мы работаем четырехдневкой, где-то 2/3 рабочих, но к нашей продуктивности привязана общая продуктивность, а это значит, что около 20% КПД просто теряется.
Я сварщик, работаю в сварочном цеху и со всей ответственностью заявляю, что в рабочие дни я работаю забавы ради.
У нас есть несколько сварочных роботов, но все равно некоторые места приходится подваривать людям. А это значит, что без капитального брака не обойтись.
Так же дела обстоят и в других цехах. ЦГА, ЦПС, механосборочные - все работают по итальянской системе за исключением единиц.(****так весь союз так працював*** *)
А кроме этого есть открыто бастующие, и никого не остановят никакие угрозы.
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31.08.2020 11:53 Відповісти
Если забапстовки не закончатся -то через месяц таракан взвоет , кредитов западных уже лишили, и деньги с валютных счетов все снимают. Месяц от силы 2 и ему будет нечем платить вертухаям.
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31.08.2020 16:05 Відповісти
У вас ЗЕбоба, его тоже, кстати, касается.
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31.08.2020 14:01 Відповісти
білоруси змушені будуть йти ще довго... по шляху подалі від "братської любові" до рашки..
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31.08.2020 10:50 Відповісти
хватило бі и первого слова - приветствия - погонялова. Следующие 2 - демагогия...)))
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31.08.2020 11:44 Відповісти
Белорусов оденут в маски,обявят КороновиRUS,а дальше Пандемия мозгов...,пропагандонов навезли из Кремля целую тонну...
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31.08.2020 10:42 Відповісти
Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, перестань звонить бывшим" - Цензор.НЕТ 1157
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31.08.2020 10:42 Відповісти
Создание Витебской Народной Республики (ВНР) а потом братство с ДНР и ЛНР...,Чечены Кадырова уже в Белоруси...
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31.08.2020 10:44 Відповісти
вову белорусы любят
так что ....
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31.08.2020 10:45 Відповісти
***** не отдаст беларусь. проехали.
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31.08.2020 10:45 Відповісти
Ты куёвый х(г)е(о)рограф, это оно Крым вам йух отдаст, от дохлого осла уши ему, а не Беларусь.
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31.08.2020 14:05 Відповісти
То я ж і говорю,що Лука,якого ***** притис не що опозиція (яка якщо придивитись вся прокацапська змагаються хто більш щиро посміхнеться *****...І єдиний,хто програв у цій ситуації-це і є самі звичайні сябри,які проср@ли своє "спокійне життя"...Оце й уся фігня малята...
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31.08.2020 10:46 Відповісти
Щодо протесту в Білорусі - раджу перечитати блог А. Бабченко "Время не работает на протест. Время работает на диктатуру".

https://censor.net/ru/blogs/3216677/vremya_ne_rabotaet_na_protest_vremya_rabotaet_na_diktaturu
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31.08.2020 10:51 Відповісти
Если первым же шагом в первый же день не случилось силового ответа на избиения и зверства - его, скорее всего, уже не случится. Хождения будут затухать, активных вычислять по видеозаписям, ловить и сажать, законы ужесточать.
Вас сейчас сто тысяч. Это не начало вашей активности. Это - её пик. Потом будет все меньше и меньше. Пока не останется пара сотен с плакатами.
А потом пересажают и их.
Одна правозащитница, вернувшаяся из Минска, абсолютная розовая пони, пишет сегодня - какие добрые отрытые лица я видела! Как вас можно не любить, беларусы! Скучаю, сердечки, ми-ми-ми.

Послушайте меня, друзья. Беларусы. Я понимаю, конечно, что хочется слушать именно таких пони.
Но попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.
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31.08.2020 10:56 Відповісти
Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 6698Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 590 ОНА УТОНУЛА в долларах
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31.08.2020 10:58 Відповісти
Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 4316Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 7408
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31.08.2020 11:00 Відповісти
Некоторые предлагают начать силовые действия против правоохранителей.
Если будет так, то хутин введет войска в Беларусь и заберет некоторую часть территории. Вам ЭТО надо?
Главное для страны это государственность и территориальная целостность. Нигде диктатура долго не держалась. А потеря государственности или территорий для Беларуси, то это уже навсегда.
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31.08.2020 11:34 Відповісти
...Нигде диктатура долго не держалась...

Нет, ві серїезно!?
А что, в мокшании пуйло уже в ДЕТСКОЙ и ПОДРОСТКОВОЙ секции дзю-до преподает!?
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31.08.2020 11:49 Відповісти
да.. в Кндр не диктатура..

там просто Народ любит своего Лидера... из фамилии Ким..
Білорус на протесті звернувся до Путіна: "Вово, припини телефонувати колишнім" - Цензор.НЕТ 8263
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31.08.2020 11:58 Відповісти
НАоборот...
Все империи ПАДАЮТ.
рашенГовноИмперия исключение ?
2) зачем пуйлу вводить войска,если Тиановская исполнит все его пожелания ?
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31.08.2020 12:01 Відповісти
Пуйлу пофигу на всех , главное недопустить прецендента по свержению диктатора законным путем. Он же на себя ситуацию примеряет . Поэтому будет держать Упыря Луку до последнего патрона. В Сирии получилось , благодаря Обаме , и в Венесуеле благодаря бездействию Трампа , а в Европе у него агент Меркель .

Ни с кем Царь всея Руси на переговоры не пойдет , от слова совсем и никогда.
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31.08.2020 16:11 Відповісти
А вам втирають, що поляки і українці вас розшатують. А все робить рашеншвайн. Почекайте, він ще введе до вас війська, буде кров і будуть у вас теракти - бо то є "русский мир". Ви навіть не уявляли з ким дружили.
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31.08.2020 11:45 Відповісти
у мінську в цю неділю інтернет лише обмежили.. з 15 до 18 години...

Наступної неділі,думаю в Мінську Інтернет не будуть відключати взагалі..Лукашенко починає розуміти ,що "травоядний" протест йому не загроза...В "революціях троянд" акції координувались через Телеграм.
В Білорусі що можуть координувати ?
Броунівський рух мирного стояння ?
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31.08.2020 12:25 Відповісти
та не буде ХУ№ло вводити війська...
максимум допоможе"обмеженим контингентом омону"... максимум 5 тисяч...
на Білорусь "революції троянд" вистачить..\

Активніших посадить.. на пару років,для цього змінить Закони -щоб можна було у куди місткіші рашентюрми..
Багатьох просто звільнить з роботи.....
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31.08.2020 12:29 Відповісти
Не буду стверджувати , але є таке враження , що москальський ОМОН вже давно там плідно працює !
А чи биті затртимані - чули білоруську мову від ментів ?
Чи тільки російську з матюками ....)
Такщо - так
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31.08.2020 13:47 Відповісти
Вова дзвони майбутнім, вони всі за тебе. Брати українці нам від того не легше. Що так москалі що по іншому москалі, на нашому кордоні.
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31.08.2020 13:50 Відповісти
Украина в ситуации с Белоруссией ведет себя как цивилизованная европейская держава.
Приятно видеть и слышать .
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31.08.2020 16:14 Відповісти
мог бы просто написать "***** " и все стало бы ясно!
а так не понятно какой именно вова (может Зеленский)
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31.08.2020 16:44 Відповісти
Зеленнский это Зеля , он хороший!
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31.08.2020 20:09 Відповісти
 
 